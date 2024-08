La historia de por qué YouTube bajó por dos meses el exitoso video «Warzone» del chileno NFX

Una vez leí algo así: «NFX es el chico que hizo que la nueva escuela del rap chileno se sintiera añeja sólo porque él venía más fresco». La frase era acertada. NFX —Matías Moena, 20 años, oriundo de Recoleta— es parte del recambio del rap en Chile. En menos de dos años publicó dos discos vía internet, Kid Flava Classic (2016) y Skillz of Shaolin (2017), que le permitieron ganarse el respeto de figuras nacionales e internacionales.

Mezclando un flow entonado que rememora al rap noventero, con ritmos boom bap crudos, NFX a la vez comenzó a dar de qué hablar tanto en la movida callejera como en los comentarios de los constantes video-singles que compartía en YouTube.

El salto que lo hizo grande y lo puso en el radar de la escena hip-hop de Latinoamérica, sin duda ocurrió el 16 de septiembre del 2016, un mes después de publicar Kid Flava Classic. Ese día NFX subió a su cuenta de YouTube un video que no figuraba en ese disco (ya sabrán por qué) y que en menos de un año alcanzó cerca de cinco millones de reproducciones: «Warzone».

https://www.youtube.com/watch?v=sqol8ncICs0

El hit llamó la atención de Kase.O, quien en mayo pasado pidió a NFX como telonero para su presentación en Chile, pero también la del productor de tracks de hip-hop estadounidense LeftField, quien quedó de una pieza al escuchar como NFX se peinaba sobre la base.

Joven, rico y peligroso

La historia continúa, pero cambia el actor.

LeftField —quien no quiere revelar su nombre ni su edad— dice que lleva casi tres años produciendo y vendiendo los beats de hip-hop que promociona en YouTube. «Empecé produciendo beats de boom bap y otros estilo de la vieja escuela. Luego agregué trap, R&B, funk, etcétera», comparte. «Mi productor favorito es J Dilla. Su música tiene una gran influencia en mi estilo. Él tenía una manera de producir que hacía que la música te golpeara en el lugar correcto. También soy un gran admirador de Madlib, MF DOOM, Vinylz, DJ Premier y Pete Rock», agrega LeftField, quien vive en el área de la bahía de San Francisco, California.

El 2 de septiembre pasado, cuenta, un inesperado e-mail lo sorprendió. «Recibí un correo de YouTube que decía que un video mío había sido retirado por infracción de derechos de autor. Investigué y vi que mi video «Tundra – Old School Wu Tang Type Beat» había sido eliminado por «usar música de ‘NFX – Warzone’ protegida por derechos de autor». Resulta que alguien había usado mi beat, no me había informado, no me había acreditado, no me había pagado, pero sí había registrado una canción con mi beat».

Noisey: ¿Qué hiciste entonces?

LeftField: Estaba muy confundido. Revisé los detalles para ver qué había sucedido y vi que una canción de un rapero llamado NFX y titulada «Warzone « había usado mi beat sin autorización. Ese video, además, había obtenido 4.5 millones de visualizaciones. Hasta ese momento no había sido consciente de la existencia de «Warzone» ni menos de NFX. Presenté un reclamo a la queja emitida contra mí y de esa manera, finalmente, obtuve que YouTube restableciera mi video. También busqué cada copia de la canción que NFX había puesto en línea, buscando un posible crédito para mí, pero no pude encontrarlo; así que adjunté mi propia queja para que YouTube bajara su video. Y con la prueba correcta, lo logré.

El video de NFX —tal como dices— tenía sobre cuatro millones de visualizaciones. Mucho más que todos tus videos juntos. ¿Qué impresión te causó eso?

Ya me habían robado beats antes. Lamentablemente, se trata de una situación común para un productor. Por lo general, la ignoro, porque el esfuerzo por solucionarlo superaría la ganancia que obtendría. La diferencia con «Warzone» es que la mayoría de los otros robos no ha excedido las 200 reproducciones en YouTube. Ver que otro artista obtuvo más de cinco millones de vistas con mi trabajo realmente me enfureció.

Mail que recibió LeftField desde YouTube

¿Y qué te pareció el estilo de rapear de NFX sobre tu beat?

Disfruté la canción. Admitiré que NFX es un rapero bastante bueno. La mezcla del beat con su voz fue sólida y, en general, montó el ritmo muy bien. Es la canción más grande de NFX. Y definitivamente es la cosa más grande de la que he sido parte… ¿Puedo dejar en claro algo?

