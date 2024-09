Esta podría ser la foto más peligrosa —y más cara — de Japón

La imagen de arriba podría valer unos mil millones de dólares en Japón. Como mínimo, podría valer una buena paliza por parte de mafiosos armados con bates de béisbol.

El periódico sensacionalista de derechas Keiten Shimbun obtuvo en septiembre la foto de Hidetoshi Tanaka (izquierda), el Director General de la Universidad de Japón y el vicepresidente del Comité Olímpico Japonés. Sentado junto a Tanaka se encuentra Shinobu Tsukasa, el jefe del sindicato de clanes yakuza (mafia japonesa) más importante de Japón, el denominado Yamaguchi-gumi. (Observad su mano izquierda).

La foto, que fue tomada a principios de 2005 según fuentes policiales, fue enviada de forma anónima a varios medios de comunicación, incluyendo el Keiten Shimbun; una revista recibió una nota acompañando a las fotos que decía: «Soy un empleado de la Universidad de Japón, donde muchos están en conflicto con el director Tanaka. Hace seis u ocho años, cuando Tanaka fue elegido como principal Director de la junta, se fue a un club en Nagoya y celebró su ascenso con el jefe de los Yamaguchi-gumi y muchos otros miembros del clan… Tanaka nos ha mostrado estas fotos durante todos estos años tratando de intimidarnos para que guardáramos silencio. Por favor, investigad».

Yakuza es el término general utilizado para definir a la mafia japonesa, un conjunto de 21 bandas dedicadas al crimen organizado en Japón, que cuentan con un total de 60.000 miembros. Estas bandas existen como entidades «semilegales» en Japón con oficinas propias, tarjetas de presentación, e incluso revistas de fans, y se financian principalmente a través de los préstamos ilegales, el fraude, la extorsión, la manipulación del mercado de valores y por medio de la construcción.

Se prevé que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 costarán al menos unos 5 mil millones de dólares. Eso significa habrá mucho dinero para ganar en el sector de la construcción.

Un reportero de Keiten Shimbun, según confirman la policía y otras fuentes, intentó pedir aclaraciones a la Universidad de Japón y a Tanaka acerca de cuándo fue tomada la foto y cuál era la relación actual de Tanaka con los Yamaguchi-gumi, en caso de que hubiera alguna. El reportero en cuestión estaba caminando de regreso a la redacción del periódico la noche del 30 de septiembre, cuando fue agredido repentinamente por dos hombres con bates de béisbol de metal, golpeándolo repetidamente en una misma parte de su cuerpo. Una fuente policial dijo que no se especificará en qué parte en concreto recibió la lesión «porque es algo que solo sabe el agresor, y queremos descartar posibles confesiones falsas».

El día después de la agresión, casi todos los medios de comunicación de Japón recibieron amenazas telefónicas de personas diciéndoles que no publicaran la foto. El editor de una revista, que accedió a hablar con VICE News a condición de guardar su anonimato, dijo que lo que le dijeron fue, «Ya le metimos al de Keiten Shimbun. Si os creéis tan chulos y publicáis esa foto de los dos, correréis la misma suerte».

Había pasado un mes desde el incidente y la foto seguía sin publicarse (VICE News es el primer medio en publicar la imagen). No obstante, Keiten Shimbun publicó a finales de octubre otra foto de Tanaka. En esa foto (abajo), tomada en torno a 2004, se puede apreciar a Tanaka acompañado de Iwao Yamamoto, otro miembro de alto rango de los Yamaguchi-gumi, que había mantenido una estrecha relación con Tsukasa. Yamamoto se suicidó de un tiro en la cabeza, frente a la tumba de su predecesor, en diciembre de 2010.

Foto: Tanaka (izquierda) con el miembro de los Yamaguchi-gumi, Iwao Yamamoto en 2004.

