La guía Noisey para drogarte en festivales

Es otra vez ese periodo del año en que un día estás todo tranquilo viendo tus redes y de repente aparece una publicación que dice mas o menos así: “Amix ya casi se acaba la primera fase de tal festival! Escríbanme si quieren comprar boletos a un precio reducido”. Originalmente te vale madres porque, siendo honestos: las bandas que tocan en festivales no existen, solo las inventan para ganar varo en una mega peda en un campo. Pero al pasar los días, tus amigos cada vez mencionan más frecuentemente dicho evento y poco a poco, la espinita crece hasta contagiarte con lo que los expertos médicos identifican como la “Fiebre festivalera”.

Total que ya compraste tu boleto, acceso a camping, tienda de campaña, transporte y hasta le depositaste dinero a tu pulsera y piensas “oye pero yo ni quería ir y ni conozco a nadie del cartel. Ahora ¿cómo le hago para pasarla bien?” La respuesta larga a esta incógnita sería: salirte de tu zona de confort y aprende a vivir en un estado constante de curiosidad, agradecimiento y sorpresa. Pero sabemos que mejor te vas a quedar viendo tu cel. Estar bien contigo mismo es trabajo duro, lo que quieres son drogas. ¿Qué importa? De todas maneras todos van a hacerlo.

Lo que años y años de drogarme en festivales me han enseñado, es que necesitas saber medirte porque sino te la vas a pasar de la verga. No puedo expresar suficiente lo conveniente e importante que es poder hacer algún tipo de prueba a tu droga con el fin de asegurarse de que lo que te vas a meter es la verdadera mierda y no veneno de ratas o sosa cáustica. Puedes comprar kits por internet o algunos festivales cuentan con unas carpitas bien bonitas en donde analizan la pureza de tus sustancias para asegurarte de que todo esté “bien”. Recuerda que es importante tener un estado mental tranquilo antes de meterte drogas para evitar mal viajes, y que no las mezcles porque los efectos pueden ser impredecibles y peligrosos. De igual manera, si vas a consumir no manejes vehículos ni operes maquinaria pesada.

Abajo encontrarás una lista de disminución de riesgos de las drogas más populares en festivales de música. Aunque si necesitas información sobre alguna otra droga, por a Google a trabajar por ti.

Alcohol

A veces los festivales parecen una gran activación de alcohol y es difícil resistirse a la tentación cuando literalmente te ponen una charola de cervezas en la cara. Sin embargo, es necesario que evites tomar de más para evitar osos o terminar bulto y perderte la mayoría del festival.

El alcohol puede tener efectos adversos que van desde la cruda al día siguiente, hasta enfermedades más serias como la cirrosis, daño en los nervios, problemas sexuales y más condiciones terribles que en tus años dorados te harán arrepentirte de no haberte muerto joven. Es por eso que el Departamento de Salud de Estados Unidos recomienda consumir no más de 4 tragos para hombres y tres para mujeres al día.

Es importante que tomes mucha agua ya que el consumo de alcohol contribuye a la deshidratación. Para evitar esto puedes mantener la estrategia de tomarte el equivalente en agua por cada bebida que ingieras y si de plano vas a beber en exceso, no vayas a mezclarlo con otras drogas ya que hacen que los efectos a largo plazo de su uso sean mucho más graves.

Tabaco

Además de impregnar su olor en tu ropa y contribuir al deterioro de tus dientes, el humo del cigarro causa enfermedades como el cáncer de pulmón, enfisema pulmonar, enfermedades del corazón, asthma e impotencia. El cigarro contribuye anualmente a 7,1 millones de muertes de las cuales se estima que seis se atribuyen directamente y el resto son expuestos a humo de segunda mano.

Lo mejor sería dejarlo, pero mientras puedes comprarte un cigarro electrónico o intentar con chicles y parches para no quedarte sin tu dosis de nicotina. Intenta limitar tu uso en un festival lo más posible ya que entre el polvo y el humo terminas dandole en la madre a tu sistema respiratorio y garganta. Otro de los efectos es que al día siguiente puedes amanecer con la campanilla inflamada que es una de las peores sensaciones conocidas por el ser humano.

