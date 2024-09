La guía para entrarle a Aretha Franklin

Este artículo se publicó originalmente en Noisey US.

Es un poco engañoso llamar a Aretha Franklin «la reina del soul», porque la mayoría de las reinas nacen siendo realeza; su título es su derecho. Esto es cierto para Aretha en cuanto a que tiene una de las mejores voces —tal vez la mejor— de todos los tiempos, pero compararla con una monarca pasa por alto los años antes de su reinado, y eso implica ignorar sus inicios en el gospel, cuando cantaba en la iglesia de su padre en Detroit, o los seis años que estuvo en Columbia Records antes de pasarse a Atlantic, viajar a Muscle Shoals y tomar la corona. Debió ser suya desde el principio, pero nada fue gratis para Aretha. Sabía lo que valía, y no tenía el menor empacho en exigir r-e-s-p-e-c-t como mujer, como afroamericana y sí, como legítima reina; además, lo hizo en una época en la que eso era imposible.



Por otro lado, es un apodo apropiado porque las reinas gobiernan de por vida, y la hegemonía de Franklin —quien falleció el pasado 16 de agosto a los 76 años tras una batalla contra el cáncer de páncreas— y la de su voz, no tienen límites. Decir que su música perdurará es casi una desconsideración. Hay cientos de súper fans de Aretha que todavía no nacen, y sus canciones van a seguir siendo clásicos mucho tiempo después de que ellos fallezcan.

Lo cual nos lleva a concluir que nunca habrá tal cosa como «muchos fans de Aretha Franklin». Si llegaste tarde a esta fiesta, tienes infinitos puntos de entrada y más de medio siglo de material para sumergirte. Así que para expresar nuestro respeto y honrar su vida y legado, destacamos cinco facetas de la reina para que empieces a entrarle de una vez. Genuflexión ante Aretha.

Así que ¿quieres entrarle a los clásicos de Aretha?

Cuando Jerry Wexler firmó a Aretha Franklin bajo el sello Atlantic Records en 1966, no pudo haber sabido que ella terminaría convirtiéndose en un ícono feminista, una figura de derechos civiles de esa época, o en la primera mujer en ser incluida en el Rock and Roll Hall of Fame, pero sí fue lo suficientemente inteligente para dejarla ser ella misma. Como dice una cita de la Reina, «si estás aquí para grabarme, pues grábame a mí, no a ti».

El rechazo a ser controlada se hace presente en algunos de sus éxitos más aclamados, como «Respect» (la canción de Otis Redding que transformó en un himno feminista) o «Do Right Woman, Do Right Man», donde advierte que si no recibe el respeto y la atención que merece por parte de su pareja, lo buscará en otra parte, cantando, «a woman’s only human, you should understand / she’s not just a plaything, she’s flesh and blood just like her man». Luego insiste: «they say it’s a man’s world, but you can’t prove that by me / As long as we’re together, baby, show some respect to me».

Hoy en día es fácil olvidar (aunque tal vez no tanto, por el infierno político en que nos encontramos) lo revolucionaria que podía una simple petición de igualdad por parte de una mujer —especialmente una mujer afroamericana— en esa época. Incluso cuando no lo hacía explícito, su voz exigía respeto, ya fuera con alegría (como en el tema escrito por Carole King «(You Make Me Feel Like a) Natural Woman»), con tristeza («Ain’t No Way») o simplemente con gran determinación («I Never Loved A Man (The Way That I Love You)»).

Playlist: «Respect» / «(You Make Me Feel Like a) Natural Woman» / «Chain of Fools» / «I Never Loved A Man (The Way That I Love You)» / «Ain’t No Way» / «Do Right Woman, Do Right Man» / «Baby, I Love You» / «Don’t Play That Song» / «Save Me» / «The House That Jack Built» / «Share Your Love with Me»

Así que ¿quieres entrarle a la Aretha de gospel?

De cierta forma, todas las canciones de Aretha Franklin son una canción de gospel. No importa si cantaba de amor, de desamor o de otros placeres seculares (*ejemmm* «Dr. Feelgood»), ella tenía la increíble habilidad de conectar con la gente a un nivel espiritual al apelar a nuestra humanidad. No es necesario creer en un ser superior cuando se trata de música; su iglesia está en todas partes —la pista de baile, la habitación, el sofá en el que decidiste llorar y comer un balde de helado después de terminar una relación.

Pero Franklin empezó su carrera gospel en un sentido más tradicional, y su interpretación llena de sentimiento se hizo evidente desde el comienzo, con tracks como «Never Grow Old» de su álbum debut de 1956, Songs of Faith, que fue grabado en vivo en la iglesia de su padre, New Bethel Baptist Church, cuando ella tenía 14 años. Eso nunca desapareció, y el gospel permaneció como una constante en su carrera. Cantó «Precious Lord» en el funeral de Martin Luther King en 1968 y en el de Mahalia Jackson en 1972. Unos meses después en ese mismo año, su álbum Amazing Grace —grabado en el mejor momento de su carrera como artista secular— se hizo doble platino y sigue siendo el disco de gospel en vivo más vendido de todos los tiempos, así como el álbum con más éxito comercial de su carrera.

