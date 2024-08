La guía VICE al livestream musical en cuarentena

Esta contenido es una guía semanal creada en colaboración con Tecate que resume los livestreams en la industria musical.

Recuerdos y deseos. Solo eso tenemos en la cuarentena. Recuerdos de nuestra última gran fiesta, nuestra última gran comida, nuestra última gran cogida, nuestra última gran salida a la playa antes del confinamiento. Y parecen estar muy lejos. ¿Te acuerdas cuando nos burlábamos de enero? ¿Sin nuestro celular lleno de notificaciones de livestreams en Instagram a toda hora?

La cuarentena nos ha cambiado, y también la manera en la que consumimos música. Estamos frente a una reconfiguración inesperada en las maneras en las que esta aparece frente a nosotros. Cómo la sentimos y cómo conectamos con ella. En principio, por el momento en que la pandemia está azotando el continente: el inicio de la primavera. Un espacio de tiempo donde las giras comienzan, los festivales más importantes del mundo se llevan a cabo, los lanzamientos más fuertes del año se publican, y los hits del verano comienzan a perfilarse.

Los livestreams se convirtieron en moneda. Reyes en cuestión de formato y contenido. Maneras de llenar huecos en nuestra rutina y de relacionarnos con la música más allá de los plays y los views. Sea a través de una sesión en vivo o de un Q&A, estamos parados frente a una forma de conectarnos que puede ser definitiva en los años por venir. Por los numeritos que ha acumulado y, sobre todo, porque nunca podremos volver a dar nada por sentado.

A continuación, cuatro maneras distintas de disfrutar del livestream musical durante la cuarentena:

Si quieres lives para escuchar música en vivo y llenar el vacío

Queda claro que no hay forma más genuina y natural de acercarnos a la música que escuchándola en vivo. Ni siquiera con el holograma ese de Tupac vendiéndose en supermercados funciona. Amamos un buen día de hacinamiento bajo el sol en un festival o ver las pantallas gigantes del venue donde toca nuestro artista favorito mientras pensamos cómo fue que nos gastamos toda nuestra quincena en un concierto donde no vemos bien nada. Eso por nuestra parte, mientras que por la otra cara de la moneda, la del artista y sus equipos de trabajo, es necesario recordar que los conciertos y tocadas representan su ingreso más sólido. O sea que todos somos felices y, durante esta etapa de confinamiento, extrañamos esos momentos.



Así, se han encontrado maneras ingeniosas de seguir disfrutando música en vivo aunque sea desde nuestras casas, formándose iniciativas que a pesar de la distancia sigan sintiéndose cercanos. Hemos tenido livestreams de Juanes y Alejandro Sánz para #LaGiraSeQuedaEnCasa, Reik y Sabino para #MúsicaEntreBrothers desde el Facebook de Tecate (esto puedes verlo acá), John Legend y Chris Martin en Together at Home, Sech desde su canal de YouTube, Dua Lipa y Metallica en Live From Home.

Si quieres lives para disfrutar la fiesta desde la comodidad de tu cama

Desde que estamos confinados en casa, parece que los días no tienen forma y que los viernes y sábados no existen. O sea que, las ganas de fiesta están siempre ahí y de manera más constante que antes, acechando, esperando cualquier pequeño momento para dejar el home office, prepararse un trago, poner música y bailar y cantar aunque sea solos.

Instagram se ha llenado de livestreams de artistas y DJs armando sets de música variada para ver mientras estás sumido en tu propia fiesta. O cama. Desde Diplo —que hasta clases de fitness con Charli XCX ha hecho—; hasta Quavo, quien festejó su cumpleaños con un en vivo desde su propia fiesta donde fue tocando los clásicos de Migos y también algunos cortes que aún no han visto la luz.

Si quieres lives para chismear y clavarte en pláticas ajenas

A todos parece encantarnos enterarnos de vidas ajenas. Siempre ha sido así. En su momento existieron los pregoneros, después las revistas, los blogs y ahora tenemos los hilos de Twitter. Los formatos cambian, pero siempre estamos ahí, intentando alcanzar la excelencia en nuestro deporte favorito: saber cosas para nada importantes de personas que no conocemos.



Este tipo de lives parecen haber alcanzado una nueva dimensión de visibilidad y oferta. Y acá es importante mencionar dos nombres por encima del resto. Primero, Tory Lanez, quien lanzó su propio programa, “Quarantine Radio”, donde ha tenido como invitados a artistas como Megan Thee Stallion, Timbaland, The Weekend, Wiz Khalifa y Drake, con quien alcanzó un pico de views de 360k usuarios viéndolo en vivo, de forma que, a falta de confirmarse, lo haría el livestream más visto alguna vez en Instagram. Después está J Balvin, quien ha sido pionero en este tipo de formatos, conectándose con algún otro famoso para platicar de temas random, como esa nutrida charla que tuvo con Úrsula Corberó —la actriz que hace a Tokio de La Casa de Papel— el martes pasado.

Otras cimas recientes de esta categoría fueron los en vivo de Jared Leto (que tuvo a Belinda de invitada) y el programa de Miley Cyrus donde esta semana se acompañó de Zoe Kravitz, Diplo, Anitta y Ashley Longshore.

Si quieres lives para informarte y hacer preguntas incómodas que quizás nadie va a responder

Digamos “informar” para llamar a este otro tipo de entrevista que tan bien funciona como alternativa a medios y vloggers para lograr un face to face con un artista. Un formato eficiente porque deja ver la entrevista en tiempo real y libre de ediciones. Además, tienes la sección de comentarios que permite lograr un Q&A directo entre los usuarios y el moderador o el propio artista.



En esta clase de lives suelen aparecer preguntas medio extrañas que no va a contestar nadie porque tienen ese tono pasivo agresivo a veces no cae bien. Así que la recomendación es aprovechar el foro y hacer buenas preguntas.

Acá hubo un par de buenos momentos a lo largo de la semana, incluyendo un Q&A con Gloria Trevi bastante divertido a través de Billboard, la charla que tuvo Zane Lowe con Hayley Williams para presentar su nuevo disco, la lección de canto que dieron Charli XCX y Tove Lo a través de sus respectivas cuentas de Insta, y obvio las entrevistas en vivo con Tainy, J Balvin y Myke Towerz que hemos ido haciendo a través del Instagram de VICE en Español.

