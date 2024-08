La génesis de ‘II’, el clásico moderno de Usted Señalemelo

Herederos de uno de los legados musicales más nutridos del globo e hijos de una escena en plena explosión. Se llaman Usted Señalemelo, son argentinos, son tres, y como su nombre, su música incita a la acción, al «galanteo, coqueteo, atracciones, invitaciones» en medio de un concierto caliente bien cargado de sintetizadores y guitarras reverberizadas. Psicodelia moderna. Para muchos son una de las caras visibles de la nueva guardia del rock argento y lo mejor: no tienen más de 22 años.

“Por una cuestión generacional, creemos que hay mucha gente que se siente identificada con nosotros y representamos ese bache que hubo acá en la escena nacional durante mucho tiempo”, dicen tranquilos después de hacer dos fechas sold out en el famoso Niceto Club de Buenos Aires. En medio de una discusión que parece no acabar, Usted Señalemelo, junto a otros nombres como Luca Bocci, Mi Amigo Invencible y Perras On The Beach, son un tanque de oxígeno para el rock de su país, desde la provincia de Mendoza, a más de mil kilómetros de la capital.

Videos by VICE

Una escena que comenzó con pequeños proyectos musicales formados entre amigos y que ahora explota en un fenómeno en el que, como dicen los chicos de US, “todos nos dedicamos a la música, priorizando nuestros proyectos a nivel profesional. Nos ayudamos entre todas las bandas y nos cuidamos”. Y entre todas las comparaciones que les hacen a los Spinetta, los Charly García o los Soda Stereo, ellos no se dejan llevar: “Sabemos que es una época distinta esta, que no es lo mismo que hace 30 años y eso también nos hace encarar las cosas de otra manera”.

Usted Señalemelo en Niceto. Foto: Leandro Frutos

La banda debutó oficialmente en 2015 con un disco homónimo lleno de hits guitarreros y un aire juvenil. Pero fue hasta el año pasado que vio la luz II, uno de esos trabajos que se convierten en clásicos instantáneos. Es indie a la argentina: un álbum visceral, psicodélico y progresivo que recoge lo mejor de una tradición dorada y experimenta con ella, renovándola para el presente (¿o para el futuro?) sobre una base instrumental exquisita y en muchos casos bailable. Todo enmarcado en letras que hablan sobre lo que es ser joven en medio de metáforas sacadas de una película de ciencia ficción sobre viajes intergalácticos, colores fluorescentes y figuras geométricas.

Usted Señalemelo hace una gira de casi treinta fechas por buena parte de Latinoamérica para promocionar el II, y ayer 15 de mayo, hoy y mañana, tocan en Bogotá. Para celebrar esta fiesta, le pedimos a Juan, Lucca y Cocó (Gabriel) que nos dieran un recorrido por cada una de las canciones que lo componen.

“Agüetas” con Javier Casallas

Juan: Cuando escribí la letra de “Agüetas” estaba internado y recién operado de los pulmones. Estaba muy manija con Neon Genesis Evangelion y me puse a leer e investigar sobre la geometría sagrada y la psicología. A los pocos meses empezamos a grabar el disco y este fue uno de los primeros temas que salieron así de un día para el otro. Cuenta con la participación de Javier Casallas, violinista de Bajofondo y un gran amigo nuestro.

“Laser 420”

Juan: “Laser” era un tema que había hecho en casa después de mi primer fin de relación. Pero después pensando en ello me dije a mí mismo: «Ni vale la pena escribirle esto a ella” y ahí me di cuenta que la única relación que iba a durar por siempre era la del porro. Y bueno, terminé cambiando todo para dedicársela a ella, a esa flor hermosa que se lo re merecía. Después llegué al estudio y lo hicimos pija (fumando excesivamente).

