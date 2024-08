La guía para adentrarse en el mundo de BTS

Nadie es o ha sido capaz de conseguir lo mismo que BTS. En siete años, la banda surcoreana se ha convertido en el grupo musical más grande del planeta, encabezando las listas de Corea del Sur desde 2016 y abriéndose paso al mercado internacional en 2017.

BTS —o Bangtan Sonyeondan, que en español se traduciría como “boy scouts a prueba de bala”— fue el primer grupo musical de pop coreano en ser nominado y ganar un premio en los Billboard Music Awards; el primero en actuar en la presentación de unos premios americanos; y la primera banda en tener tres álbumes en el primer puesto en un mismo año desde los Beatles. Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, Jungkook y, el capitán de la banda, RM, ya se han ganado un lugar en la historia de la música, antes siquiera de cumplir los 30 años.

Pero nadie esperaba que los BTS se volvieran un éxito histórico e internacional. Cuando el grupo se estrenó en 2013, no preveían muchas oportunidades dentro de la industria del kapop, puesto que habían sido contratados, juntados y preparados por un sello musical relativamente pequeño, Big Hit, que se había librado a duras penas de la quiebra a finales de la década del 2000.

Aunque no había muchas esperanzas de futuro dentro de la industria para un grupo híbrido de pop coreano y hiphop de un sello pequeño, ahora se cree que probablemente la razón de su éxito fue este humilde origen. El pop coreano es conocido por la importancia de los estudios a la hora de elegir a los nuevos ídolos, con miles de adolescentes presentándose a las audiciones para ser seleccionados como aprendices que pasarán años moldeando su talento musical y dancístico y su personalidad.

Big Hit quería formar un grupo de ídolos diferente con el que los jóvenes se sintieran más identificados y que diera más importancia a la música. Debido a la relativa libertad que poseen, comparado con otros grupos de la industria, BTS escribe y produce su propias canciones. Desde sus inicios, han dado voz a temas considerados tabú para otros ídolos, han cantado y rapeado sobre salud mental, problemas de la sociedad y la presión de la industria.

Aquellos que decidan adentrarse por primera vez en el mundo de BTS, se sorprenderán por lo diversa que es la discografía del grupo. Aunque el hiphop sigue siendo la base de todas sus canciones, también tocan estilos como el dance, el mumbatón, las baladas, los ritmos latinos, el pop efervescente y el trap duro. Asimismo, tienen colaboraciones con artistas que van desde Nicki Minaj y Steve Aoki hasta Ed Sheeran y Sia. Esta guía es tan solo la punta del iceberg que es BTS.

¿Te interesa el emo trap de BTS?

Las primeras canciones de BTS están marcadas por la influencia del hiphop estadounidense. Tanto es así que la banda fue a Los Ángeles para poder aprender de la cultura del hiphop con Coolio y Warren G, en su programa de telerrealidad American Hustle Life.

En 2013, BTS debutó con 2 Cool 4 Skool, un miniálbum de hiphop con estribillos de graves potentes e impactantes y mucho delineador de ojos. Este disco asienta la base musical del grupo en los primeros álbumes conocidos como la trilogía escolar, que se caracterizan por una mezcla de hiphop estadounidense de los 90 con toques de emo contemporáneo, además de por las letras rebeldes que definen al grupo.

Lista de reproducción: “No More Dream”, “We Are Bulletproof Pt.2”, “N.O”, “Spine Breaker”, “War of Hormone”, “Boy In Luv”, “Silver Spoon (Baepsae)”, “MIC Drop”, “Dionysus”, “Black Swan”, “Respect”.

¿Te interesa el EDM de BTS?

Los BTS dejaron de lado el delineador en 2015 para incorporar sonidos más electrónicos y de la música pop. La trilogía de la juventud, que está compuesta por la primera y segunda parte de The Most Beautiful Moment in Life y un álbum recopilatorio final, Young Forever, consolidó un nuevo sonido maximalista al tiempo que la banda triunfaba en Corea y el resto del mundo.

Los sonidos puros y sentimentales de los sintetizadores de “I Need U” y el ritmo marcado por las bocinas de “dope” hacían notar una dirección musical más madura. En el siguiente álbum que publicaron, Wings, el grupo se sumergió de cabeza en el EDM, con temazos como “So What” y “I’m Fine”, con un estilo de discoteca de Ibiza. Otras canciones, como “DNA” y “IDOL” son tan energéticas que deberían llevar una advertencia de posibles daños musculares. Es muy probable que te vengan a la mente estos frenéticos éxitos de electro-pop cuando pienses en el k-pop.

