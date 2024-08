La guía Noisey para el Storyland Festival 2019

Luego de largos meses de espera, finalmente la cita con el evento masivo más portentoso de música electrónica en Latinoamérica es toda una realidad.

Storyland, el festival electrónico estandarte del Caribe colombiano, llega por segunda vez a las cálidas playas de la ciudad de Santa Marta para recibir el 2019 con los mejores artistas del circuito electrónico global. Durante el 5 y 6 de enero, la séptima edición del Storyland pondrá a retumbar la llamada perla de América con lo más célebre del techno, el house y el siempre contemplativo trance.

Don Diablo, Popof, Enrico Sangiuliano, Francisco Allendes, Cedric Gervais y el eternamente aclamado back to back de Sasha y John Digweed, son tan solo algunos de los actos que elevarán por todo lo alto el espíritu fiestero del festival de música electrónica más imponente del continente sudamericano.

Como es costumbre, en Noisey armamos una pequeña guía para que todos los asistentes al Storyland Festival 2019 le saquen el mayor provecho posible. Una corta pero práctica agenda que incluye maneras de llegar, lugares para hospedarte, cosas por hacer y la ruta de baile imperdible del festival. A continuación los dejamos con el line completo del Storyland 2019, y nuestras recomendaciones para esta próxima maratón electrónica del festival colombiano.

Line up del Storyland Festival 2019.

¿Cómo llego?

La siempre bella Santa Marta es uno de los destinos turísticos más importantes y concurridos del Caribe colombiano. Por suerte, esta es la flamante locación que servirá de anfitriona para la séptima edición del Storyland Festival. Para quienes recién llegan a alguna de las ciudades grandes de Colombia, la oferta de buses es diversa, pero nada rentable por la infame temporada alta. Empresas como Berlinas, Copetrán y Expreso Brasilia ofrecen pasajes que oscilan por los $200.000 pesos colombianos ($60 dólares), mientras que aerolíneas de bajo costo como Viva Air está ofreciendo tiquetes desde $170.000 pesos ($50 dólares). Esta vez gana la comodidad aérea.

¿Dónde puedo quedarme?

Como ya es bien sabido, Storyland decidió cambiar la ciudad amurallada de Cartagena por la ciudad del ‘Pibe’ Valderrama para su edición 2019. Si nunca has ido a Santa Marta, el festival te ofrece de entrada la opción de escoger entre varios hoteles aliados, recibiendo así una oferta especial en el marco de la experiencia Storyland. Sin embargo, plataformas como Airbnb, Hostelworld y Booking también se convierten en una salida rentable y confiable.

¿Qué puedo comer en el Storyland?

Además de la variada zona de comidas que ofrece el festival año tras año, donde se puede encontrar desde lo más autóctono de la gastronomía colombiana hasta lo más exótico de los platos internacionales, esta edición del Storyland Festival le trae una grata sorpresa a todos aquellos ravers que necesitan tener sus barriguitas contentas para bailar hasta que salga el sol. Andrés Carne de Res, uno de los restaurantes más tradicionales del circuito gastronómico colombiano, tendrá su propio escenario: Food & Vibes, donde además de darle cariño a los paladares más cercanos, contará con presentaciones de nombres como Cero39, Kevin Flórez, Black Mambo y Lord Juan.

Imagen cortesía del Storyland Festival.

¿Y de musiquita qué?

Aunque siempre se trate de una cuestión de gustos, creemos firmemente en que hay que escuchar a los artistas que, de una manera u otra, están empujando las barreras sónicas hacia otras dimensiones. Así que estos son nuestros tres actos recomendados del Storyland Festival 2019:

Cero39

Cuando de incendiar pistas se trata, no es un secreto que Cero39 es el motivador del desenfreno, el éxtasis, la sudoración excesiva y el placentero ritual del baile. Lascivo, rebelde y vanguardista. Dueño de sets de trance y diversión, patrón de una celebración que pareciera no conocer fin ni querer tocar fondo. Adelantado siempre a su era, pero con los pies atados a un presente desde el cual divisa un futuro tribal y candente. El escenario Food & Vibes no dejará de temblar con las candentes selecciones de este poderoso dúo de la avanzada latinoamericana.

Popof

Alexandre Paounov, mejor conocido como Popof, ha sido un pionero de la música electrónica francesa por más de dos décadas. Desde que ayudó a cimentar los pilares de la escena parisina con su colectivo Heretik System, Popof ha dejado su marca en clubes y festivales de todo el planeta, al igual que la impronta de sus producciones en sellos como Minus, Cocoon y Hot Creations. Grandes nombres de la industria musical como Moby, Depeche Mode y los Chemical Brothers han recurrido a sus remixes. Otra prueba fehaciente para que este pionero francés, quien se estará presentando en el Pyramid stage, sea imprescindible en tu ruta de baile del Storyland 2019.

Sasha B2B John Digweed

Palabras más, palabras menos: John Digweed y Sasha son dos de los DJs más influyentes en la historia de la música electrónica. Si eres completamente ajeno a esta corriente musical, es algo así como lograr juntar a Gustavo Cerati y Charly García en un mismo escenario. Digweed empezó a mezclar a la edad de 15 años; Sasha, desde hace 25 años gira por el mundo conquistando cuanto club y festival se le atraviese. Ambos lograron empujar el sonido del house progresivo que eventualmente explotó a finales de los noventa y principios de los dos miles a través de Europa y Norteamérica. Cuando se trata de analizar el bello arte de ser DJ, estos dos británicos tienen algunas de las mejores credenciales en la música electrónica, credenciales que datan desde 1994, año en que Sasha y Digweed grabaron The Renaissance Mix Collection, una de las primeras compilaciones completamente mezcladas y para los más expertos, uno de los mejores trabajos jamás grabados. Durante los años noventa, a través de sus sesiones y presentaciones en clubes (con lo cual adquirieron un estatus mítico), Digweed y Sasha ayudaron a gestar la marca del house progresivo, un estilo que favorecía la síntesis emotiva y las mezclas largas y narrativas. Si quieren presenciar un pedacito de la historia viva de la electrónica, este par seguramente dictarán una cátedra difícil de olvidar por todo aquel presente en el Monitor stage.

* * *