El tabaco deshidrata tu piel haciéndote ver más viejx por lo que intenta tomar mucha agua y comprate un balsamo labial para ayudar con las quemaduras de tus labios por andar fumando Delicados.

Cannabis

Sin duda la droga ilegal más popular en los festivales, el mundo y (menos notariamente) en mi sala. Podría parecer muy inocente pero además de causar boca seca, náusea, vómito, ojos secos o rojos, problemas del corazón y de presión arterial, de los pulmones, falta de juicio, dolor de cabeza, depresión y flashbacks también te quema los labios y hace que se te olviden cosas.

Entonces si la vas a consumir procurate de un vaporizador o consumirla en algún comestible como galleta, brownie o hasta paleta helada para no joderte los pulmones. Evitar mezclarla con alcohol para no tener que entrar a ese estado mental conocido como la pachipeda y terminar vomitando a todos a tu alrededor durante el set de Kelela. No olvides tomar agua antes y después de fumar para evitar la seca y si eres de esas personas que siente ansiedad y paranoia cuando fumas, considera aderezar tu experiencia con unas gotitas de CBD.

Si vas a consumirla en porrito o en pipa, evita inhalar muy fuerte ya que esto causa daños innecesarios a tus pulmones y no olvides cargar con gotas para los ojos y bálsamo labial por si te quemas el hocico.

MDMA

Ya sean comprimidos, cristales que te chupas con el dedo o cápsulas para aderezar tu bebida, el “molly” es una droga que es muy fácil de reemplazar con otras sustancias, siendo la metanfetamina, el clorhidrato de metilona, sales de baño, MDA, MDPV, 4-MEC, 4-MMC, pentedrona, MePP y la para-Metoxianfetamina los ingredientes más comunes para reemplazar el ingrediente activo. De hecho la para-Metoxianfetamina (conocida también como Doctor Muerte) ha sido señalado como el culpable de varias muertes en festivales de música alrededor del mundo.

No te metas esta droga si no estás segurx de su pureza o si tienes condiciones preexistentes como: enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, hipertensión descontrolada, hipertermia maligna, anhidrosis, enfermedad de los cuerpos centrales o cualquier condición que incremente el riesgo de un ataque al corazón o hipertermia, susceptibilidad a ataques epilépticos,problemas del hígado o si tienes fiebre o eres muy sensible al calor.

La misma DEA ha declarado que de todas las incautaciones que se han hecho en el estado de Nueva York en los últimos 4 años, solo el 13% tenía MDMA. De igual manera, esta droga regularmente es cortada con ingredientes como mefedrona, cafeina, ibuprofeno o hasta talco por lo que las posibilidades de encontrar MDMA puro en el mercado son prácticamente inexistentes

Es por eso que es tan importante verificar su pureza previo a ingerirlas o de plano conseguirlas de un dealer de confianza. Si, esto no te es posible, lo que puedes hacer es probar primero un cuarto de la dosis y esperar entre treinta minutos y una hora con el fin de analizar su efecto y poder pedir auxilio en caso de sentir que tu temperatura corporal está por los cielos. Una vez comprobado el efecto puedes meterte el otro cuarto e ir midiendo la dosis para colocarte a tu gusto.

La dosis recomendada es tu peso en kilos + 50 = los miligramos recomendados para tomar.

Espera la mayor cantidad de tiempo entre usos dejando pasar al menos tres semanas y toma mucha agua o bebida con electrolitos, siendo la dosis recomendada: dos vasos de agua cada hora si estás bailando y hace calor y no más de uno si no hace calor ni estás bailando. Debes de estar conciente de tu temperatura corporal ya que uno de los principales riesgos de consumir esta sustancia es tener un infarto de calor por lo que procura no estar en el sol o bailando muy intensamente y date la oportunidad de calmarte en algún lugar fresco.

