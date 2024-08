La Guía para entrarle a Depeche Mode

Este artículo fue publicado originalmente en Noisey US.

Aun si nunca has escuchado Depeche Mode, probablemente sabes que esta banda originaria de Essex fue la pionera del pop electrónico. Aun si no tienes ninguno de sus álbumes (o sencillos), habrás escuchado (y probablemente cantado y bailado) alguna de sus canciones. Tal vez fue el syth-pop alegre y vivaz de «Just can’t get enough» o el siniestro y retro-futurista «Personal Jesus». Es más, de pronto has podido escuchar la versión acústica que hizo Johnny Cash de Personal Jesus, o el grotesco y acelerado cover que le hizo Marilyn Manson. Creo que con seguridad te habrás sorprendido en alguna ocasión –como lo hice yo– articulando la letra de «Enjoy the Silence» y quizá hayas identificado la peculiar voz de Dave Gahan, a pesar de no tener idea de su nombre. Todo esto porque esta es una de esas bandas que trascendió su género (básicamente porque lo inventaron todo) y la era misma en la que se formaron musicalmente.

Desde sus inicios en 1980, cuando todavía eran unos adolescentes, sus oscuros sintetizadores y su melancólico electro-pop/rock, no solo los llevó a empujar la frontera musical, sino que les permitió vender 100 millones de álbumes alrededor del mundo. En sus treinta y siete años de trayectoria, Depeche Mode, ahora un trío compuesto por Gahan, Andy ‘Fletch’ Fletcher, y el compositor principal, Martin Gore, ha seguido evolucionando a pesar de las presiones de la fama y la fortuna, y a pesar de su ocasionalmente turbulenta historia.

Su nuevo album, Spirit, producido por James Ford, es su décimo-cuarto disco de estudio. Otro paso firme que da la banda. Por eso tiene todo el sentido del mundo que nos sentemos a conversar con Gore y Fletcher tratando conocer de fondo, el pasado y presente de esta icónica agrupación.

SPIRIT ES EL ALBUM MÁS POLITIZADO DE LA CARRERA DE DEPECHE MODE

Empecemos con el presente.

El primero sencillo de Spirit se llama » Where’s The Revolution?«, una canción que se acerca más al desafío de subvertir el orden de las cosas que a la contingencia de una pregunta retórica. Si bien la mayoría de las canciones del álbum se escribieron antes de que Trump se hiciera presidente, esta canción parece aludir directamente a la situación de Estados Unidos (donde han vivido Gore y Gahan por años, en Nueva York y Santa Barbara respectivamente) al igual que en Inglaterra, donde Fletch reside. Francamente es un álbum increíblemente importante, uno que necesitaba hacer semejante banda. «Curiosamente» dice Fletch, «las canciones se escribieron hace un par de años, así que no es como si la elección de Trump nos pusiera a escribir todo».

«Creo que el mundo es un mierdero desde hace algún tiempo», añade Gore, «pero este álbum no pudo salir en un mejor momento, las cosas que él está haciendo son terribles. Aunque en los últimos años también han ocurrido muchas cosas. El disco habría sido igual de relevante independientemente de quién ganara la presidencia, o de si se hubiera anunciado seis meses antes. Lo de Siria ha estado sucediendo y todo Medio Oriente se está derrumbado. Yo tiendo a culpar a Bush por derrocar a Saddam Hussein. Sé que Saddam era malo, pero crear un vacío político en Irak no fue una buena idea. Toda la región es un desastre, y esto ha causado la crisis de refugiados. ¿Qué ha pasado después del movimiento de los derechos civiles? No mucho más. Está empeorando.

«Durante el proceso de escritura ocurría un asesinato semanal de personas negras. En un punto, parecía que cada semana alguien recibía un disparo con un video que mostraba cómo esa persona tenía las manos en alto. Y esa inmensa brecha entre los ricos y los pobres, aquí (y en todo el mundo) es la raíz de muchos de nuestros problemas».

