La génesis de Primus: navegando en un mar de delirio

El delirio es un estado en el que de forma brusca se puede pasar de la lucidez a la irrealidad. En el que el mundo se vuelve errático, en el que el caos y la confusión invaden tu mente y no queda más remedio que disfrutar de las alucinaciones porque de lo contrario te hundirás en el abismo de la locura. Más o menos así es la música de Primus. Este trío encabezado por el carismático bajista y vocalista Les Claypool, que en enero del2019 tocará en México, Colombia y Chile, solo se puede definir como un desafío para los sentidos.



Escuchar Primus es como ser golpeado por una ola de disonancia que a veces suena como un trance monótono, otras tiene la fuerza y la rudeza del metal, otras la sabrosura del funk, a veces incluso se va por los lados del country y constantemente se sumerge en lo más profundo de la experimentación. La música de esta banda de San Francisco es impredecible, agresiva y bailable al mismo tiempo, precisamente es un delirio.

La mayoría de los millennials conocieron Primus gracias a dos elementos básicos de la cultura del entretenimiento de inicios de este siglo. Uno es la canción de inicio de South Park que Claypool compuso por petición de Matt Stone y Trey Parker, creadores de las serie. El otro es que el tema “John The Fisherman”, formó parte del repertorio de Guitar Hero II .

Para ese entonces, este desequilibrado trío ya había tenido una exitosa e influyente carrera y a inicios de los dosmiles se encontraba en un hiato que duró diez años.

Pero por ahora regresemos al inicio, cuando Les Claypool se juntó con su amigo el guitarrista Todd Huth y una Drum Machine. Juntos empezaron a hacer las primeras maquetas de una banda llamada Primate, la cual se creó con una gran influencia de Rush, The Residents y King Crimson. Antes de que Primate se convirtiera en Primus, varios músicos pasaron por la formación ya que era muy difícil conseguir alguien capaz de seguir el ritmo al estilo de Claypool.



El bajo es el instrumento principal de Primus, los complejos juegos que Claypool hace con sus slaps, acordes y efectos de sonido marcan el ritmo de prácticamente todos los temas de la banda. Además, complementa sus extrañas composiciones con su aún más extraña voz, la cual parece sacada de algún retorcido personaje de caricatura. Los temas de Primus por lo general cuentan una historia y Claypool se mete en el papel del personaje principal para darle un tono especial a cada tema y así lograr que su peculiar voz sea perfecta.

Después de mucha prueba y error, finalmente en 1989 Claypool se juntó con Larry “Ler” LaLonde, que venía de tocar la guitarra en el grupo pionero de death metal Possessed, y con el baterista Tim “Herb” Alexander, con quienes lanzó el primer demo de la banda llamado Suck on This, el cual enloqueció a los fanáticos que Primus había amasado en la escena local underground.

El improbable sonido de este trío encajó perfectamente el underground del área de la bahía de San Francisco que estaba viviendo una de sus mejores épocas, ya que en los 80 este fue el punto de gestación del thrash metal. Bandas como Metallica, Exodus, Testament, Slayer, Megadeth entre otras comenzaron a tocar un metal más veloz y agresivo. Era la respuesta estadounidense al legado de Black Sabbath y Judas Priest y ese fervor fue una gran inspiración para el sonido de Primus. La influencia era tan fuerte que incluso Claypool audicionó para reemplazar en el bajo al fallecido Cliff Burton de Metallica.

De forma simultánea en el resto de California comenzaron a aparecer otras bandas más experimentales como: Red Hot Chili Peppers, Mr. Bungle, Fishbone y Jane’s Addiction que también alimentaron el sonido de Primus, que básicamente quedó en la mitad de estos dos estilos. Además de toda esta mezcla de cosas, hay que agregarle a la fórmula el hecho de que en ese entonces el glam dominaba la música comercial, lo cual era una patada en el estómago para Primus y a la vez una inspiración, ya que el grupo buscaba romperlo todo, acabar con esa prefabricada y vomitiva imagen y literalmente hacer algo nunca antes visto.

Y lo lograron.

