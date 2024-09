La historia de cómo mi abuelo llevó la pizza a EEUU

Recientemente MUNCHIES grabó un episodio de The Pizza Show donde exploramos la historia de la comida favorita de Estados Unidos. Examinamos la relación entre Lombardi’s —la primer pizzería en EEUU, abierta en 1905— y Totonno’s, inaugurada en 1924 por el hombre reconocido como el primer chef de Lombardi’s. Antoinette Balzano, la nieta de Totonno, que ahora dirige Totonno’s junto con sus hermanos, sentía que había más información que añadir acerca del legado de su abuelo. Aquí está la historia según sus propias palabras.

Mi abuelo, Anthony «Totonno» nació en Nápoles, era panadero y desde que yo era niña me enteré de que él había traído la pizza a Estados Unidos. Tengo 65 años y lo supe desde que entendí por completo el idioma inglés. Dejó Italia alrededor de los 18 o 20 años de edad, vino y trabajó en Lombardi’s.

Según me contaron, mi abuelo trajo la pizza a Lombardi’s —Lombardi la tienda de víveres, no la pizzería—. No fue la pizzería Lombardi hasta que mi abuelo comenzó a hacer pizza para ellos. Tengo pruebas. Tengo una fotografía de mi abuelo con Gennaro Lombardi en 1905.

Puedes ver en esta foto que en el ventanal de Lombardi’s claramente hay venta de abarrotes y mi abuelo tiene el delantal puesto, tiene harina en los zapatos, así que es obvio que él estaba preparando la masa, porque el chico que prepara la pizza siempre tiene harina en los zapatos.

Anthony «Totonno» Pero con Gennaro Lombardi en la ubicación original de Lombardi’s. Foto cortesía de Totonno’s.

Según sabemos, le dijo a Lombardi: «Hagamos pizza». Mi hermana me contó que hacían las pizzas en una estufa con caldera y luego equilibraba las pizzas, dentro de cajas, sobre su cabeza; iba por las calles vendiéndolas por rebanada en el barrio italiano, Little Italy. La gente que las compraba solía calentarlas en los radiadores.

En 1924 se fue y abrió la pizzería Totonno’s en Coney Island. Hemos estado ahí por 92 años y yo digo que somos la pizzería más antigua que ha sido dirigida ininterrumpidamente por la misma familia, porque Lombardi’s (la original) tuvo que cerrar; la vendieron.

Sin mi abuelo, Lombardi’s seguiría siendo una tienda de abarrotes. Escuchas todo el crédito que se le da a Lombardi’s. Sí, son la primera pizzería en Estados Unidos, pero nadie reconoce que (mi abuelo) Anthony fue el pizzaiolo que llevó la pizza a Estados Unidos. Y eso me mata. Me mata —puedes tomar un cuchillo y arrancarme el corazón, tanto así me mata— cuando pienso en él, llegando en barco, en el entrepuente, probablemente con gente vomitando a su alrededor, dejando atrás a su familia y 92 años después hablamos de Mozart y Sócrates, pero Totonno’s no tiene crédito. Es una desgracia.

Amo la pizza, soy italiana, soy adicta a los carbohidratos, pero siempre digo que existen las pizzas y existe Totonno’s.

Lombardi’s fue la primera pizzería de EEUU, sin duda alguna. Son una familia maravillosa.

Un día, creo que cuando tenía 20 años, fui a comer a nuestra pizzería, miré la foto que estaba colgada en la pared y dije: «Tío Jerry, ¿quién es?». Y me respondió: «Es un lugar llamado Lombardi’s, el abuelo siempre decía, ‘Ve a ese restaurante. Mi fotografía está en la pared’». Entonces fuimos a buscar Lombardi’s, estábamos emocionados. Entré al restaurante, un hombre se acercó y señalé la fotografía diciendo: «¿Quién es este hombre?». Y él respondió: «Es mi abuelo». Y yo continué, «bueno, el hombre que está de pie junto a él es mi abuelo», en ese momento sentí que entraba en un túnel del tiempo. El nombre del chico era Gennaro Lombardi. Su abuelo también se llamaba Gennaro y mi tío igual, Gennaro. Quizá mi abuelo bautizó a mi tío en honor a Gennaro Lombardi. No lo sé.

Disfrutamos la cena y nos hicimos tan buenos amigos de Gennaro Lombardi que cuando mi tío murió, vino al velorio y me regaló esa foto.

Amo la pizza, soy italiana. Pero siempre digo que existen las pizzas y existe Totonno’s. Cuando entras es como regresar a 1900. (Mi hermana) Cookie’s lo conservó así. No creo que tengamos la mejor pizza; sé que la tenemos. Lo que actualmente se considera como pizza, con esos ingredientes como carne molida: olvídalo. Mi abuelo regresaría de la tumba. De hecho, ni siquiera ponía pepperoni en su pizza.

Antoinette y su abuelo.

Soy una apasionada de cómo llegó la pizza a Estados Unidos, cómo la sangre de mi abuelo está en ese restaurante, cómo la sangre de mi hermana corre en ese restaurante. Y cuando tienes un incendio (que obliga a cerrar el restaurante en 2009) y regresas; luego sufres una inundación sin seguro (después del huracán Sandy) y regresas; y finalmente tienes una deuda de $150,000 dólares con el gobierno, es necesario ser apasionada, por eso lo soy.

No salí a mirar la historia; ésta es la historia que conozco. Y no la leí en un libro. La viví.

Tal y como fue contado a Brad Cohen. Editado y resumido para una mejor claridad.