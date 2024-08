La gran fuerza del Estéreo Picnic 2019 está en las bandas locales

Por años ha existido una tradición en los comentarios luego de que se anuncia el cartel de los festivales musicales en Colombia, bien sea el Estéreo Picnic o Rock al Parque, privado o gratuito, enfocado en un solo género o ecléctico.



“Va a estar flojo”, “Esperaba más”, “¿Es en serio?, ¿otra vez?”, son algunos de los comentarios más recurrentes.

Y el anuncio de la décima edición del Estéreo Picnic que tendrá lugar el 5,6 y 7 de abril del 2019 en Bogotá, no fue la excepción, aunque esta vez, a diferencia de años pasados fueron más los comentarios de celebración que aquellos en desacuerdo con el line-up.

Algunos quizás se preguntan si quitando a Kendrick Lamar de la lista, es un cartel que valga la pena para celebrar los 10 años de una de las fiestas más grandes del año en Colombia, un festival que le ha cumplido el sueño a más de uno de ver en esta ensangrentada tierra a ese artista que nunca esperaron que viniera. Por un lado, porque artistas como Arctic Monkeys, Disclosure, Interpol, Tïesto o Portugal The Man ya habían venido e incluso habían hecho parte del mismo festival; y por otro lado, porque venimos de dos ediciones extremadamente brillantes de las que hicieron parte artistas de la talla de Justice, The Strokes, Gorillaz, Lana del Rey, The Killers, LCD Soundsystem, The XX, The Weekend, Noel Gallagher, Nicolas Jaar, Caribou y Pixies, solo por nombrar a algunos.

Y aquí vale la pena detenerse un segundo y entender que la curaduría de un festival tiene que ver con agendas, giras y coyunturas de artistas relevantes que se están moviendo en la escena festivalera. Frente a eso, no hay mucho que se pueda hacer y hay que valorar los esfuerzos que significan hacer un evento de tres días con un cartel que llene y satisfaga a su audiencia.

Este año, el esfuerzo se logró.

Por otra parte, existe siempre una sección del line-up donde se empieza a perder el interés e ignorar los nombres que van apareciendo sobre el final. Y es por ellos que escribimos esto y es a ellos a quienes celebramos. Porque sí, el hecho de ser un festival tan grande a veces nos impide ver los procesos internos, las escenas locales, las bandas que han venido abriendo trocha desde su independencia, la nueva sangre que está en uno de sus momentos más prolíficos y que hay que empezar a reconocer y aplaudir.

La caldera emergente se nos está desbordando de talento con una camada nueva de artistas de la que hacen parte proyectos latinos como Los Espíritus, Mula, Usted Señálemelo y hasta el mismo Nicola Cruz, pero también colombianos como Nicolás y los Fumadores, Margarita Siempre Viva, Quemarlo todo por error, Las Yumbeñas, Mabiland, ha$lopablito, Rap Bang Club, TSH Sudaca o Montaña. Proyectos que desde la independencia y sin pretender hacer parte del diminuto campo de visión del mainstream, han venido proponiendo un sonido único que se ha hermanado con otros parches y logrado consolidar escenas, llegar a emisoras y hacerse su campo sin que esto tenga un afán de convertir su apuesta en masivo. Esta nueva y fresca sangre tiene, sin importar el género, algo en común y es la honestidad con la que se ha creado cada una de estas bandas. Y que este espacio que es Estéreo Picnic, que se ha alimentado y recibido retroalimentación de semilleros como el Hermoso Ruido ––un espacio justamente que se ha establecido como la promesa de las nuevas figuras alternativas para dar el salto a shows más grandes–– festivales como el Sónar o el Breakfest, la esté mirando de cerca, es la prueba de que estamos pasando por uno de los momentos más prolíficos para la escena alternativa en el país y en la región.

Ahora solo nos falta trabajar en conjunto para celebrarlos desde el público, madrugándoles y haciéndoles aguante desde la primera fila como si se tratara de un Kendrick, un Arctic Monkeys, un Gorillaz, un The Strokes, Justice, Lana del Rey, Mac Demarco, The Killers… porque no depende de nadie más sino de nosotros, como espectadores y fans, que nuestros locales de final de cartel sean héroes headliners en 10 años o menos.

*Posdata: Y bueno, no se nos puede olvidar que el barrizal que se vive año tras año, esta vez será mágico cuando el aguacero caiga sobre nuestros cuerpos mientras de fondo suena ese rico himno que dice ”Gotas de lluvia, no es el rocío/Lagrimas que vienen del corazón/Gotas de lluvia, no es el rocío/ Lagrimas que brotan porque ya no hay amor”.

Gracias Páramo y larga vida al Nichesismo.

