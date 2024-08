La historia detrás de “Estamos Melos”, el nuevo himno de la Selección Colombia

Hay quienes dicen que es el sucesor del “Ras Tas tas” que bailaba en Brasil 2014; otros, que es el nuevo himno de la Selección de Colombia; y otros, que es el éxito viral del 2018. Para Bomby, el autor de esta canción, su tema intenta “mostrarle a la gente que están bailando cosas que no se saben el nombre pero que es de aquí y yo, como rey del corrinche, tengo que hacer que sepan y que disfruten lo nuestro”.



Ah, sí. El tipo tiene el título de Rey del Corrinche, que vendría siendo como su majestad del baile, de la gozadera, del sabor.

No hacen falta más de 30 segundos para saber que la canción es un hit. Un coro tan repetitivo como contagioso, una pista con la base de una especie de global bass con sabor típico de la costa pacífica colombiana, un rapeo al que cuesta seguirle la pista, pero que lo compensa con el mismo coro repetitivo del principio.

La canción nació para ser un hit y lo es. Y lo seguirá siendo.

Pero, ¿qué significa estar “melo”? ¿Cómo se está “melo”? ¿Qué entienden en otros países por “melo”? ¿Cómo es que esas dos palabras: “Estamos” y “Melo”, lograron convertirse en un hit viral que le está dando la vuelta al mundo? La respuesta estaba al otro lado de la línea, con Bomby, su creador.

“The Corrinches King/ Listo que sepan en el globo terráqueo/ que próximamente conquistará el espacio”, de la nada un rapeo del otro lado de la línea me indica que ya está con el celular en la mano, y sigue “porque así me he enseña’o yo así me he criado/ mi vida es J B ao/ Okey, con un cosito negro empezó esta historia”, y no para. “...Desde la 13 Son Batá con mucha gloria/ es el principio de una memoria/de toda mi historia/ en mi trayectoria”, se detiene finalmente.

—¿Qué es lo que hay manito, cómo está?, pregunta él.

—Todo bien, y tú ¿cómo estás?, le respondo.

—Melo, bien melo. Haciendo la tarea, contesta.

Y ¿qué es “melo” a todas estas? Un estado de ánimo: estar bien, estar tranquilo, estar contento.

Le digo que tenemos 15 minutos de entrevista, que vayamos al grano. Él ya sabe que tiene que repetir lo que tantas veces le han preguntado en las últimas semanas, desde que aparecieron videos de la Selección Colombia en el camerino bailando su canción. Sin embargo le digo que me cuente con todos los detalles la historia de cómo nació la canción.

Arranca contando que todo nació por allá en el 2003, en plena Operación Orión y Operación Mariscal en la Comuna 13 de Medellín, uno de los sucesos más violentos en los últimos 15 años en la capital paisa, la eterna ciudad de Pablo Escobar. En ese entonces, dice él “tres raperos decidieron no ser un número más de los desaparecidos de la Comuna 13, ni tampoco hacer parte de las filas porque dijeron ‘Yo quiero ser artista’ y claro, como ellos ven que les funciona pues empiezan a llamar a todos sus primos, vecinas, novios, etc”. De ahí nace la primera camada de Son Bateños, una organización artística, cultural y sociopolítica que trabaja con diferentes comunidades en el Valle de Aburrá. Dice Bomby que cuando se inició en esa organización a los que hacían bulla con sus instrumentos les decían “los mpusicos de las planchas”, porque la gente prefería estar escuchándolos a ellos todos los días a las 6 de la tarde, que las balas que se estaban disparando ahí en paralelo”.

Cuenta también que de puro niño inquieto lo sedujo el sonido del clarinete, ese “cosito negro” que no sabía cómo se llamaba, pero que cuando se lo enseñaron a tocar se convirtió en el Rey del Corrinche. Y después de eso hace la lista de sus logros en la música: En el 2011 se coronó ganador en la categoría de chirimía con su grupo Bantú, en el 2012 estuvo junto a Marc Anthony y Jennifer López en Los Ángeles con Son Batá en el programa Q´viva The Chosen. Ese mismo año ante 140 mil personas le hicieron un homenaje al maestro Jairo Varela, fundador del Grupo Niche, en el Petronio. Ya para el 2015 y 2016 empezaron una gira con su grupo por Apartadó, Turbo, Bajo Cauca, caucasia, La Apartada y otra lista de más de 20 municipios y ciudades de Colombia.