Lista de reproducción: “I Need U”, “Dope”, “Save Me”, “Burning Up (Fire)”, “Blood Sweat Tears”, “I’m Fine”, “So What”, “DNA”, “IDOL”, “MIC Drop (Steve Aoki Remix)”.

¿Te interesan las baladas conmovedoras de la línea vocal de BTS?

BTS tiene dos grupos de cantantes o unidades: la línea vocal, formada por Jin, Jimin, V y Jungkook; y la línea de rap, con RM, SUGA y j-hope. Mientras que la banda se expandía más allá del hiphop, los vocalistas tuvieron la oportunidad de madurar detrás de canciones emocionales entre las que encontramos “Butterfly” y “Spring Day”.

Recientemente, en MOS: 7, vemos como la línea vocal se estira para llevar a cabo cambios de estilo camaleónicos. En “Louder than bombs”, una canción serena escrita con la colaboración de Troye Sivan, los estribillos llenos de agudos de la línea vocal acompañan a las voces graves y distorsionadas de los raperos. El momento climático del álbum llega con el vídeo de “We Are Bulletproof: the Eternal”, una referencia a “We Are Bulletproof Pt.2” del disco de presentación.

Lista de reproducción: “Spring Day”, “Butterfly”, “FAKE LOVE”, “The Truth Untold”, “Intro: Singularity”, “Euphoria”, “Serendipity”, “Louder Than Bombs”, “00:00 (Zero O’Clock)”, “We Are Bulletproof: the Eternal”.

¿Te interesa la feroz línea de rap de BTS?

A los BTS les cayó un montón de mierda cuando se estrenaron como grupo de hiphop y pop coreano. En el famoso encontronazo que tuvieron con el rapero surcoreano B-Free en 2013, RM y SUGA fueron tachados de ídolos que jugaban a disfrazarse de raperos. Con todo el trabajo que han llevado a cabo en BTS, y también los mixtapes que han lanzado en solitario, RM, SUGA y j-hope han demostrado ser parte de una nueva generación de ídolos del kapop que han de ser tomados en serio como raperos. La serie Cypher, que abarca varios de los primeros álbumes, es un corte de manga a las críticas, además de una muestra de la habilidad técnica de los raperos. “Ya me llames pésimo o falso, soy un nuevo estándar del k-pop”, dicen en una rima sobre una base de trap en “Cypher Pt.3: Killer”.

BTS muestra su lado más emocionalmente puro en las letras de la línea de rap.

Lista de reproducción: “BTS Cypher Pt.3: Killer”, “BTS Cypher 4”, “First Love”, “Outro: Tear”, “Intro : Persona”, “UGH!”, “Interlude: Shadow”, “Outro: Ego”.

¿Te interesa una inyección de serotonina de puro pop de BTS?

En 2017, BTS lanzó Love Yourself 承 Her, un disco de ensueño sobre unos jóvenes que se enamoran. Nos encontramos en una era de colores pastel y tintes de pelo chillones, en la que los BTS se abren al pop, a menudo a través de las lentes del R&B. “Trivia 轉: Seesaw” tiene influencias disco y es un giro sorprendente de SUGA hacia el pop, mientras que “Pied Piper” es una especie de homenaje cómico a los fans que hacen caso omiso de sus obligaciones diarias para seguir a BTS.

La mayoría de las canciones de pop de BTS están dedicadas a sus fans. En Love Yourself 轉 Tear, “ Paradise”, de ritmo tropical, y “Magic Shop” hablan sobre crear un hogar para los ARMY, mientras que “Boy With Luv” de Map of the Soul: Persona es un guiño a la canción de la trilogía escolar “Boy in Luv”, que es mucho más angustiosa. “HOME”, un tema de R&B que habla de cómo el grupo ha encontrado refugio en los fans, es igual de fascinante.

Luego está el último sencillo “Dynamite”, un himno al pop estadounidense completamente en inglés que hizo que finalmente BTS consiguiese el primer puesto en la lista de Billboard.

Irónicamente, es la canción menos BTS del grupo. Saber que “Dynamite” introdujo a la boyband en las radios convencionales deja un sabor de boca agridulce (bienvenida, xenofobia), pero la canción funciona como un caballo de Troya para todos los nuevos oyentes que, si investigan un poco más, encontrarán una barra libre de éxitos cada vez más grande.

Lista de reproducción: “Pied Piper”, “Paradise”, “Trivia 轉: Seesaw”, “Magic Shop”, “HOME”, “Boy With Luv (feat. Halsey)”, “Filter”, “Moon”, “Dynamite”.