Por supuesto.

Quisiera decir que me gusta la canción, que me gusta «Warzone «, pero no me gusta para nada cómo llegó a elaborarse.

https://www.youtube.com/watch?v=F3FfINzC-KY

Quince mil dólares

YouTube, después de tu apelación, bajó el video «Warzone» de la cuenta de NFX. ¿Ustedes han podido hablar al respecto?

Me comuniqué con NFX a través de Facebook. Le envié este mensaje: «Hola, soy un productor conocido como LeftField. Subí a YouTube un beat titulado ‘Tundra – Old School Wu Tang Type Beat’. Ese beat no era gratis. No sólo no pagaste por él, también afirmaste ser el productor cuando hiciste una canción usándolo como base. Acabo de recibir una queja de derechos de autor en mi contra, pero he presentado mi propio reclamo en tu contra. Me gustaría resolver esto».

¿Qué explicación dio NFX?

Respondió diciéndome que lo lamentaba y que a él también le gustaría resolver el asunto. Le envié un e-mail y le pregunté cómo sucedió esto. Me dijo que un amigo suyo había encontrado el beat en Internet y se lo había enviado. Y que él no sabía quién era el productor y se dio crédito a sí mismo. En mi opinión, era su deber averiguar quién era el productor antes de publicar la canción. Luego me dijo que quería comprar el beat y darme crédito para poder recuperar su video y todo este suplicio terminara.

Mail que recibió LeftField desde NFX

Ya veo.

Luego le comenté esto a un amigo que está más versado en el mundo económico de la música que yo. Calculó que NFX —sin considerar las reproducciones que obtuvo en Spotify y SoundCloud ni tampoco los shows en vivo que hizo gracias a la canción— había ganado miles de dólares con «Warzone». Entonces le solicité 5.000 dólares. NFX aceptó y dijo que pensaba que la canción sonaba tan bien que incluso me daría 15.000.

¡¿Quince mil dólares?!

Sí… Por supuesto que yo estaba feliz con ese precio, así que acepté. Después revisé algunos tecnicismos: que NFX podría haberse referido a 15.000 pesos chilenos y no a 15.000 dólares. Pero NFX aclaró que efectivamente me pagaría «quince mil dólares».

¿Mediante qué vía quedó de pagarte?

PayPal. Así es como manejo todas mis transacciones instrumentales. Le envié un contrato y la información necesaria para pagarme. Después de unos 20 días, más o menos, me envió un e-mail diciendo que 15.000 dólares era mucho. Lo entendí, pero estaba confundido, ya que esta fue su idea en primer lugar. Le dije que solo quería que esto terminara, y que si me pagaba 80 dólares y me acreditaba como productor en todas las plataformas, restablecería su video y entonces podríamos seguir por caminos separados. NFX estuvo de acuerdo y me dijo que me enviaría el dinero dentro de tres o cuatro días. Eso fue el 20 de septiembre. Hoy es 22 de octubre, ha pasado más de un mes y no he tenido noticias suyas.

¿Crees que realmente NFX te pagará por el beat que usó sin tu permiso?

A esta altura, no estoy seguro. Él fue muy profesional y cortés en el e-mail, pero dudo de la autenticidad de lo que dijo. Estoy planeando esperar un poco más para ver qué hacer; y si él no se comunica conmigo, voy a tomar acciones legales.

«Se trata de una vulgar y grave infracción»

Para entender mejor los pormenores legales de este embrollo, contacté a Carlos Reusser, abogado de la Universidad de Chile y con un magíster en Informática y Derecho en la Universidad Complutense de Madrid , quien se especializa en este tipo de casos.

«Se trata de una vulgar y grave infracción a la normativa de propiedad intelectual», dice Carlos. «Tanto a los derechos de autor (Chile) como a los de copyright (Estados Unidos). De acuerdo a la legislación chilena se han vulnerado los derechos morales del productor estadounidense LeftField, al presentarse como autor de la totalidad de la obra al rapero chileno NFX, quien no es tal pues no tiene paternidad de la obra; también los patrimoniales, pues se ha transformado la obra original —’Tundra’— sin requerir la autorización del titular de los derechos; y, además, NFX ha percibido ingresos por la difusión, sin compensación para LeftField».

Noisey: ¿Qué acciones legales podría tomar LeftField?

