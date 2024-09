La guía para sobrios para salir de fiesta sin ponerse estúpido

No podemos negar que las culturas de la droga y el club están íntimamente ligadas. El placer encontrado en las pequeñas pastillas blancas que han sido contrabandeadas dentro de los grandes y oscuros salones es inexorable. Una engendró a la otra.

Exepto que no tiene por qué ser así. No hay nada en tu habitación que te fuerce a chupar ginebra y exprimir un cono de tráfico. Nadie te está obligando a comprar esa sexta pasta en el club. Nadie te está haciendo marchar hacia el cajero automático con el horror de no tener suficientes fondos para meter ese fajo de billetes hacia la ventana de un coche en un callejón. Honestamente, nadie te obliga a hacer todas estas cosas. Uno de los más grandes momentos de la adultez – junto a aprender que el mantenimiento del agua para los trastes no es opcional y que irse a dormir a las 11pm es en realidad algo bueno – es darse cuenta de que puedes irte de fiesta estando sobrio.

La idea de estar de pie en un estado desintoxicado en una habitación llena de cuerpos sudorosos, quijadas crujiendo junto con pisos con residuos de cocaína podría ser tan atractivo como irse de vacaciones con tus abuelos pero para algunos, es una realidad semanal. Para el resto de ustedes, hemos reunido algunos tips esenciales para supervivencia de los sobrios.

HAZTE AMIGO DEL DJ

Este tipo es la clave hacia una noche exitosa de sobriedad. Confía en él. Confía en él. (Foto vía Flickr)

Dado que la mayoría de los DJs están rodeados por montañas y lagos de narcóticos, este podría parecer un consejo extraño para cualquiera que se quiera proteger de las drogas y el alcohol. Pero esperen un momento. Ser amigable con el DJ significa que probablemente podrías entrar a la cabina con Steve o Ben o Jack o quien sea. Considera a la cabina como un santuario, un oasis de calma, un sitio de contemplación y reflexión. Puedes esconderte de las hordas de imbéciles arreglados temblando por el dancefloor, tomando una botella de agua Evian carísima. Puedes evitar a los incómodos atolondrados. Sentirás como su gobernante cristalino desde las alturas. Y principalmente, tal vez haya un socket disponible para cargar tu teléfono, también.

COMIENZA A FUMAR

El método de prevención de ingesta de Alcohol de Jane fue un poco extremo (foto vía Flickr)

No vamos a mentir. Fumar no es más que una horrible y peligrosa manera de echar el dinero al caño cada fin de semana. Pero en tu nueva búsqueda por huir de los horrores de los malacopas y posibles nuevos amigos, el cigarrillo es tu amigo. Encuentra un lugar bajo una lámpara caliente, pasa una media hora haciendo pitillos de 10/10, piensa profundamente en lo que le estás haciendo a tu cuerpo, enciende otro, evita el contacto visual con cualquiera que encuentre la acción de caminar algo difícil, practica tu mejor mirada con tu teléfono y espera que cuando tus amigos eventualmente logren cruzar el camino entre la multitud hacia el área de fumar, pases desapercibido. Siempre puedes escuchar los bajeos desde aquí, y seamos honestos, no escuchas mucho adentro de cualquier forma. Tus dedos se parecerán a los de Bart Simpson para el momento en que salgas a tomar el autobús nocturno, y cada respiro se siente más cerca de llegar a tener una caja torácica con daño permanente, pero nunca has estado tan ocupado fumando como para no tomarte ni una copa.

Habiendo dicho eso, una vez llegué a un set de DJ Sprinkles completamente sobrio, pasé una hora en un banco junto a las tornamesas con mi chaqueta puesta, abrochado hasta los ojos antes de que alguien me confundiera con un vendedor de drogas, me dijo que le gustaba a su amigo, me llevó al área de fumar y tuve que sentarme junto a ella durante cuatro horas mientras me platicaba acerca de sus recientes vacaciones a Polonia que incluían un viaje a Auschwitz. Tengan cuidado, fumadores de una sola noche.

Para esto estás aquí, ¿verdad? No para escapar de la innata porquería de la vida, no para terminar teniendo un lamentable intento para anotar con alguien, no para que te olvides de ti mismo y te evapores en algo más grande que tú, – quieres algo más allá de los confines del ser, ¿verdad? Ese es el espíritu. Estás aquí para quedarte de pie escuchando seis horas de música house que suena casi igual, excepto que a veces la vocal te dice ‘jack the box’ en vez de ‘jack to the groove’. Acércate a las bocinas y asegúrate de decirle a la persona a tu lado que este track – un track que parece haber logrado que toda una habitación llena de extraños se contorsione como una sola persona en una especie de estado orgiástico de placer puro activado por unos pocos acordes de piano perfectamente colocados – es el remix superior distinto al que todos los DJs tocan. Te mostrarán cuanto aprecian tu oído tan refinado para gritar y decirte QUE PINCHE ESCÁNDALO HAY AQUÍ HAS VISTO A ESTE WEY ANTES ES PURA CALIDAD VENDES NO PERD?»N S?»LO PREGUNTO.

BAILA COMO NUNCA LO HAS HECHO

Eric le prometió a sus amigos que se uniría luego de terminar su jugo de manzana (foto vía Flickr)

El movimiento físico es truculento. Digo, literalmente vas a un club a escuchar algo que literalmente se llama ‘música para bailar’ así que creo que tienes que hacer lo que indica el nombre y ya sabes, bailar. Excepto que he notado antes que el baile es para los presumidos y habladores y es un completo desperdicio de energía. Sin embargo, alguien que llega a un club completamente sobrio es una de tres cosas: un obsesionado con el DJ; una pobre alma arrastrada hacia un basurero para el cumpleaños de alguien que no les gusta; el tipo de raro con problemas que no necesita una gota de Jager o la sugestión de inhalar para ponerse a bailar como Michael Jackson en un show de Bok Bok. ¿Pero a quién le importa? La única persona avergonzada de ti eres tú mismo. Seguro, tienes que cargar con esa vergüenza dentro de ti como una piedra en el estómago durante toda la semana, pero qué diablos. ¡Echa el rave!

SÉ UN PERSONAJE

«Soy la sobrina de Nina Kraviz con articulación doble ¡lo juro!» (foto vía VICE/Egle Trezzi)

Como el sobrio de tu pandilla, existe una enorme posibilidad de que serás rechazado del torrente de mierda que atraviesa por la conversación luego de ocho cervezas y una inhalada o dos, así que tienes que estar preparado para sujetar muchos abrigos mientras que la gente se desvanece en medio de muchos recesos para orinar y fumar. Los minutos se sienten como horas. Cada transición en el mix es como mirar los cambios de las placas tectónicas continentales en tiempo real. Comienzas a buscar entre las muchedumbre en desesperación, por las sombras que podrían ser tus amigos, sabiendo que incluso si regresan no serás para ellos más que alguien que está en condiciones para ayudarles a pedir un Uber al final de la noche. Así que a la mierda. Que se jodan tus amigos. Esto se trata acerca de ti y la mejor forma de dominarte es pretender que eres alguien más.

Cuando alguien en el baño logra estar tan incómodo durante tanto tiempo para empezar a escupir incoherencias como QUE BUENAS VIBRAS HAY AQUÍ, diles que eres el sobrino de Jeremy Clarkson, diles que salvaste la vida de Richard Hammond, diles que sales de campamento con James May y que es un completo tarado. Sé quien quieras menos tú mismo. En estas situaciones, ser tú mismo es tan divertido como ser Paul Danan todos los días.

