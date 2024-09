La generación de DJs expertos en marketing y social media, pero no en producción

Hace unos días se lanzó de manera oficial una campaña que 7UP hizo junto a Tiësto, «Your Shot». Estamos justo en un punto donde la búsqueda de talento está más fuerte que nunca, todos quieren destacar a como de lugar sin importar – en muchos de los casos- hacer lo que se tenga que hacer. El máximo premio: tocar en el escenario principal de alguno de los más grandes festivales de EDM en el mundo.

El sueño de todo DJ de cuarto cuando por primera vez compra equipo y lo conecta a su computadora (que en mis tiempos era lo mismo pero con CDs), es visualizar a miles de personas frente a él mientras levantan el brazo y bailan a toda velocidad. Al abrir los párpados, sólo te das cuenta que está un muro, posters de tus artistas favoritos y al volver la cabeza, sólo te encuentras con tu cuarto todo tirado. Así comienzan la gran mayoría, con un cierre de ojos y música a todo volumen. Algunos, logran abrir los párpados y confirmar que su sueño ya es una realidad, pero, ¿qué se necesita para que eso ocurra? Para muchos la frustración es tal, que deciden hacer todo esto, que más allá de ayudarlos, los aleja de su sueño:

Paso 1: Define tu alias y vuélvete modelo

Me parece increíble la creatividad que hay entre los nuevos DJs. En su mayoría, todos se han vuelto expertos en social media y marketing. Si por ejemplo, decides que tu nombre de DJ será, «A5tro», harás todo para que los tuyos sepan que ese es tu alias y tu marca. Muchos de estos jóvenes aprenden- no sé dónde porque ni yo en la universidad aprendí a usar tan bien el Photoshop,- a hacer gráficos, logos, banners, y encontrar técnicas que los hacen ver mejores para el público. Convencen a sus padres de que les paguen una sesión de fotografías para que las redes estén bien brandeadas de la imagen de cada artista.

Paso 2: Experto en social media

Ya que hiciste tu página en Facebook, Twitter, Soundcloud, YouTube, Instagram, ¿qué te queda por hacer? Inflar las redes por supuesto. Son tantos los DJs que actualmente pagan campañas en Facebook para estar expuestos ante millones. No le veo lo malo, es totalmente aceptable hacer esto porque cualquier de nosotros puede pagarle a Facebook para tus posts se vean en muchos lugares del mundo. De pronto, DJs que nadie conoce, resultan tener 60 mil likes y uno que todo el día consume noticias, está recibiendo mails de disqueras, managers y leyendo el medio, me siento avasallado por esto. ¿De qué me perdí o en qué momento me desconecté de la escena para no conocerlos? Por supuesto que no los conozco y tal vez nunca lo haré, porque justo sus campañas van dirigidas a quién sabe quién.

Paso 3: Vuélvete todo menos alguien que representa a su país

Una de las más grandes debilidades que tiene a nivel mundial el mercado de los DJs, es que muchos de los que aspiran a serlo desean ser lo que no son. Por ejemplo, si retomamos a nuestro buen amigo, «A5tro», y él es de origen mexicano, probablemente jamás diga que es de aquí, porque, «qué oso», ha de pensar. En vista de que la gran mayoría de Top DJs son de origen holandés, sueco, francés o canadiense, muchos creen que negar a su país es suficiente para de pronto desafanarse de lo que en verdad eres. ¿Cómo por?

Verás una avalancha de tuits en inglés, posts en Facebook que están en inglés y toda la información en inglés. Está bien, creo que es válido tener dos versiones de tu trabajo, por ejemplo, la biografía que pones en Facebook o en Soundcloud, pero, ¿qué tu día a día esté lleno de tuits en inglés que ni tú sabes escribir bien? Qué pena.

A mí como periodista del mundo electrónico, me parece vital hacer que los que están a mi alrededor aprendan y entiendan mi mundo. Si los discrimino y hablo en otro idioma en el que no entienden muchos en el país (lo cual es una inmensa verdad), ¿de quiénes espero apoyo? Si nosotros hacemos el enorme esfuerzo por entender lo que DJs de otros países están haciendo, porque nos parece increíble su música, a su vez, ellos también deben interesarse por entender lo que pasa por acá. Obvio, Tiësto no se va a poner a entender español para leernos, pero sí verá que hay un artista al que su público quiere y entiende, le parecerá más legítimo que alguien a quien nadie conoce y es un fantoche.

