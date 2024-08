La guía VICE al livestream musical en cuarentena (parte III)

Este contenido es una guía semanal creada en colaboración con Tecate que resume los livestreams en la industria musical.

Si algo me ha dejado la cuarentena es esa sensación de absorber cosas. Porque siempre estamos absorbiendo cosas, pero quizás no estamos sintiendo cómo lo hacemos. El aislamiento me ha hecho consciente de la mayor parte de las cosas que pasan por mi mente y por mi cuerpo, de mis acciones y de mis no acciones. Traduzcámoslo a esa mirada al retrovisor que echamos todos los días en la cama y que se convierte en ansiedad o alivio. Más ahora que antes. Y, si no me equivoco, a todos nos está pasando.



Armo un rompecabezas y ya fue un buen día. Termino un proyecto y ya fue un buen día. Veo un live en Instagram y ya fue un buen día. Transformar esa satisfacción en algo más allá de lo efímero. Encontrar belleza también en el no hacer nada. Absorber todas y cada una de las emociones que nacen de mi interacción –y las de otras personas- con el mundo. No necesitamos más que eso.

Esta semana, más que las anteriores, Instagram se convirtió en una cuevita donde me refugié para nutrirme de las cosas bonitas que pasan en otras vidas y sacar lo mejor de mí en los días por venir.

La receta es efectiva y recomendada. Estos fueron los live streams que pude ver:

Si quieres lives para escuchar música en vivo y llenar el vacío

Es necesario abrir este apartado con una iniciativa bien padre que pudimos disfrutar el sábado pasado: la Noisey Night In. Se trató de un concierto virtual transmitido a través del canal de YouTube de VICE y de las distintas páginas de Facebook de este, con el objetivo de reunir fondos para el Sweet Relief Musicians Fund –fondo para ayudar a artistas que están pasando aprietos financieros en Estados Unidos. Twin Peaks, Black Lips, Overcoats y varias bandas más se conectaron para tocar sets especiales para la ocasión, y pues todo salió muy bien.



Esa noche nos cargó de energías positivas pero la verdad es que nuestro ki ya venía en aumento desde el viernes, cuando Tecate presentó a Camila en su #MúsicaEntreBrothers a través de Facebook. Porque a ver, no vas a encontrar nada mejor esta cuarentena que a Mario Domm cantando “Mientes” con su playera de Sid Vicious. Nada. Él y su amigo que toca la guitarra –perdón pero no sé su nombre- tocaron seis canciones del largo repertorio de Camila que seguro te sabes y no quieres admitir que lo haces, lo cual fue hermoso porque podías cantar sus himnos sin sentirte juzgado porque no había nadie viéndote.



Por cierto, si quieres seguir en ese mood romanticón (porque actualmente lo necesitamos, la distancia pega), hubo otros sets acústicos de Matisse, Goyo de Bándalos Chinos, Joss Favela, un directo de las Pussy Riot desde Rusia, J Balvin tocando todo Colores desde su Insta y un concierto hermoso de El Fantasma directo desde su patio con todo y banda. Al cien primo.

Además, hubo otros sets acústicos de Matisse, Goyo de Bándalos Chinos, Joss Favela, un directo de las Pussy Riot desde Rusia, J Balvin tocando todo Colores desde su Insta y un concierto hermoso de El Fantasma directo desde su patio con todo y banda. Al cien primo.



Si quieres lives para disfrutar la fiesta desde la miseria y comodidad de tu cama

A ver, acá no hay mucho que decir. Si no sabes qué pasó el domingo en la tarde no estás entendiendo nada. No hablamos solo de un buen livestream, sino de un cénit de la cultura hip hop y por lo tanto, de la historia de la música. Un duelo de DJs para las épocas. RZA y Premiere en los decks. Q-Tip, Roc Marciano y Shaquille O’Neal, entre docenas más, conectados como espectadores. Instagram, la arena. Fuimos testigos de un suceso especial en forma de tres horas continuas de fiesta en el bloque. Clásicos de Wu, KRS One, Pun, Jay-Z, Mobb Deep tronando en miles de millones de celulares alrededor del mundo.

