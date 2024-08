La historia detrás de ‘El listón de tu pelo’ de Los Ángeles Azules

Artículo publicado por VICE México.

Me senté en una pequeña silla dentro de un salón en el Palacio de los Deportes. Frente a mí se encuentran Los Ángeles Azules. “Tienes sólo diez minutos”, me dijo alguien de su equipo. Nervioso les confieso que no quiero hablar de Esto sí es cumbia, su nuevo disco, pero sí de uno de sus éxitos más reconocidos: ”El listón de tu pelo”. Jorge Mejía Avante, líder de la agrupación, sonríe y sus pupilas se dilatan. “Cómo no, con mucho gusto”, responde emocionado.

Provócame mis labios,

Hazme tuya de una vez

Que impaciente estoy de ti,

De tu sensualidad que siempre callé

“¿Cuántas mujeres no quisieran sentir eso por su amado?”, me pregunta Jorge, “desde el principio esta canción incita al amor”, señala enfundado en un saco azul brillante que combina perfectamente con el resplandor de sus zapatos negros y pulcros.

Los Ángeles Azules hacen canciones de lo que las personas los invitan a componer. Tocan de pueblo en pueblo y conocen el sentimiento de su gente. Saben que hay una necesidad de amar y de sentirse amado. “Es una canción que invita al amor”, me cuenta.

Jorge es uno de esos líderes orgullosos de sus composiciones y logros. De no haber estado limitado el tiempo de la charla, probablemente podríamos haber platicado durante horas. La letra de la canción cuenta una conversación entre un hombre y una mujer:



Apagaré la luz,

No puedo esperar más,

Aprenderé de ti

Hasta el final

“El hombre le contesta: ‘suelta el listón de tu pelo’, es decir, le dice ‘provócame’”, cuenta Jorge. Su hermano y con quien formó el grupo en 1976, Elías Mejía El doc, sonría y bromea: ”Con este calor lo único que provoca son las ganas de tomar unas chelas”. El resto de la agrupación, originarios del barrio de San Lucas, en Iztapalapa, Ciudad de México, permanecen sentados y escuchan atentos.

La canción es una oda al amor y eso es claro. Los Ángeles Azules primero hacen la letra o la melodía, aunque el orden puede cambiar. “El listón de tu pelo” la escribieron pensando en el enamoramiento, el que se siente con la tripa. “Fue pensada justo para el preciso momento en que los muchachos se están conociendo, cuando se enamoran. Quisimos soltar ese sentimiento y hacerlo música”, señala Jorge.



La canción, de principio a fin, es fuerte, no hay debilidad. Comienza con un acordeón y tres trombones, lo que permite sentir la fuerza de la orquesta. “Desde la primera grabación así ha sido”, cuenta Jorge mientras mueve los dedos como si estuviera tocando un instrumento de metal. Una de sus fortalezas son los metales, cuya armonía fuerte y gruesa del inicio permite identificar la canción de inmediato. “Le metimos trompeta de mariachi mexicano porque buscamos ese vibrato”, confiesa Jorge.

“Esta canción la hice a tres voces. No se puede escuchar una cumbia con sólo una trompeta, tiene que tener trombones atrás haciendo la armonía, que se envuelve a través del arreglo musical”, explica.

Jorge comenzó a escribir sus primeras canciones a los 15 años con el sello Discos Dancing. Actualmente es el compositor, arreglista y director musical de Los Ángeles Azules y cuenta con varios hits bajo la manga. “La grabamos en un estudio en Monterrey y desde que la terminamos supimos que iba a ser un hit”, recuerda.



“El listón de tu pelo” fue el primer sencillo de Una lluvia de rosas, disco que también incluye “17 años”, otro éxito de Los Ángeles. La canción logró ser número uno en Billboard durante siete semanas consecutivas. Más tarde viajaron a Estados Unidos para recoger el Billboard por ser el primer lugar en la radio de ese país.

“El listón de tu pelo” se lanzó hace 19 años y continúa siendo vigente. “Es la que más nos piden cuando nos contratan”, me cuenta. La han tocado hasta ocho veces en una misma noche porque después de terminar, se las vuelven a pedir.

Para agregarle diversión, la tocan en diferentes versiones y con otros tiempos. “La puedes hacer más sensual si le bajas el tiempo o meterle fuerza si se lo subes”, asegura Jorge. También la han tocado con orquesta sinfónica. Esa versión la tocan a 82 BPM (Beats por minuto) para que se escuche más potente. “Se escucha fenomenal con sinfónica”, cuenta.

Los Ángeles Azules tocan y tocan y tocan. Este 2018 tocaron en Coachella y circuló un video de Justin Bieber bailando al ritmo de su música. “Todos se emocionaron y bailaron nosotros, un grupo mexicano”, me dice Jorge con una sonrisa.



“El listón” tiene un poder para enamorar. Los Ángeles Azules han conocido a muchas parejas que se enamoran con la canción, tanto, que es el primer baile de los novios en muchas bodas.

“Es una canción sensual y romántica para enamorar por excelencia”, me asegura Jorge mientras sonríe.