«Tenga o no (Tanaka) aún relaciones con los miembros de los Yamaguchi-gumi, eso es algo que está siendo investigado», declaró un oficial de la Agencia Nacional de Policía. Tales lazos serían totalmente ilegales, «según las leyes de Control del Crimen Organizado de Tokio».

Tanaka ya tiene precedentes de relaciones oscuras. Otra foto de él (abajo), tomada en una fiesta donde se conmemoró el ascenso de Hareaki Fukuda, jefe de una banda mafiosa, a presidente de la banda delictiva Sumiyoshi-kai —rival de los Yamaguchi-gumi— en septiembre de 1998 en el hotel New Otani de Tokio. Tanaka supuestamente fue a la fiesta para felicitar a Fukuda. (Fuentes de los Sumiyoshi-kai dicen que Tanaka comenzó a vincularse más estrechamente con los Yamaguchi-gumi en el transcurso de 2003).

Fukuda y Tsukasa son ambos bien conocidos por las autoridades de Estados Unidos. Un investigador de una agencia federal que habló con VICE News nos dijo, «En 2012, Estados Unidos impuso sanciones económicas contra estas dos bandas de yakuzas y prohibió a los ciudadanos estadounidenses asociarse con estos grupos o con sus líderes. Estas fotografías suscitan preocupaciones acerca de la seriedad de Japón en la lucha contra el crimen internacional».

El Comité Olímpico Japonés, sin embargo, no parece compartir esas preocupaciones. El comité desempeña un papel importante en lo que se refiere al cumplimiento de los deseos del Comité Olímpico Internacional (COI) y en asegurarse de que los juegos se desarrollen según lo previsto y sin problemas. También se comenta que existe información referente a las construcciones que se realizarán para los juegos, que sería muy valiosa debido a los lucrativos contratos de construcción. El Comité Olímpico Japonés no respondió a las preguntas que le planteamos el pasado lunes.

Además de ocupar la posición de vicepresidente del Comité Olímpico Japonés, Tanaka es también el Director General de la universidad más grande de Japón, la Universidad de Japón (Japan University), así como el presidente de la Asociación Internacional de Sumo; la policía cree que Tanaka pudo haber llegado a conocer a Tsukasa y a otros miembros de los Yamaguchi-gumi a través de sus contactos en el mundo del sumo. El sumo se vio afectado por un gran escándalo, cuando en 2009 salió a la luz pública que muchos luchadores habían estado apostando en partidos de béisbol con corredores de apuestas de los Yamaguchi-gumi. También hubo denuncias de que los luchadores habían amañado combates, aunque la investigación policial no determinó la veracidad de los hechos.

Un portavoz de la Universidad de Japón, afirmó tras ser contactado por VICE News, que «La Universidad recibió estas fotos acompañadas de una amenaza escrita a principios de septiembre y ha presentado una denuncia ante la policía por cargos de intimidación. El Sr. Tanaka no recuerda haber conocido a estas personas y creemos que las fotos son falsas». La Universidad de Japón no ha enviado estas fotos a ninguna institución externa para llevar a cabo un análisis forense y, por lo tanto, no pudieron explicar cómo podrían haber sido falsificadas las fotos. Dijeron a VICE News que no era posible hablar con Tanaka, aunque él mismo reconoció hace varios años, a través de la universidad, haber conocido accidentalmente a Fukuda. Tanaka también se reunió con el consejero de los Yamaguchi-gumi, Heo Young Joong, en la década de los 90, pero ha afirmado que no tuvieron una relación estrecha. La reunión fue supuestamente organizada para conseguir la ayuda de la influencia política de Joong, para convertir el sumo en deporte olímpico oficial para 2008.

Aún queda pendiente de resolver quién agredió exactamente a los periodistas y amenazó a otras revistas si decidían publicar las fotos. La policía se está basando actualmente en la teoría de que los Sumiyoshi-kai podrían haber hecho públicas las fotos y organizado los ataques para hacer creer a la gente que los Yamaguchi-gumi eran los responsables. Esto podría iniciar una ofensiva contra todas las empresas fantasma de los Yamaguchi-gumi en el sector de la construcción, forzándoles a salir del lucrativo negocio olímpico. El resto del pastel podría entonces quedar dividido entre otras yakuzas.

