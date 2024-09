La guía de Carl Cox y Eats Everything para entender a Ibiza

Respecto a entrevistas con pesos pesados, 50% del presente artículo probablemente habría sido suficiente. Sólo que, ocurre que logramos conversar con Carl Cox y Eats Everything, teniendo la atención de ambos, decidimos que sería lo correcto que compararan perspectivas respecto a su hogar espiritual: Ibiza.

Carl Cox es un nombre que significa Ibiza en muchos idiomas y aunque el uso de la palabra ‘leyenda’ podría hacerte sonar a alguien que está precopeando con un equipo universitario de hockey, es uno de los pocos términos que se estira lo suficiente para cubrir la reputación de Cox. Eats Everything, AKA Daniel Pearce, podría parecer estar una generación atrás de Cox, pero ha escalado rápidamente a una altura similar a través de sus selecciones llenas de bajos y su particular perspectiva del house.

Los dos participarán juntos como parte de la serie de transmissions en Manchester este viernes. La fiesta, acertadamente titulada Carl Cox & Friends, será una rara oportunidad para escuchar a este par durante la misma velada lejos de la isla blanca. En conjunto, tienen un mejor conocimiento adquirido de la isla que cualquier otra persona. Consideren esto: Trip Advisor conoce a Resident Advisor, un B2B de A-Z con drops de house y de pins. Thump se complace en presentar, la guía esencial para Ibiza de Carl Cox y Eats Everything …



THUMP: OK chicos. ¿Cuál es el mejor lugar en la isla para relajarse y tomarse el día el libre?

Carl Cox:Puede ser un poco difícil para mí relajarme en la isla, porque soy muy conocido ahí. Si estoy en la playa, alguien me va a pedir una fotografía. Así que tiendo a quedarme en la villa que rentamos cada año – tenemos invitados y carnes asadas.

Eats Everything:Me gusta mucho un restaurante llamado Amante, ahí me casé. El dueño es Dave Piccioni quien solía dirigir AZULLI records hace muchos años. Está construido sobre un acantilado así que vas, escuchas buena música, comes buena comida, y luego puedes ir dos pisos abajo a un mezzanine fuera con montones de camas y sillones puff. Súper relajante pero no súper de hueva.

¿Qué nos dicen acerca de la mejor playa?

CC:Hace años, cuando nadie sabía quien era, diría que Salinas. Es muy conocida pero con los veleros que pasan, llega a ser muy hermosa. Tiene un toque muy hippie, lo cual me gusta.

EE:Yo diría que Benirras. Siempre había sido un escéptico del sol: eso es algo de todos los días, ¿cuál es el alboroto? No es algo que me haya interesado mucho nunca. Entonces, un lunes, estaba en la playa de Benirras, tomando mojitos, la gente estaba tocando bongos, colocados. No soy un drogadicto, fumo marihuana una o dos veces al año … y odio contar esta historia … pero me puse sentimental. Sueno como un pendejo, pero no pude hacer más que aclamar el atardecer de ese fin de semana. Me tomó hasta los 30s lograr apreciar un atardecer.

¿Qué regalo debería llevarle a mamá?

CC:Yo diría que una camiseta de Space. Para que tu mamá tenga un look sensacional.

EE: Una botella de Hierbas, seguro.

¿Mejor set que hayas visto en la isla?

CC:Loco Dice en DC 10. Él solía experimentar con house en esa terraza. La forma en que lo tocaba, era diferente pero funky. Muchos DJs sorprendentes han tocado ahí, pero la manera en que ejecuta su sonido, logró sacarme de mi villa para verlo. Fue increíble. Hay un motivo para que esté donde está en este momento.

EE:El mejor DJ que he visto, no sólo en la isla, fue Thomas Bangalter de Daft Punk. Fue en la terraza de Space, finales de los 90s, cuando Daft Punk estaba comenzando. Parecía el hombre más asustado que jamás haya visto, no había interacción con el público – estaba tocando el house-disco francés más fuerte y funky que existe. Tocaba con tres tornamesas, tocando dos copias del mismo disco, tocándolos al revés. Luego paró la música, se agachó y levantó la mezcladora, tapando los orificios expuestos utilizando la retroalimentación como si fuera una línea de bajo. Luego vino un kick, seguido por un hi-hat, luego una melodía; cada 16 tiempos ocurría algo nuevo. Todo el lugar explotó. El mejor DJ set que haya presenciado.

¿El lugar con la mejor coctelería?

CC: Probablemente Blue Marlin. Quieren darte la mejor calidad. Si tomas un coctel ahí, se siente como algo especial.

EE: Blue Marlin es un lugar caro – pero increíble.

¿Mejor habitación de hotel?

CC: Creo que es una excelente experiencia si puedes hospedarte en la montaña. Puedes encontrar villas, y compartir el gasto, no son tan caras y puedes tener una experiencia completamente propia.

EE: Hotel Hacienda. No es un rincón recóndito de la isla, pero es un lugar hermoso.

¿Mejor lugar para iniciar la noche?

CC: Creo que uno de los lugares más subestimados de la isla a la fecha, es Underground. Es un club muy agradable – no sé por qué está fuera del radar.

EE: Sí, en verdad me gusta mucho Underground. Es sólo un pequeño y loco club, voy a tocar ahí algunas veces este verano. A unos minutos de Amnesia, el lugar perfecto para comenzar la noche.

¿Mejor lugar para terminar una noche?

CC: El inigualable club Space. He presenciado el desarrollo de ese club y yo he crecido con él. No me veo hablando acerca de ningún otro club – la historia y las memorias se remontan mucho tiempo atrás. Ese sería el lugar donde tendría el último reventón.

EE: Para mí, sólo y sólo cuando está funcionando plenamente, la terraza de Amnesia. Personalmente, cuando las cosas están yendo bien no hay mejor dance-floor en el mundo. La única cosa que la discoteca de Space no tiene es la magia que ocurre cuando sale el sol y recibe la luz.

Estoy borracho, ¿qué debería comer?

CC: El spaghetti a la boloñesa siempre te caerá bien. Tiene carbohidratos y carne. No tiene que ser el mejor del mundo, pero siempre es una solución de un solo paso.

EE: Ese lugar de pizzas en la calle principal – si puedes encontrarlo cuando sales rebotando de Space.

¿Su memoria más extraña y maravillosa de Ibiza?

CC: Creo que mi fiesta número 37 de cumpleaños. Usé una peluca rubia, una toga y un par de zapatillas Adidas. Fueron un día y una noche larga para mí, y de alguna manera terminé en una arboleda anaranjada, tratando de asolearme. Pensé, «puedo llegar a Space a través de la arboleda anaranjada», pero me quedé ahí. Podía escuchar la música pero no sabía de dónde provenía.

EE: Para ser honesto, quedarme en la villa de Carl Cox. Probablemente lo he visto en mi vida como raver, entre unas 50 y 75 veces. Así que tocar en su fiesta, y pasando la noche en su villa, fue sorprendente. Desperté en la mañana, fui el primero, terminé sentado en la cocina con Carl. Platicamos por horas acerca de nuestras carreras e intercambiamos discos. Al día siguiente vimos Austin Powers: Goldmember. Fue algo demasiado surreal.

¿El track que siempre les salva el pellejo?

CC: Un track que siempre disfruto tocar, y podría tocar en cualquier ocasión, es «Promised Land» de Joe Smooth.

EE: EE:No existe uno que siempre toque. Probablemente «Circus Bells (Hardfloor Remix)» de Robert Armani. Si quieres un track para volar el techo a la hora pico, éste es el indicado.

