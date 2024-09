La guía para hacer café frío

Si nunca has escuchado acerca de la infusión de café en frío, mejor cierra esta pestaña y suscríbete a un curso de recuperación educativa tan pronto como puedas. Para empezar, ¿quién te dejó usar internet?

Suponiendo que eres letrado tanto en palabras humanas como en bebidas, ya sabes que el café de infusión en frío —la causa menos ácida y de más octanaje que provoca el filtrado del café— ha sido centro de una popularidad emergente durante los últimos años. Toda cafetería cuyos granos valgan la pena lo vende, y se pueden conseguir versiones embotelladas perfectamente decentes en cualquier supermercado bien provisto.

Quizá ya has intentado preparar el tuyo y probablemente funcionó, pero, como muchas cosas en la vida, el éxito está en los detalles.

Recientemente nos reunimos con Dan Solomito, propietario de S,T Coffee, en Brooklyn, para aprender más sobre la infusión en frío de café.

«Requiere una cuidadosa preparación, atención al detalle y paciencia», dice Solomito, «lo cual podría explicar por qué hay tan pocas personas haciendo esto en casa».

Solomito sugiere usar un sistema de infusión en frío Toddy, un dispositivo poco costoso, todo incluído, que filtra los granos molidos después de su infusión. Pero si no tienes uno, puedes usar una prensa para café francesa o incluso improvisar una con ayuda de una jarra, un filtro para café y un colador. Solo no uses el calcetín viejo.

Pesa los granos de café que desees utilizar y muele con la función menos fina (tan grueso como sea posible). La proporción básica es 455 gramos de café por 9 tazas de agua.

Si utilizas un sistema de infusión en frío Toddy, coloca un filtro en el fondo y encima un filtro para café. Si no estás utilizando una máquina de infusión en frío, simplemente continúa con el siguiente paso.

Vierte los granos molidos en el Toddy o en una jarra grande.

Si tienes un recipiente de agua Toddy, colócalo encima de tu Toddy. Llena con la cantidad señalada de agua. Si no tienes un recipiente de agua Toddy, cubre los granos con agua. El agua debería estar filtrada y a temperatura ambiente.

Cubre el Toddy o la jarra y deja que repose a temperatura ambiente durante 12 o 14 horas.

Al día siguiente, escurre la infusión fría. Si no usaste un Toddy, asegúrate de colar tu infusión en frío ayudándote de un fino tamiz y una jarra.

Felicidades, ¡tienes tu concentrado de infusión en frío! Ahora puedes diluirlo con agua (Dan usa partes iguales de agua para concentrarlo).

¡Añade jarabe simple, leche y disfruta! O, mejor aún, prepara un cóctel. El concentrado de infusión en frío durará refrigerado de 7 a 10 días.