Los menos sospechosos de haber cometido la agresión y las amenazas son, de hecho, los Yamaguchi-gumi, quienes por lo general no recurrirían a tales tácticas gracias a la influencia de Tsukasa. Desde que salió de prisión en 2011 tras cumplir condena por cargos de tenencia de armas, la antigua yakuza ha aplicado estrictamente el viejo código de los Yamaguchi-gumi: no agredas a civiles, no cometas hurtos menores o robos, no vendas ni consumas drogas. Dicho esto, no todo el mundo en la organización comparte las creencias de Tsukasa sobre los valores tradicionales de la familia yakuza.

Foto: Tanaka (izquierda) en la fiesta donde se conmemoró la promoción de Hareaki Fukuda a presidente de la banda delictiva Sumiyoshi-kai en 1998.

Persisten también interrogantes en torno al origen de las fotos y por qué han salido precisamente ahora. Según la revista mensual de noticias FACTA, laAgencia Tributaria Regional de Tokio ha iniciado una investigación en la Universidad de Japón bajo la sospecha de evasión fiscal, y existe la posibilidad de que las fotos salieran a la luz durante este proceso. Se cree que la nota que acompañaba las fotos podría ser auténtica. Un miembro de la junta habría filtrado las fotografías que se usaron para intimidar a los oponentes políticos de Tanaka en la universidad. La policía todavía está intentando fechar las fotos, si bien, según consta, considera las pruebas como auténticas.

En cualquier caso, hay serias dudas de que la revelación de las conexiones pasadas o presentes entre Tanaka y la yakuza cristalice en cualquier intento de sanear el comité o los propios Juegos Olímpicos. Kishi Nobusuke, abuelo del primer ministro Shinzo Abe —quien también fue primer ministro, muy admirado por su nieto Abe— tenía lazos de amistad con los Yamaguchi-gumi. En 1971, Nobusuke ayudó a poner el dinero de la fianza para un miembro de los Yamaguchi-gumi acusado de asesinato. En 2012 apareció una foto, que fue tomada en 2008, donde se apreciaba a Abe y al miembro de los Yamaguchi-gumi, Ichuu Nagamoto, junto con el político estadounidense Mike Huckabee.

Abe insistió en que él no conocía de nada a Nagamoto y aseguró que la foto había sido sacada de contexto.

Así pues, puede ser que la participación de la yakuza en los Juegos Olímpicos no sea un problema debido a que la administración de Abe no lo ve como un problema, del mismo modo que no parece ver ningún inconveniente en la participación de la yakuza en los sectores nuclear, del entretenimiento, y de la construcción. El tribunal de distrito de Tokio dictaminó en enero de 2013 que una de las principales empresas de construcción a cargo de los proyectos olímpicos había contratado a yakuzas para intimidar a alguien durante las negociaciones. Eso no ha afectado en modo alguno a la capacidad de la empresa para desempeñar dichos trabajos de construcción olímpica.

Dos de los recién nombrados miembros del gabinete de Abe han tenido que dimitir desde septiembre, tras ser acusados de vulnerar las leyes. El recién designado Ministro de Comercio e Industria tuvo que pedir disculpas por el uso de fondos públicos por parte de sus subordinados para asistir a un club sadomasoquista. Y Eriko Yamatani, el actual jefe de la Comisión de Seguridad Pública, que supervisa a la policía, ha tenido antecedentes de asociación con grupos de extrema derecha respaldados por la yakuza.

A medida que avanza la planificación y la construcción para los Juegos Olímpicos, irán surgiendo nuevas posibilidades de plantear preguntas. No obstante, las posibilidades de que los reporteros de prensa pregunten por la influencia de la yakuza son tantas como las de que el sumo finalmente se convierta en un deporte Olímpico oficial en 2020.