Lo que lograron Preemo y Bobby Digital fue reformular un formato clave en los años por venir –las batallas en Instagram- pero, sobre todo, nos llevaron a esa melosa y repetida conclusión generalizada a la que estamos llegando durante la cuarentena (y que básicamente es una de las moralejas más recurrentes del hip hop): unión antes que otra cosa.

Ya después podemos hablar de fiesta con otros sets que hubo por ahí, destacando el Ambient Sunday de Boyz Noise y la peda virtual que Steve Aoki y sus amigos estuvieron hosteando a través de su Insta. Ah, también estuvo el Triller Fest, que con 5 millones de usuarios conectados se convirtió en el festival digital más grande de la historia, y cuyo acto estelar fueron Migos cantando un tema que dice “We don’t give no fuck” por dos minutos desde sus casas. Cima.

Si quieres lives para chismear y clavarte en pláticas ajenas

Del chisme también hay lecciones importantes. Por ejemplo, esta semana, reafirmamos que Puff Diddy siempre ha sido medio tóxico y malvibroso. El contexto es que Diddy hizo un maratón de baile de nueve horas con muchos invitados muy interesantes como Drake, Maluma, J.Lo, Snoop Dogg, Diplo J Balvin, Alicia Keys y más donde básicamente bailaban canciones random para juntar dinero para una causa noble. De repente llegó Lizzo y empezó a twerkear y a Seancito no le gustó porque todo era un supuesto rollo familiar. Después apareció Draya, ejecutando la misma variedad dancística, y ya no hubo represalia. ¿Muy raro, no?



Otra lección que aprendimos llegó a través del live de Jhene Aiko y Big Sean donde hablaron de su relación amorosa, su boda y demás. De repente Sean le preguntó a su prometida sobre qué estaría dispuesta a hacer para no perderlo, y la respuesta fue un hermoso “el amor se trata de completar –complete-, no de competir –compete-”. Wow.



Por ahí hubo otras buenas sesiones de interacción entre músicos, como el de Becky G con Will.I.Am. donde también se reunieron fondos, uno de Sam Smith y Demi Lovato donde presentaron su nueva canción temática de los Juegos Olímpicos y una charla muy amena y entretenida de Farruko y Ricky Martín donde contaron un poco del proceso detrás de una de las canciones más sonadas del último año, “Calma”, donde aparecen ambos junto a Pedro Capó.

Si quieres lives para informarte y hacer preguntas incómodas que quizás nadie va a responder

¿Se acuerdan de esos lives que está haciendo Miley Cyrus con su mullet de redneck noventero desde hace varios días? Pues esta semana se lució y decidió darle un giro más interesante a su programa invitando única y exclusivamente a lo que ella llamó “highlighting heroes”, o sea, personas que han estados involucradas de manera directa en diversos frentes de la pandemia para servir a la sociedad –en este caso, a la estadounidense, obvio. Por ahí tuvo a la dra. Syra Madad, la encargada de manejar la crisis en NYC, o al dr. Oscar Maitas, quien trabaja en la unidad de Covid-19 de un hospital de New Orleans, además de enfermeras, policías y más personal que encaja con el ángulo antes contado.

También estuvo el live de la reina del livestream, Cardi B, que se conectó con Bernie Sanders para charlar del virus y las crisis políticas y económicas que acarreará. Después, Cardi mostró cómo se comía un mango. Otro bonito momento apareció en el Instagram de SZA donde con unos bowls muy raros empezó a hacer sonidos casi celestiales mientras enseñó un poco de su rutina para meditar y traer paz al mundo. Ellie Goulding también transmitió su rutina de cardio y ejercicio para mujer adulta, por si te sirve.