Ahí, justo antes de esa gira, fue la génesis de “Estamos melos”.

“Antes de salir a esa gira, empezó todo. Hay un amigo que le decimos el Caldas, y lo saludaba todos los días:

—Viejo Caldas,¿cómo estás?”

—Estamos Melos, sisas, sisas.

—¿Cómo? Eso está muy sabroso manito, voy a hacer una canción con eso.

—No, ¿quién hace una canción con eso? jajaja.

—Obviamente yo. El que tiene la potestad soy yo, yo soy el Rey del Corrinche”.

Durante toda la gira la semilla se empezó a sembrar. El coro se volvió cada vez más pegajoso y a tenerlo todo para convertirse en un hit. Luego de la gira, Bomby llamó a ChikyRecords y Dj Way y les propuso hacer un disco llamado La nación del Corrinche, y ellos le dijeron que tenía que invitar a toda la pesada de la gozadera en el Pacífico.

“Llamo yo a DonkiRap, que fue el artista que invité a “Estamos Melos”, y le digo: ‘Manito, te voy a invitar a mi álbum’, y me responde ‘¿cómo se llama la canción?”, y yo le respondo: “Estamos melos”, y me dice ‘en serio ¿cómo se llama?’’ y no me creía, jajaja”, recuerda Bomby. Y luego de salir de la grabación, con el tema en la mano lo pusieron en el bar de una prima. Al segundo coro la canción ya se la sabían todos los que estaban ahí.

Después vino la tarea de viralizar el hit. En la radio los DJs le decían que ya no estaban recibiendo mucha música y él insistía “Escuchen esto, si no les gusta y no mueve a la gente, no los voy a molestar”. Obviamente cuando la soltaban sabían que estaban ante una joyita completa. Luego vendrían algo así como “los influenciadores”, que eran más bien gente conocida que se estrellaba con el tema y lo compartía. Así fue como Juan Fernando Quintero, volante creativo de la actual Selección de Colombia y amigo de la Comuna 13, sirvió para que el tema se viralizara. “Él la escuchó y dijo ‘¿esto de quién es? ¡Bomby! ¿Cómo?’, y de una vez me dice ‘mostro, qué canción tan brutal, esto es un palo’. Él estaba jugando en ese momento en el DIM, entonces empiezan a ver eso todos los jugadores y se empieza a regar: Nacional replicó, Yerry Mina cuando jugaba en Brasil ya conocía la canción y publicaba con Boja diciendo ‘Estamos Melos’ y así muchos futbolistas sirvieron para que se empezara a pegar”, cuenta Bomby invadido de una felicidad absoluta.

https://www.youtube.com/watch?v=QTAaCiCBIcE

Luego de esto le pregunto que qué se siente ser el dueño del himno actual de la Selección de Colombia, y responde con absoluta humildad que “hoy ven solamente el rostro de Bomby, pero están dándole una alegría a la Comuna 13, porque allá se sienten orgullosos de cada una de las cosas que hacemos. Lo hablábamos con Quintero y el mensaje que yo le enviaba a la Comuna es porque queremos decirle a la gente que donde sea que estemos vamos a ‘estar melos’, y cada una de las cosas que hacemos las hacemos bien para que retumben en el mundo y digan ‘Okeeeey, sí estamos melos’”.

Y con esa risa que está escondiendo del otro lado de la línea, me dice que todos los momentos han sido felices desde que sacó la canción. Ver lugares como La Macarena o La Solar, o el Estadio Atanasio Girardot enteros coreando el “estamos melos”, es lo más gratificante que le ha pasado.

Llega un mensaje al celular, “ayúdame ya con el tiempo”, tenemos que acabar la entrevista. Le pregunto a Bomby que dónde se ves cantando “Estamos melos” en el mundo. “Manito, yo soy el sucesor de Michael Jackson, entonces ya te imaginarás qué es lo que quiero”, responde.

