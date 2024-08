La guía Noisey para entrarle a Massive Attack

A principios de los años noventa comenzaron a llegar a América los sonidos de algo que llamaron trip-hop/downtempo; en realidad, una de las interpretaciones que los ingleses dieron al hip-hop: los breaks de batería y sampleos como fundación y columna vertebral de un género que también incorporaba la sofisticación inglesa y la vasta herencia de la cultura reggae/dub y del soundsystem de la isla.

El sound system llamado Wild Bunch fue el grupúsculo avecindado en Bristol que alojó entre sus filas a nombres como Tricky, Nellee Hooper, Robert Del Naja y Grant Marshall, entre otros que eventualmente se convirtieron en los embajadores mundiales del trip-hop.

La combinación de breaks de batería y sampleos del hip hop pasados por las cámaras de eco del dub y coros con voces femeninas infecciosas, lograron que fans alrededor del mundo que no incorporaban el hip-hop o el reggae en su dieta regular, los empezaran a consumir en su nueva y atmosférica versión popularizada a través de esta nueva escuela de Bristol.

El grupo más exitoso incubado dentro del Wild Bunch es Massive Attack, integrado por 3D/Robert Del Naja, Daddy G/Grant Marshall y, en sus inicios, Mush/Andy Vowles. Los tres debutaron en 1991 con el álbum Blue Lines, que debe ser considerado la obra cumbre del trip-hop.

Así como los colectivos de hip-hop, el Wild Bunch favorecía las colaboraciones entre sus miembros por lo que Tricky y Shara Nelson participan en ese innovador debut. También en ese primer disco participa el miembro del Massive honorario: Horace Andy, que se convertiría en el único colaborador constante de la banda ––y es uno de los artistas que acompañarán al dúo en su presentación en Ceremonia.

Lo que vino después de ese debut hizo honor a su nombre: los sonidos del Massive se volvieron, en efecto, masivos, y si bien su obra alcanzó su punto más álgido con sus dos primeros discos, en su tercera entrega consolidaron su nombre como uno de los actos indispensables de los años 90. Mezzanine es considerado su mejor disco, y uno de los más importantes en las últimas tres décadas.

Cinco discos de estudio, compilaciones, discos de remixes y múltiples sencillos han escrito la historia de una de las bandas inglesas más importantes de todos los tiempos. A continuación, te presentamos una guía para escuchar las piezas clave de la discografía del Massive, en la víspera de su presentación en Ceremonia:

Así que ¿quieres entrarle a sus colaboraciones célebres?

Parte del éxito de la banda es que ha sabido elegir con quien colaborar desde el Blue Lines de 1991. Las atmósferas cinematográficas y sofisticadas van muy bien con voces femeninas. Podemos decir que es con estas colaboraciones que la banda ha construido su imperio.



Desde Tracey Thorn de Everything But the Girl, pasando por Elizabeth Fraser de la banda Cocteau Twins ––quien además, los acompañará este sábado en el Ceremonia––, hasta la diosa de la melancolía Hope Sandoval, vocalista de la banda californiana Mazzy Star; es en las colaboraciones con chicas que la banda de Bristol encontró sus canciones más celebradas en términos comerciales. La cereza en el pastel es Madonna y el Massive con “I Want You” de 1995.

En otras colaboraciones destacadas, estála que hicieron con Mos Def, incluida en el soundtrack de Blade II. Otra de sus colabos más chidas aparece en el Protection, “Karmacoma”, con uno de sus colaboradores usuales, Tricky, miembro destacado del Wild Bunch.

Playlist: “Karmacoma” con Tricky / “Protection” con Tracey Thorn / “I Want You” con Madonna/ “I Against“ con Mos Def / “Teardrop” con Elizabeth Fraser / “Paradise Circus” con Hope Sandoval

Así que ¿quieres entrarle a los covers que han hecho?

Otra parte indispensable en la mitología creada por Massive Attack, y asociada con el elemento reggae/dub de su estética, son las versiones. Para la música jamaiquina las versiones (covers) forman parte indispensable de la industria musical del país. Cada productor y cada cantante tiene sus versiones de temas hechos famosos por otros productores y cantantes.



La influencia de la música de Jamaica en la obra de los de Bristol es tan importante que el único colaborador que ha participado en todos los discos de la agrupación es el cantante de roots reggae Horace Andy, cuyo falsetto es una marca registrada ––y quien suele acompañarlos en sus giras.

