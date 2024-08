La guía para volver a las citas en 2021

Soy medio adicta a las citas. Siempre hay alguien por ahí, aunque sea solo para coquetear por mensaje, pero por el momento no hay mucho que podamos hacer los solteros. En algunos países seguimos en confinamiento y sería genial tener a alguien con quien poder ver todas esas series nuevas de Netflix. Afortunadamente, soy bastante independiente. Disfruto de mi propia compañía y tengo mis rutinas, pero no mentiré, a veces me siento sola, especialmente cuando me dan ganas de tener una conexión física.

Me encanta tomarme una copa de vino con alguien vía FaceTime, pero las citas virtuales pueden intimidar a cualquiera: es fácil quedarte sin tema de conversación y difícil saber si le gustas a la otra persona sin el lenguaje corporal. Volver a tener citas en persona después de pasar un tiempo encerrado también puede resultar abrumador. Pasas de estar en tu pequeña burbuja segura en Zoom donde, en el peor de los casos, solo tienes que cerrar tu laptop, a decidir en qué casa se encontrarán. Imagínate que invitas a alguien a tu casa y se queda más tiempo del requerido. ¡Sería lo peor! Tendrías que esperar sentado toda la noche a que se vaya. Al menos una de las ventajas de las citas virtuales es que hay una salida rápida a esa situación si es necesario.

Entonces, ya sea que hayas estado soltero por un tiempo o hayas roto recientemente con alguien, o que estés buscando amor o pasarla bien, ya sabes lo que dicen, año nuevo, vida nueva. Antes de la pandemia parecía que todo pasaba muy rápido. A la gente le preocupaba su trabajo y estaba absorta en su propia vida, ahora es la oportunidad perfecta para trabajar realmente en uno mismo, para que puedas ser la persona que quieres ser. Con eso en mente, aquí te dejo algunos consejos sobre cómo volver al mundo de las citas en 2021, con o sin confinamiento.

NO JUZGUES A LAS PERSONAS ANTES DE TIEMPO

Uno de los peligros de las citas en línea es que a veces puedes idealizar a una persona sin realmente conocerla, y cuando finalmente la conoces, es completamente diferente. En mi experiencia, las chicas son súper abiertas y profundizarán en muchas cosas, pero cuando hablo con un chico, pienso ‘Dios mío, ¿tendrá algún tema de conversación interesante o así son los hombres?’’. Son criaturas bastante simples. Pero luego, en persona, tienen más que decir. Así que trata de no juzgar demasiado a alguien por los mensajes, a menos que la conversación sea un fracaso absoluto.

El confinamiento puede ser un buen juez sobre este tema. Si has podido mantener una conversación con alguien que nunca has conocido durante todo este tiempo ¡es una buena señal!

NO TE MUESTRES DEMASIADO ENTUSIASMADO

Hace poco, llevaba tiempo mensajeando con un chico que me caía bien, la plática fluía, pero si le dejaba de contestar, me mandaba el emoji de exclamación y me decía “¡Hola! ¡HOLA!”. No pude con eso, ¡sentí que ya estaba en una relación! Hay un millón de cosas sucediendo en este momento y el confinamiento definitivamente ha afectado la salud mental de las personas, así que se consciente de eso y no seas demasiado agresivo. Respeta el espacio de las personas si no te contestan rápido.

PREPARA EL AMBIENTE

Durante el primer encierro me la pasaba en Houseparty y hacía como si fuera una cita normal. Me arreglaba, me tomaba una copa, les preguntaba qué estaban bebiendo, encendía algunas velas y nos sentábamos juntos a jugar y platicar. Creo que eso es lo que muchos necesitamos en este momento, algo que nos haga arreglarnos y emocionarnos, así que no tengas miedo de intentarlo. La cita saldrá mejor cuando te sientas tú mismo.

Esa puede ser una buena manera de saber si te gusta alguien. Si no te dan ganas de maquillarte o arreglarte un poco para la cita, tal vez deja pasar unos días para ver si la otra persona te envía un mensaje o si te dan ganas de mandarle mensaje tú. Todos hemos hecho esto cuando estamos aburridos y no hay mucho que hacer, pero no lo fuerces en los primeros días.

NO TE EMBORRACHES ANTES DE TIEMPO

Este error lo he cometido varias veces porque me pongo muy nerviosa y no quiero parecer rígida o incómoda, pero si bebes demasiado antes, inmediatamente estarás en un nivel diferente al de la otra persona. Tal vez una copa de vino cuando estés arreglándote (dos, máximo) y luego limítate hasta que ya estés en la cita. De todos modos, la mayoría de la veces entras en confianza después de los primeros cinco minutos. Los nervios se habrán ido y sabrás si tienen una conexión.

NO TRATES DE SEXUALIZAR LA SITUACIÓN ANTES DE TIEMPO

A mí me desanima que el único tema de conversación con una persona sea sobre sexo. No me malinterpretes, claro que de vez en cuando sexteo con alguien, pero cuando siento que hay futuro con una persona, tiene que haber otros temas de conversación más allá de los mensajes sucios a las diez de la noche.

CUANDO LLEGUE EL MOMENTO HAZLO EMOCIONANTE

Una cosa que he empezado a hacer cuando estoy sexteando con alguien es compartir links porno. Como no podemos estar juntos para recrearlo, les envío un link y les digo: ‘Esto me gusta mucho, ¿qué piensas?’ y analizamos el video juntos, ¡me encanta!

NO COMPARES A NADIE CON TU EX

Mi última relación se arruinó porque mi ex se la pasaba hablando de sus exes. Yo terminaba comparándome con ellas y buscándolas en redes sociales. Pensaba: ‘¡Por Dios, no nos parecemos en nada! ¿Por qué le gusto si no soy como ella? No sé por qué a la mujeres nos encanta hacer eso, incluso cuando he estado con personas genuinamente decentes que no hablan de sus exparejas, me he comparado o las he investigado exhaustivamente en redes. ¡Nada bueno puede salir de eso!

SÉ CLARO Y HONESTO

A veces puede resultar vergonzoso e incómodo decir cosas como: “Quiero algo más que una cogida, estoy buscando algo más”, pero en cierto modo es cautivador. Prefiero y respeto más que me lo digan directamente, en lugar de andarse con juegos y decirme que no están buscando nada cuando en realidad sí lo están. Amo a la gente honesta y yo misma soy un libro abierto, a veces bajo mi propio juicio, así que ten cuidado de no compartir demasiado. Se honesto, pero sin necesidad de profundizar.

NO TE CONFORMES

Es fácil distraerte con alguien cuando no quieres lidiar con los problemas profundamente arraigados por los que estás pasando. Pero cuídate, haz una pequeña rutina. Aunque sea levantarte y meditar un poco o hacer yoga, comienza el día haciendo algo por ti antes de concentrarte en las citas.

SÁCALO TODO Y MASTÚRBATE SI QUIERES

Hay una influencer a la que sigo que se pone lencería solo para masturbarse, algo que nunca se me hubiera ocurrido, ¡pero es una gran idea! Te mantiene entretenida y cuando te sientes sexy todo fluye mejor. Entonces, aunque no estés mensajeando con nadie, o aunque no haya razón para hacerlo, vístete sexy para ti y tómate fotos lindas. Aprovecha este tiempo para conocer tu cuerpo, explorar lo que te gusta, probar cosas diferentes. Tenemos tiempo de sobra, así que es un buen momento para experimentar, ver lo que te gusta y luego llevarlo a cabo cuando estés saliendo con alguien.

@meganbartonhanson_