El éxito de Suck on This se debió en parte al apoyo del padre de Claypool que le prestó plata para prensar los discos y les ayudó a conseguir una van para girar por Estados Unidos. En ese entonces, el bajista trabajaba como carpintero por lo que el apoyo emocional y financiero de su familia fue el envión fue perfecto para el siguiente año hacer Frizzle Fry, el primer LP del trío, que según el propio Claypool, es su mejor trabajo porque fue impulsado por el fervor de la juventud y las ganas de experimentar. Frizzle Fry fue un éxito, vendió más de ocho mil copias de forma independiente y puso a sonar el nombre Primus en todo Estados Unidos.

Durante un concierto, el productor Tom Whalley los escuchó y se quedó tan anonadado que los firmó con el sello Interscope. Con esto Primus dio el siguiente gran paso en su carrera y en 1990 lanzaron Sailing the Seas of Cheese, disco que incluyó el sencillo “Tommy The Cat”, en el cual participó Tom Waits. El siguiente disco fue Pork Soda (1993) , considerado el disco más oscuro de la banda porque trataba temas como la depresión, la muerte y el suicidio. Con estos tres primeros LPs, Primus se volvió un fenómeno de la música alternativa. Los hilarantes personajes de plastilina que protagonizan las portadas de sus discos, las extrañas historias de sus canciones, sus caóticos conciertos llenos de disfraces en lo que lanzaban pasta y lodo desde el escenario, los convirtieron en una importante influencia para el rock noventero.

Primus era pura pasión y un desborde de creatividad. Sus videos mostraban vaqueros de plástico, pescadores, gatos viciosos y personajes curiosos hechos en stopmotion. Estos eran producto del gusto de Claypool por el audiovisual y sobretodo por las caricaturas. Pero su contenido era tan excéntrico que MTV se negaba a pasarlos. Pero esto no detuvo el crecimiento del trío que para antes del 99 lanzó otros dos discos Tales from the Punchbowl (1995) y Brown Album (1997), en el cual participó el baterista Bryan “Brain” Mantia, quien venía de grabar con la banda de metal industrial Godflesh.



Pero a pesar del éxito la cosa comenzó a complicarse. Los cambios de alineación y la llegada de la adultez, la paternidad y sus respectivas responsabilidades pusieron el camino cuesta arriba. Lo cual se sintió durante la grabación de Antipop disco que tuvo a varios músicos y productores invitados entre los que estuvieron: Tom Waits, James Hetfield, Fred Durst y Tom Morello. El resultado no dejó conforme a Claypool que sintió que por primera vez no estaba seguro de su trabajo. Además iba casi diez años en un ciclo de grabar y girar casi sin pausa. Primus había llegado a su cúspide, así que antes de que este barco se hundiera, el grupo decidió tomarse un descanso.

En 2011 Primus lanzó Green Naugahyde su séptimo LP en cuya portada se ve un juguete de cien años de antigüedad con el que nunca nadie jugó. Para este disco Claypool y Larry LaLonde llamaron al baterista Jay Lane, quien tocó en la banda brevemente en el 88. Green Naugahyde es un regreso a la crudeza y el estilo de Frizzle Fry, que fue muy bien recibido por los fanáticos y mostró que Primus seguía vivo. Tres años después apareció Primus & the Chocolate Factory with the Fungi Ensemble un retorcido homenaje a la clásica película de 1970 al mejor estilo de Primus.

En el 2017 el trío volvió a sorprender a su público con The Desaturating Seven, un disco conceptual inspirado en el libro infantil The Rainbow Goblins del escrito por el autor italiano Ul de Rico, que durante años Claypool leyó a sus hijos. Con este álbum Primus se adentra en el mundo de los duendes y nos demuestra que todavía hay mucha creatividad en ese arcoíris.

En una entrevista Claypool declaró que su motivación para seguir componiendo es el miedo a la muerte, ya que te tiene muchas ideas que quiere sacar antes de que llegué la parca a llevárselo al otro mundo. Mientras tanto podemos estar seguros que Claypool y compañía seguirán navegando con su música ese vasto mar de Delirio.