En cualquier caso, Gore insiste que no están buscando convertirse en la voz de la resistencia. «Para mí el álbum quería señalar que hemos perdido el camino y que necesitamos encontrarlo de alguna manera» explica. «No somos políticos, pero hacemos que las personas piensen. Ha salido en el momento indicado para pinchar un poco a la gente. Esa ha sido la gran pregunta: ¿puede la música lograr mucho más? No creo que logre responder a esa pregunta más allá de lograr hacer que las personas sean críticas. Esperaría que todos nuestros fans compartieran nuestra perspectiva, pero tenemos unos fans muy locos y si logramos motivarlos para que piensen…»

OBVIAMENTE NO SON LA BANDA OFICIAL DE LA EXTREMA DERECHA

Unas semanas después del lanzamiento de Spirit, el supremasista blanco de la alt-right, Richard Spencer, bromeó diciendo que Depeche Mode era «la banda oficial de la extrema derecha». La respuesta de Gahan fue increíblemente (pero justificadamente) grosera, llamando a Spencer «a cunt» [algo así como «un hijueputa»] en una entrevista con Billboard. Gore quedó igual de perplejo con la declaración de Spencer, pero fue un poco más moderado con sus insultos. «El obviamente está loco», dice Gore. «Creo que es tan simple como eso. Dice ser un gran fan de Depeche Mode, lo cual está bien si es lo que quiere, pero hace poco señalé en una entrevista que cuando tenía treinta y un años, descubrí que mi padre era negro. Así que me inquieta saber si seguiría siendo un fan aún después de saber eso. Es una pregunta interesante».

LAS COSAS PODRÍAN HABER SIDO MUY DIFERENTES

Depeche Mode es reconocida por ser sombría, pero no siempre se pensó de esa manera. La banda nació siendo un cuarteto con Vince Clarke como principal escritor. En noviembre de 1981, un mes después del lanzamiento del álbum debut Speak & Spe ll, Clarke abandonó la banda y creo Erasure unos años después, cuya música era mucho más ligera y pop comparada con Depeche Mode, incluso en esos primero años. En vez de encontrar un reemplazo, Gore tomó el lugar de compositor para al siguiente proyecto A Broken Frame.

«Nuestro compositor principal había abandonado la banda», recuerda Fletch. «Para la mayoría de las bandas eso habría sido un gran golpe, pero nosotros no lo vimos de esa manera. ¡Solo significó que Martin tendría que pasar a componer! Fue interesante porque había unas canciones que marcaban la pauta de lo que vendría, mientras la otra mitad del álbum seguía conservando el elemento pop abonado desde Speak & Spell. Así que fue un autentico álbum intermedio. Algunas canciones las había escrito Martin cuando tenía como quince años, pero fueron las otras canciones las que marcaron el tipo de música que haría en adelante Depeche Mode».

Gore agrega: «Vince dejó la banda sin avisarnos que lo haría. Así que solo fuimos al estudio tratando de seguir adelante. Ni siquiera pensábamos en ello».

CONSTRUCTION TIME AGAIN ES SU PRIMER ÁLBUM DE VERDAD (SEGÚN ELLOS)

Lanzado en agosto de 1983, tanto Gore, como Fletch (aunque en menor grado), consideran que su tercer álbum, Construction Time Again, es el verdadero inicio de la banda. Alan Wilder había remplazado a Clarke en el teclado después de la grabación de A Broken Frame, así que esta fue la primera vez que esta encarnación de Depeche Mode —que duraría una década hasta que Wilder se fuera en 1995— escribió un álbum. Pero esa no es la única razón. «Este es en serio el primer álbum de Depeche Mode», dice Fletch. «También llegó en un momento de mejoras gigantescas en la tecnología. Los samplers estuvieron presentes por primera vez, así que fue fantástico, y fue el primer álbum real al que Martin se le dedicó completamente. Eso lo hace muy especial.»

