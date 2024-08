La guía VICE al livestream musical en cuarentena (parte II)

Este contenido es una guía semanal creada en colaboración con Tecate que resume los livestreams en la industria musical.

Me encontré un tuit que preguntaba si realmente le estábamos poniendo atención a los lives. Llevaba días pensando lo mismo. ¿De verdad les hacemos caso? ¿Nos fijamos en un concierto de alguien metido en un cuartito de cuatro paredes como el nuestro? Quizás estamos tan sumergidos en nuestro propio presente que ir a Instagram y conectarse a un live es oxígeno para seguir.

Videos by VICE

Después me encontré la película The Social Network y el discurso que da el personaje de Justin Timberlake antes de que lo arresten me puso pensativo. Ya saben: vida digital, tercera ola, identidades virtuales, Black Mirror, gran hermano, Paty Navidad, la matrix. Al final, JT dice algo como que “los humanos ya hemos vivido en granjas, ciudades, y ahora lo haremos en el Internet”. Y aunque es una frase que siempre había estado ahí, siendo elocuente ya de por sí dentro de nuestros contextos de conectividad 24/7 y redes sociales a full, nunca me había dado tantas pesadillas como ahora. Porque bueno: quizás estamos cerca de empezar a rentar en esa dimensión.

Como sea, igual y no está tan mal. Los lives no están mal. Sea esta nuestra nueva vida o no, les pongamos atención o no, sean verdaderamente interesantes o no, están ahí, tenemos algo, no estamos solos. Demos gracias y disfrutemos.

A continuación, una guía de todas las transmisiones que gocé la última semana de mi confinamiento mental.

Si quieres lives para escuchar música en vivo y llenar el vacío

Esta fue una gran semana para esta categoría. Gran. La oferta de bandas y artistas armando sets en vivo y en directo a través de una pantalla fue brutal. Hubo de todo y para todos. Comencemos por el conciertito que Rodrigo y Gabriela dieron a través de Facebook con dedicatoria a México, su país, y el lugar donde dejaron a deber un par de shows cuando la crisis explotó. Tomaron sus guitarras y se aventaron un jam de canciones medio improvisadas en una onda tipo ensayo y al final contestaron algunas preguntas que se iban poniendo en los comentarios. Mon Laferte también sacó su guitarra, se sentó en una silla frente a una cámara, y se aventó casi una hora de puros de sus más selectos temas desde YouTube. Oro.

Desde #MúsicaEntreBrothers de Tecate, Carlos Rivera nos invitó a su casa para escucharlo entonar temas que sus fans pudieron escoger para esta íntima ocasión. MTV lanzó el viernes pasado su Unplugged at Home donde tuvo a Alessia Cara, Shaggy, Finneas, Bazzi, CNCO, entre otros, como primeros invitados. No hay nada más que contar para convencerte de que estuvo bonito más que “It Wasn’t Me”, “Bad Guy” y “Reggaetón Lento” sonaron en versión desconectada. Alicia Keys, H.E.R., Radiohead y muchos artistas más también streamearon sets en vivo o de materiales previamente grabados que puedes encontrar a través de sus redes sociales o YouTube. Échale ojo también al palomazo que Sebastián Yatra se aventó con Michael Bublé en el live de su esposa Luisana Lopilato.

Si quieres lives para disfrutar la fiesta desde la miseria y comodidad de tu cama

Es Semana Santa, y en gran parte de los países de Latinoamérica eso significa vacaciones. Aunque sea en casa. Nada ni nadie nos va a quitar el gusto de salir al patio —o azotea— con unos tragos y una bocina para agarrar la fiesta desde un stream. La cima indiscutible de esta semana se la llevan los Ghetto Kids con ese set en vivo que armaron el sábado en la noche para #MúsicaEntreBrothers donde tocaron tracks de la realeza del reggaetón junto a temas clásicos de su repertorio porque el perreo nunca descansa.



Ya el domingo estuvo el en vivo de Sofi Tukker, que han estado activos prácticamente todos los días; streameando rutinas de más de una hora listas para conectarse al auxiliar. Además comparten los edits que van soltando en sus sets por si quieres remixearlos o samplearlos o lo que sea que quieras hacer. Por otro lado, Charlie Puth y Brytiago se sumaron a la iniciativa Live at Home de Apple Music con un par de presentaciones icónicas. No le pierdas ojo también a lo que viene haciendo D-Nice con unos sets súper salvajes a los que incluso se han conectado Michelle Obama, Rihanna y Bernie Sanders.

Si quieres lives para chismear y clavarte en pláticas ajenas

Este apartado ha sido una luz en la oscuridad con tantas posibilidades por explotar. Muchísima carnita viniendo de los rincones más silvestres de Calabasas. Esta semana quien se sentó en el trono de la atención fue John Mayer, que viene haciendo su propio show a través de Instagram, y donde estaba semana aprovechó para recordar con mucho sentimiento las experiencias y enseñanzas vividas con Bill Withers, fallecido hace unos días. Lo verdaderamente extraño fue cuando su ex, Jennifer Aniston, se conectó y comentó unas caritas sonrientes en el momento de mayor introspección. Obvio ahora hay muchos comentarios negativos, expectativas de un regreso y teorías de conspiración alrededor del asunto.

Por su parte, una favorita en este tipo de asuntos, Cardi B, hizo un live para rantear por diversos asuntos que la tienen molesta. Sus temas de esta semana fueron: otra vez el coronavirus, otra vez Trump, y su enojo por la salida de Bernie Sadners de la carrera por la candidatura demócrata. En cosas no tan hardcore, estuvo Justin Bieber en el show que hostea con su esposa y en donde esta semana tuvo como invitada a Kendall Jenner, además de una serie de Q&As que Coachella viene haciendo con diversos artistas a través de su Twitter para festejar el lanzamiento de su nuevo documental.

Si quieres lives para informarte y hacer preguntas incómodas que quizás nadie va a responder

A pesar de tener millones y vivir en mansiones que cuestan como decenas de millones de cubrebocas (la nueva moneda universal), los artistas y músicos son personas preocupadas por nuestra salud física y mental. El sábado pasado, A$AP Ferg hosteó una charla donde estuvo acompañado del Dr. Sampson Davis, quien se encargó de aclarar dudas comunes de la población a través del Insta del MC de Harlem; en una dinámica sinceramente muy bonita por la honestidad y pureza implícita en ella. Puff Diddy elaboró un ejercicio similar pero mucho más político y centrado en comunidades negras de Estados Unidos, acompañándose de personajes como Meek Mill, Alexandria Ocasio-Cortez, Killer Mike, entre otros.



En el otro lado del espectro, Miley Cyrus tuvo en su talk show a Elton John, Kerry Washington y Jimmy Fallon, aunque la presencia más destacada fue la de Selena Gomez, quien admitió estar diagnosticada con bipolaridad, condición de la que aprovechó para hablar y discutir sobre la importancia de la comunicación en el rompimiento de tabúes relacionados a la salud mental. Disney en full woke mode, ¿qué más le pides a la cuarentena?

Nos vemos la próxima semana para ota entrega. A ver si ya nos convertimos en robots.

La guía VICE al livestream musical en cuarentena es presentada por Tecate. Acá en su Facebook puedes ver los conciertos semanales que tendrán.