Siempre exaltarán los lugares, para sentir que tocan en un lugar súper increíble, en un club, súper increíble. Sólo van 70 personas, y porque es viernes, y porque opera de manera regular.

Paso 4: Cero producción

El sueño de muchos es tocar en grandes festivales y clubes alrededor del mundo. Subir las fotografías en el asiento de primera clase de un avión y acompañarlo bajo el, «Next gig: Miami». Obvio, muchos ni siquiera están yendo a tocar a un lugar donde los están viendo a ellos como artistas, sino donde el slot está abierto para que entren a tocar buenos DJs, pero el 99% de los asistentes no está interesado en escuchar las canciones de ellos, porque, ¿las hay?

Son muy pocos los DJs latinoamericanos que han logrado salir adelante y tocar en los grandes escenarios de festivales donde la gente está totalmente interesada en escuchar sus últimas canciones. Pero, claro, para muchos esto no es nada importante porque les da toda la flojera del mundo sentarse por horas en un estudio e intentar sacar algo.

El deseo de sólo presumir fotografías en redes sociales, donde salen en un estudio de grabación prestado/rentado, rotular todo bajo un, «Cooking some surprises», y eventualmente, jamás publicar algo, es algo que carcome a los adolescentes del EDM. Mucho deseo por viajar en jet privado, conocer las ciudades más importantes del mundo, tomar alcohol en exceso junto a los grandes y subir selfies con otros famosos, parece mayor que las ganas de presentar tus emociones plasmadas en una canción.

Malas noticias: jamás llegará ese día de fama y gloria si nunca produces.

Las disqueras y grandes promotoras están buscando artistas con los que la gente se identifique, los que mueven a la gente por el enorme poder que tiene la música, sea EDM, techno, house, jungle, tribal, pongan la etiqueta y el gusto que quieran, pero si un artista no tiene esto, sólo seguirá siendo un DJ que toca la música de los demás. Podrán decir, «Trino, pero todos los DJs que tocan en Ultra tocan la música de los demás», sí, estoy totalmente de acuerdo, eso siempre ha sido así, pues a todos les gusta tocar lo de los demás pero, siempre hay momentos o hay quienes aprovechan más su hora en el spot light, para presentar su nuevo remix o nueva canción. David Guetta será lo que quieran para muchos, pero puede tener 60 minutos a la gente cantando sus canciones y aplaudiendo. Lado contrario, pueden tener a Richie Hawtin presentando su música en vivo por horas en uno de los mejores clubes de Ibiza, porque al final, la gente quiere ir a escucharlo tocar todo ese tiempo y él justo se preocupa mucho por siempre presentar lo mejor para su público.

¿Qué nos toca hacer entonces? Hay que dejar de guiarnos por el marketing que muchos hacen allá afuera. Recuerden que el típico slogan mercantilista, «cantidad no es igual a calidad», aplica en todas las áreas de la vida. No se dejen guiar por los grandes fan bases que tienen muchos de los DJs en el mundo. Si tu vecino tiene 100 mil likes en Facebook, pero lo ves de lunes a domingo en su casa, mientras siempre escribe en inglés, y de vez en cuando toca en las fiestas de sus amigos, bueno, creo que estás dándote cuenta que hay alguien que de verdad no está siendo nadie en la vida.

Yo siempre digo, si todos ellos usaran el mismo tiempo que hacen dentro de Photoshop, tuiteando, facebookeando o llenando de artes sus redes, pero dentro de Logic, FL Studio o similar, juro que muchos de ustedes serían grandes estrellas y no tendrían por qué estar construyendo más castillos en el aire en vez de vivir una realidad en la que los DJs los tomen en serio por su trabajo y no por su gran forma diseñar. Eso déjenselo a quienes son profesionales y saben comunicar bien ese trabajo, nosotros a lo nuestro.

Trino es el Editor de THUMP en Español, lo puedes encontrar en Twitter.