SE NECESITÓ DE UNA REVUELTA PARA QUE SE HICIERAN MUY FAMOSOS EN ESTADOS UNIDOS

Depeche Mode ya era grande cuando sacó su sexto álbum en 1987, Music for the Masses. Este álbum los hizo más famosos de lo que ya eran en Estados Unidos. El concierto número 101 ocurrió el 18 de junio de 1988, en el Rose Bowl en Pasadena, California. Llamado el «concierto de las masas», el show se convirtió en un hito de la historia de la banda y es reconocido como una de sus mejores presentaciones. Pero aunque se hayan presentado frente a 65.000 personas, ellos no consideran que este haya sido su punto climax en Estados Unidos. Eso llegó en 1990. «Tuvimos mucho éxito, pero nunca habíamos llegado al límite en Estados Unidos», dice Gore. «Hicimos una firma en Los Ángeles en Wherehouse Records, que se convirtió en un disturbio que la policía detuvo. Eso se convirtió en noticia nacional. Fue antes de que emergieran cosas como el Internet y las redes sociales, así que si alcanzabas los noticieros nacionales, eso era enorme».

VIOLATOR Y SONGS OF FAITH AND DEVOTION SON LOS ALBUMES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA BANDA…

«Si las personas apenas están descubriendo Depeche Mode», dice Gore, «supongo que deberían empezar con Violator y Songs Of Faith and Devotion. Probablemente los álbumes considerados puntos álgidos en nuestra carrera».

» Violator es el álbum perfecto» concuerda Fletch. «Todavía creo que lo tiene todo. Todas las canciones son buenas y el sonido es increíble. Fue mezclado por François Kevorkian y producido por Flood. No hay mejores. Estábamos en la cima del mundo. Songs of Faith… fue extraño, porque Dave había estado viviendo en California y fue parte del movimiento grunge. Así que nos convenció de no hacer un V iolator vol.2, sino un Songs… que era mucho más rockero. Hubiéramos podido hacer Violator 2 con facilidad. Pero hacer un álbum con un sonido completamente diferente que nadie esperaba fue muy bueno, y las canciones son muy fuertes».

… HAY UN CARIÑO ESPECIAL POR EL ÁLBUM QUE CASI NO SE LOGRA

En abril de 1997, Depeche Mode lanzó Ultra, su noveno disco. Pero casi no pasa. Wilder había abandonado dos años antes la banda, y Gahan estaba combatiendo una drogadicción y casi muere de sobredosis de heroína y cocaína en 1996. Pero él y la banda sobrevivieron. Veinte años después todos son fans de ese álbum, porque representa un triunfo sobre la adversidad abyecta. «Este es uno de mis favoritos», dice Fletch. «Es el álbum que casi no se logra. Fuimos a Nueva York a grabar la voz de Dave por seis semanas, y regresamos con las manos vacías. Martin y yo estábamos como, ¿’qué vamos a hacer? ¿Es el fin?’ Pero después arrestaron a Dave, le dio una sobredosis y logró salir, así que logramos hacer Ultra. Fue una dicha poder sacar ese álbum. Creo que es hermoso».

«Yo amo este álbum», concuerda Gore, «y obviamente es muy oscuro, porque fue casi nuestro fin. Ninguno de nosotros estaba en un estado saludable por ese entonces, pero a veces el arte surge en estas condiciones».

NO LES PREOCUPA VOLVERSE A PRESENTAR EN UN ESTADIO EN REINO UNIDO, POR PRIMERA VEZ DESPUÉS DE 23 AÑOS

El 3 de junio de 2017, la banda tocó por primera vez, después de 23 años, en el UK stadium. A pesar de los nervios por el tamaño del lugar, todo salió según el plan. «Estábamos preocupados porque no se fueran a vender las entradas» dice Fletch, «pero eso cambió una vez vendimos todas las boletas. Es raro porque el país en el que nacimos y vivimos, es donde somos menos populares, para mi está bien porque puedo salir a caminar tranquilo. Pero vino gente de toda Europa».