“Big Bang” con La Skandalosa Tripulación

Juan: “Big Bang” lo grabamos y surgió en un día. Lo hice para mi papá. Ese año por curiosidad y sabiéndolo por dentro con Simón, dimos con que se había suicidado. Mi vieja nunca lo dijo porque éramos chicos y también era una situación muy difícil. Pero al fin y al cabo dimos con ello: “Los que no pueden más, se van”. Mis viejos se separaron cuando íbamos a la primaria y en esos últimos años compartimos muchas cosas con papá (los tres). Él estaba siempre en todo, era un genio bipolar esquizofrénico y su arte era lo más hermoso que he visto en la joyería. En su taller nos curtimos de mucha data de casetes y gracias a eso hoy soy lo que soy. Tengo la idea que al fin nos encontraremos, después de explotar. Este tema cuenta con la participación de los vientos de La Skandalosa Tripulación.

Foto: Leandro Frutos

«Mañana»

Juan: Esta canción fue una inscripción a través de teléfono. Es cuando tu gran amor te dice lo que no querés escuchar y te destruye en mil pedacitos. La noche que volvimos de Buenos Aires a Mendoza me quedé despierto escribiendo y describiendo el viaje. Había una tormenta eléctrica, melancólicas lágrimas y al final topamos con el amanecer mendocino. A los pocos días me desperté muy temprano y empecé moqueteando la línea de bajo y tipo 7 AM lo terminé entero. Por eso “Mañana”, porque lo había hecho cuando recién amanecían los colores primarios. En esa época estaba muy enroscado con el disco Pool de Porches. Después, al igual que todos los temas, lo regrabamos los 3 en el estudio.

“F.T”

Usted Señalemelo: «F.T» quiere decir «fundir todo». Este tema fue un experimento de estudio. Melodías, armonías y letras todas fundidas entre sí. No quiso decir nada y a la vez tomó forma y dijo todo lo que tenía que decir. Hundido en su oscuridad. Cuenta con los arreglos orquestales de Joaquín Guevara.

“Rhodulo”

Usted Señalemelo: Este tema es un interludio de Cocó (Gabriel) al igual que “Seis” lo fue en el disco anterior. Llamamos a Rómulo, un gran amigo de Panamá que toca la flauta y cualquier cosa con un sentimiento único. Todo el tema se grabó en una sola toma.

“Siento” con Chico Trujillo

Cocó: Es una canción que hice para un amor que tenía a la distancia, como de costumbre. Trata de la esperanza de que va a salir y que va a estar todo bien. Algunas influencias fueron Egyptian Hip Hop, Chicano Batman, y un poco de folklore cuyano en la métrica. Cuenta con la participación de la sección de vientos de Chico Trujillo.

“La Bestia”

Cocó: Es un recuerdo en la playa con la familia. Un recuerdo que hoy está desintegrado pero que lo revivo con distintos colores de vez en cuando en sueños. Me gusta pensar que cada persona puede darle un significado a cada tema pero este es especial porque se trata de disfrutar el momento. Las situaciones, los lugares, las oportunidades, las personas que queremos puede que algún día no vuelvan a pasar o no estén más. Por eso hay que quedarla y disfrutarlo todo.

Foto: Leandro Fruto

“Pana”

Cocó: Es la esencia fina de la banda. Ese juego de horas en el estudio que se convierte en un temón. Ese plush suavecito que te roza las manos. Se llama “Pana” no por la tela sino por el riff de la guitarra. Pana pa ná pana pa ná pa ahre.

“Tu Salto”

Cocó: Fue el único tema que surgió de tocarlo en ensayos. Todos los demás temas surgieron desde la producción o en casa o en el estudio. Es una especie de conexión con el disco anterior, de demostrar hasta dónde podemos llegar y de la diversidad de géneros que abarcamos.

“Puedo Morir, Puedo Caer”

Cocó: El fin del disco y esa pepa que te tomas en la montaña que te hace uno con ella. Es James Marshall Hendrix tomando un té goteado en Electric Lady y nuestro amor por nuestra tierra cuyana.

***

Entérate de todo sobre la gira de Usted Señalemelo en su Facebook y en esta lista de eventos.