La guía para introvertidos en el club

Hola, mi nombre es Anna y soy una introvertida. También me gusta la música dance y salir con mis amigos, porque al contrario del malentendido popular, ser introvertido no significa ser un fracaso social. De hecho sólo significa que obtengo mi energía de mi interior, en lugar de externamente, de otra gente. Así que mientras un extrovertido obtiene su fuerza hablando con extraños en un bar, yo obtengo la mía de lo que los sicólogos llaman «persecuciones solitarias«. Como, digamos, escribir un ensayo sobre la introversión y los clubes mientras escucho a Dauwd en mis audífonos.

Como muchos introvertidos, no sólo encuentro las pequeñas conversaciones aburridas, sino físicamente agotadoras. Eso significa que ir a fiestas donde no conozco a nadie puede ser increíblemente cansado. Así que, a pesar de que salir a lugares con música fuerte, con estimulantes externos y gente aleatoria—los clubes—podrían no parecer un sitio natural para un introvertido, estoy aquí para decirte que hay formas de hacer que los sentimientos internos de tu personalidad no se interpongan con las cosas que te gusta hacer.

De hecho, si lo haces correctamente, ir de club puede ser una de las mejores cosas que un introvertido puede hacer, porque escuchar tu música favorita en un cuarto oscuro con cortos y opcionales intervalos de plática con tus amigos, es un paraíso. Así que esta es mi pequeña guía para ir de club como introvertido.

1. No vayas a cualquier club culero

El cuánto disfrutes el haberte arrastrado fuera de la comodidad de tu departamento dependerá de lo mucho que conozcas al DJ que supuestamente vas a ir a ver. Mientras que esto es obvio para cualquiera, al menos si eres un extrovertido y vas a una culera noche de club, probablemente disfrutarás de conversar con todos los sabelotodo en el área de fumar. Pero para la mayoría de los introvertidos, si no te interesa el lineup, no hay nada destacada sobre estar en un cuarto con luces parpadeantes donde no puedes escucharte a ti mismo pensar. Así que selecciona tu noche correctamente.

2. Mantén al grupo pequeño y unido

No me gusta ir de club en grupos grandes que realmente no conozco muy bien. Listo, lo dije. Me gusta mantener las cosas confinadas con mis más cercanos y queridos, gente tranquila que sé que no absorberá toda mi energía. O, para ponerlo de otro modo, salgo exclusivamente con gente con la que ya pasé esa fase de necesitar tener pequeñas conversaciones. Seamos honestos: no vas a alcanzar un estado de iluminación escuchando cuánto esperó alguien para que llegara el siguiente metro.

3. Descansa en casa antes de salir

Tomate tu tiempo para estar listo. Socializar para un introvertido funciona como un constante loop de interactuar con la gente y descansar. Puede sonar contra-intuitivo, pero si tienes alguna esperanza de estar en tu mejor actitud cuando sales con otras personas, pasa un tiempo contigo antes de salir. No tienes que hacer nada new age o raro. Sólo toma una ducha, pon un mix del DJ por el cual vas a realizar todo este esfuerzo, y prepárate un buen trago.

4. Escoge el lugar de pre-copeo

Lo que siempre me arruina el ir de club es el doloroso tiempo previo. Pararse por ahí en un bar sobresaturado hablando con la gente que no conozco (ver puntos anteriores) me roba la vibra, me deja completamente agotada con ganas de ir a casa. Pero aquí está la solución: si tu escoges el bar, puedes controlar la garantía de las buenas vibras porque puedes escoger el lugar que no esté súper lleno. Quieres llevarte leve la noche, no atascarte hasta la muerte antes de que comience lo bueno.

5. Llega a la pista de baile tan pronto como sea posible

El cálido capullo de la pista de baile es el porqué saliste en primer lugar. Disfrutalo. Deja que te refresque. Deslizate gentilmente con los suaves tonos del reconfortante techno melódico. Sólo escucha. No tienes que hablar con nadie, diablos, ni siquiera tienes que mirar a nadie.

6. Si te quieres ir, solo vete

No te sientas mal por ello y no dejes que nadie te haga sentir culpable. No todas las noches serán esa Épica Noche. (De todas formas te sentirás mal al irte.)

7. Ve a la afterparty a la casa de tu amigo

¡Sobreviviste hasta el último momento! Celebra asistiendo al afterparty. Puedes debrayar con tus conocidos y tener pláticas profundas. Al contrario de la creencia popular, los introvertidos no odian hablar con otras personas. De hecho, muchos disfrutan un debate pretencioso seudo-filosófico de uno a uno con un amigo cercano. ¿Dónde mejor para encontrar uno que en el rooftop de tu amigo a las 5 AM?

8. No te sientas mal por levantarte la mañana siguiente y cancelar todos tus planes

Necesitarás recuperarte y no sólo de la cruda. El tiempo a solas que pasaste antes de salir puede haberte cargado de energía lo suficiente para pasar la noche, pero hay posibilidades de que ahora te sientas totalmente agotado. Pon tu teléfono en no molestar, tu música favorita y disfruta de tu soledad.