Existe en Jamaica un viejo dicho que reza “No hay verdades en Jamaica, solo versiones”. Ya comentamos que en buena medida la imaginería de Massive Attack está inspirada desde su nombre en la cultura del soundsystem jamaiquina y siguiendo el ethos de la frase mencionada, es que han realizado algunas versiones de clásicos de los Paragons, William DeVaughn y Horace Andy, entre otros.

Playlist: “Be Thankful for what You Got” original de William DeVaughn / “Man Next Door” original de The Paragons / “Spying Glass” original “Live in the City” de Horace Andy / “I Want You” original de Marvin Gaye / “Light My Fire” original de The Doors

Así que ¿quieres ver cómo echaron mano del sampleo?

Como mencionamos al principio, el otro elemento clave en la estética musical de Massive Attack es el hip hop. Huelga explicar que ellos definieron algunas de las reglas del género, una de las interpretaciones inglesas del hip hop, que es lo que llamaron trip hop.



El dúo se inspiró en la era dorada del hip hop neoyorquino, durante la cual el sampleo funcionó como columna vertebral y como un herramienta que permitía expandir los horizontes de una obra original y presentarla con una nueva vida.

Hay que mencionar que el éxito de Massive Attack en buena medida es consecuencia de la mezcla de dos de las culturas más influyentes en la música popular de la segunda parte del siglo pasado: el soundsystem y el hip hop, ambos emparentados y cuya mezcla aunque resulta natural no es fácil de lograr de forma exitosa al menos en términos de ventas y popularidad pero Massive Attack lo ha logrado esa combinación y ser una banda exitosa en décadas múltiples.

Los de Bristol echaron mano de piezas que cuentan con la información genética del hip hop en su composición: James Brown y la Incredible Bongo Band como piedras fundacionales apareciendo algunas veces de forma sutil en las rolas del Massive y en otras como el elemento protagonista de alguna composición.

Playlist: “Safe from Harm” sampleo de “Stratus” original de Billy Cobham / “Protection” sampleo de “The Payback” de James Brown / “Daydreaming” sampleo de “Mambo” original de Wally Badarou / “Sly” sampleo “Bongo Rock ‘73” de la Incredible Bongo Band / “Dead Editors” con Roots Manuva incluye un sampleo de “Watermelon Man” en la versión de Herbie Hancock / “Teardrop” incluye un sampleo de “Sometimes I Cry” de Les McCann



Así que ¿quieres entrarle a Massive Attack: las versiones?

Y si bien el dúo inglés ha reinterpretado, y dado nueva vida a través de sampleos y covers, su trabajo también ha sido alterado a manera de remixes, puestos a la disposición del público mediante versiones remezcladas de algunos discos.

El caso más famoso y celebrado es el del disco de remixes No Protection de Mad Professor, que presenta una versión pasada por cámaras de eco del seminal segundo álbum de los hijos pródigos del Wild Bunch: Protection.

Como mencioné un par de párrafos arriba, esa no fue la excepción, y un alto porcentaje del catálogo de Massive Attack ha sido remezclado por nombres como Paul Oakenfold, Manic Street Preachers y Larry Heard, entre otros.

Playlist: “Eternal Feedback (Sly)” – Mad Professor / “I Spy (Spying Glass)” – Mad Professor / “Unfinished Sympathy” – Nellee Hooper / “Hymn of the Big Wheel” – Nellee Hooper / “Be Thankful for What You Got” – Perfecto Mix / “Teardrop” – Scream Team Remix / “Angel” – Blur Remix / “Inertia Creeps” – State of Bengal Mix / “Safe from Harm” – Just a Dub / “Backward Sucking (Heat Miser)” / “Any Love” Larry Heard

Así que ¿quieres entrarle a Massive Attack en vivo?

Y bueno, para finalizar y que estén 100 % preparados para ver el show de Massive Attack en el Estado de México les dejo esta selección de algunas canciones que la banda ha venido interpretando en sus conciertos, para que la repasen de aquí a que finalmente llegue el día de poder ver a Massive Attack en vivo y, si no están en el i, en una de esas las tocan en el encore.

Playlist: “Black Milk” / “Mezzanine” / “Man Next Door” / “Risingsong” / “Dissolved Girl” / “Exchange” / “Inertia Creeps” / “Angel” / “Teardrop” / “Group Four”



Massive Attack tocará completo el Mezzanine este sábado 6 de abril en el Festival Ceremonia. Su set es el último del escenario Vivir es Increíble, de las 11: 35 de la noche la 1: 15 de la madrugada. Acá más info.