Si solo estás tomando agua, intenta combinarlo con unas papitas o algo salado con el fin de mantener tu nivel de sodio balanceado e intenta tomar algún suplemento como el ácido alfa lipoico con el fin de evitar mayores daños a tu cerebro. Mantén cerca a tu grupo de amigos para evitar perderse y mantener un ambiente de tranquilidad y armonía para que todo fluya.

LSD

Como con todas las drogas anteriores, es importante que no te excedas con su uso debido a que tu percepción se puede ver fuertemente alterada. Es por eso que se recomienda que primero te tomes un cuarto, esperes de media hora a 40 minutos y si gustas puedes tomarte otro cuarto con el fin de que el efecto no te abrume. Recientemente, se han encontrado casos en los que el LSD es reemplazado por otros químicos como el 2cb y el NboME por lo que si no estás seguro de que realmente sea LSD: no lo tomes. Circulan algunas versiones en internet que dicen que a diferencia del LSD, el NboME tiene un sabor amargo por lo que al percibirlo, lo mejor es tragarlo porque así evitas sus efectos.

Dicho esto, una vez que sientas los efectos es importante mantener un estado de calma debido a que puede causar ansiedad en algunas personas y sus efectos pueden ser incómodos o terroríficos. Por lo que si sientes que te estás malviajando recuerda que el LSD no contiene elementos tóxicos lo cual hace imposible tener una sobredosis e intenta cambiar de aire caminando hacia un lugar más tranquilo donde te sientas en mayor control sobre la situación. Intenta respirar de una manera constante y recuerda que como todas las cosas en la vida, el efecto eventualmente se te pasará.

Como con muchas otras drogas, el LSD puede causar malviajes por lo cual asegurate de estar en un estado mental de tranquilidad al consumirlo ya que situaciones de estrés, incertidumbre y depresión pueden volverse mucho más agresivas bajo los efectos de esta droga. El ácido puede desencadenar condiciones pre existentes relacionadas con la salud mental provocando alteraciones permanentes. De igual manera, no tomes decisiones importantes bajo sus efectos.

Cocaína

La cocaína podría sonar muy atractiva si estás muy borracho pero la combinación de estas conlleva un riesgo mucho mayor a tu organismo, ya que no solo puedes dañar tu corazón y tu hígado sino también aumenta el riesgo de congestión alcohólica o sobredosis de cocaína. Compartir utensilios como popotes y billetes pueden aumentar el riesgo de contraer SIDA o hepatitis, pues pueden estar sucios. Lo mejor es llevar tu propio aditamento. De preferencia que no sean popotes porque ya sabes: tortugas.

Hay que moler tu perico bien finito para que no te lastimes la nariz y andes por ahí sangrando como si fueras parte de la banda tributo a Andrew WK. Para contrarrestar el malestar en tu narizita, puedes usar un spray nasal de solución salina que no esté muy salada (ej. Si te arde, es porque está muy salada XD

Ten en cuenta que muchas veces está cortada con laxante de bebé o desparasitantes como el Levamisol, por lo que localiza un sanirent medio limpio por si sientes el retortijón. En otras ocasiones la cortan con cualquier cochinada como talco, aspirinas, cafeína e incluso hay veces que de plano te venden plaguicidas que puede provocar una muerte instantánea por lo que es muy importante que tengas cuidado con donde la consigues. Si no puedes analizarla con un test, lo que puedes intentar es probar con la lengua una mini dosis para asegurarte de que si es con la esperanza de que si te empiezas a sentir mal puedas pedir ayuda.

***

En fin, con eso concluimos con las drogas más comunes. Recuerda que al momento de drogarte, la regla dorada es la seguridad y recuerda que si sientes que tu pequeño hábito está fuera de control, puedes pedir ayuda. Si estás en México, acá puedes encontrar ayuda. Si estás en Colombia, acá. En Argentina, acá. En Chile, acá.