Carlos Reusser: La mayor dificultad para LeftField es que las acciones judiciales deberá ejercerlas en Chile; aunque si es miembro o está asociado a una gestora internacional de derechos de autor, probablemente le sea mucho más sencillo la gestión en Chile, pues estas ejercen las acciones en su nombre. Ahora, en el caso de NFX, estamos ante conductas prohibidas por la ley [chilena] 17.336, de Propiedad Intelectual, que califica como falta o delito algunas de las acciones de NFX. La ley dice que comete falta o delito contra la propiedad intelectual el que —sin estar expresamente facultado para ello— utilice obras de dominio ajeno en cualquier forma o medio; o que cobre derechos sin autorización del titular de la obra.

En el mail de YouTube aparece que quien reclama es la empresa TuneCore.

TuneCore es una empresa que se encarga de gestionar las ganancias de los youtubers. TuneCore distribuye contenidos de música digital y, dado que es norteamericana, más que probablemente sea el titular de los derechos de copia (copyright), es decir, es una entidad más relevante que los propios autores de las composiciones musicales. En Estados Unidos, los derechos de los autores no son tan relevantes como los de quienes tienen el derecho de copyright, a diferencia de Chile, en que el importante en todo esto es el autor.

«Siempre quise comprar la pista»

Un día antes de publicar este artículo, el martes 24 de octubre, LeftField me mandó el siguiente correo. «Me gustaría actualizarte. NFX me pagó esta tarde los 80 dólares que acordamos. Ya me retracté de mi reclamo con YouTube y su video debería volver a estar visible pronto».

El mismo martes, pocas horas después, NFX compartió el siguiente mensaje en su Facebook. «Hace un tiempo atrás me dieron de baja el video ‘Warzone’ por asuntos legales con la pista… Pero ya está todo solucionado y el video está de nuevo en mi canal de YouTube. Si aún no lo ve, vaya a checkear el estilo de la costa norte».

Contacté a NFX, entonces, para conocer su versión de lo ocurrido.

Noisey: ¿Puedes aclarar cómo obtuviste la instrumental para tu track «Warzone«?

NFX: Desde que empecé a grabar música, lo hacía con pistas de Internet. No tenía plata ni amigos que hicieran buenos beats y las ganas de hacer música eran más, así que buscaba pistas en todos lados y descargaba como loco —ja ja ja—. Antes hacía solo música para mí y la gente que me conocía, nunca pensé que le iría tan bien a un tema. El video de «Warzone» lo hice yo para aprender a hacer videos. Me gustó y lo subí, solo eso. Para mí no es la gran cosa, ¡pero a la gente le gustó!

¿Por qué —según LeftField— te diste créditos a ti en el video cuando la base no te pertenecía?

Nunca dije que la base era mía, puse que la producción era mía, pero pensando en la producción del video. Cuando empecé en esto lo hice solo: no sabía ni cómo expresar que yo había hecho el video. Solo le puse eso para mencionar que lo que veían, lo había hecho yo. Ahora sí hago pistas, y sé que no es lo mismo la producción [del video] que el que hace el beat. Lo bueno es que hablamos con LeftField y llegamos a un buen acuerdo. La verdad es que siempre quise comprar la pista desde que empecé a ver que subían las repros, para no tener problemas y todo. Tuvo que pasar ese problema para solucionarlo y lo bueno es que todo salió bien para todos.

¿Estás suscrito a la empresa TuneCore? Ellos son quienes presentaron el reclamo, en primera instancia, contra LeftField.

Sí, con mi sello H Empire, de donde distribuyen mi música, trabajamos con TuneCore. Yo no lo manejo, solo entrego material y lo demás lo hacen los productores

LeftField dijo que tú hiciste «miles de dólares» con «Warzone» y que por eso, en una primera instancia, te pidió cinco mil dólares por los derechos de la pista. ¿Podrías transparentar cuánto recibiste de YouTube por los pagos de publicidad adherida a ese video?

Ese fue uno de los puntos que hablamos con el bro del beat, ya que hubo una confusión con la conversión del dinero. Confundimos los signos de pesos y entendimos diferentes precios… Ganar plata por YouTube, Spotify y otras plataformas tiene sus procesos: hay que cumplir requisitos, firmar contratos, esperar respuestas y cosas así. Cuando pude empezar a generar plata, el video tenía dos millones de reproducciones, entonces cuando empecé a sacarle moneas no eran tantas, ya que hay que tener muchísimas reproducciones al día y otras cosas más. La verdad es que no he ganado mucho, pero sí he podido dar a conocer mi música y entregar mi mensaje entre más personas.

Sigue a Noisey en Facebook.