Playlist: «Amazing Grace» / «Precious Lord (Take My Hand)» / «What A Friend We Have in Jesus» / «Mary, Don’t You Weep» / «How I Got Over» / «Climbing Higher Mountains» / «Never Grow Old» / «Precious Memories» / «Oh Happy Day» feat. Mavis Staples / «God Will Take Care Of You»

Así que ¿quieres entrarle a la Aretha de Columbia Records?

El consenso general sobre el tiempo de Aretha Franklin en Columbia Records es que allí no tenían ni idea de qué hacer con ella. Eso es cierto hasta cierto punto; terminó cantando muchos standards y temas de pop con arreglos suntuoso para intentar aumentar atractivo en todas las audiencias. Pero nada de lo que Aretha Franklin hizo es cercano a ser malo, y en verdad hay grandes tesoros en su catálogo con Columbia. Uno la puede escuchar abrir sus alas y darle su propio toque a «Rockabye Your Baby with a Dixie Melody», su sencillo más exitoso de este periodo, que llegó al número 37 en las listas. Covers como «God Bless the Child» y «Try a Little Tenderness» (que, de hecho, fue grabado cuatro años antes de la versión icónica de Otis Redding) eran temas apropiados para ella pero no lograron triunfar comercialmente.

Su interpretación en canciones como «Nobody Like You» y «Mockingbird» son pistas de lo que vendría luego en su carrera, pero incluso en su versión más dócil, ella estaba a años luz de distancia de todo el resto. Aretha podrá haber florecido completamente en Muscle Shoals unos años después de esto, pero no hay duda de que sus grabaciones con Columbia valen la pena si uno quiere dar un vistazo a esos primeros destellos de grandeza.

Playlist: «Nobody Like You» / «Rockabye Your Baby with a Dixie Melody» / «Try a Little Tenderness» / «Cry Like A Baby» / «Trouble In Mind» / «Skylark» / «God Bless the Child» / «Today I Sing the Blues» / «Mockingbird»



Así que ¿quieres entrarle a las canciones que Aretha escribió?

Tal vez sea por lo difícil que es concentrarse en otra cosa diferente a su increíble voz e interpretación en el piano, o por lo exitosa que ha sido cantando canciones de otras personas (hablaremos de eso en un momento), pero Aretha Franklin no recibe el crédito que merece por ser una increíble compositora. Muchas de las canciones que escribió (o coescribió) están entre sus mejores. Mierda, es que incluso si se hubiese retirado después de escribir «Think» con su primer esposo Ted White, aún la llamaríamos una leyenda.

Pero afortunadamente no lo hizo, y además de coescribir canciones como «Baby Baby Baby» con su hermana Carolyn, Aretha pasó a componer clásicos como la funkera «Rock Steady» y la pegajosa «Spirit in the Dark», donde nos suplica poner las manos en las caderas, cubrirnos los ojos y movernos con espíritu (si no has visto la versión de esta canción de 1971 en Fillmore West con Ray Charles, hazlo de inmediato).

Playlist: «Spirit in the Dark» / «Rock Steady» / «Think» / «(Sweet Sweet Baby) Since You’ve Been Gone» / «Dr. Feelgood (Love is a Serious Business)» / «Day Dreaming» / «Call Me» / «Baby Baby Baby»

Así que ¿quieres entrarle a las canciones de otros, que Aretha cantó (y mejoró)?

La mayoría de las canciones que ella grabó fueron escritas por otras personas, pero para propósitos de esta playlist, estamos definiendo estas «canciones de otros» como covers de canciones que fueron popularizadas antes por otros artistas. Una de las virtudes más grandes de Aretha Franklin, además de poder cantar increíblemente cualquier cosa, era que podía convertir cualquier canción en una canción de ella. En algunos casos («Respect», por ejemplo, que pusimos en la sección de «clásicos de Aretha» por obvias razones), su versión se volvió la definitiva. Pero incluso cuando cantaba algunos de los éxitos más amados de otros artistas icónicos de la época, lograba darles un giro, manteniéndose a la altura de las versiones originales y a veces mejorándolas (sin ofender, Paul McCartney, pero la versión de Aretha de «The Long and Winding Road» es arrolladora).

Ella tenía artistas favoritos, y varias veces cantó temas de sus catálogos (como Sam Cooke, quien la inspiró a pasar del gospel a la música secular, y Otis Redding, cuyo tema «‘I’ve Been Loving You Too Long» apareció en su álbum Young, Gifted and Black años después de que declaró célebremente «esa niña robó mi canción», después de haber escuchado su versión de «Respect»). Pero además de las cosas en su zona de confort, Franklin nunca tuvo miedo de abordar temas un poco más inesperados como «96 Tears» de ? and the Mysterians o, más recientemente, «Rolling in the Deep». Ya sea que los haya robado o simplemente tomado prestados, sus covers de los éxitos de otros artistas son prueba de que este es su reino; todos pueden vivir en él, pero es soberanía de la Reina.

Playlist: «A Change Is Gonna Come» / «Bridge Over Troubled Water» / «I Say A Little Prayer» / «Young, Gifted and Black» / «The Long and Winding Road» / «Eleanor Rigby» / «People Get Ready» / «The Weight» / «Son of a Preacher Man» / «You Send Me» / «I’ve Been Loving You Too Long» / «Rolling in the Deep» / «96 Tears»

