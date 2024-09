La historia secreta del Footwork detrás del crucial álbum de RP Boo en Planet Mu

La última vez que vi a RP Boo, estaba tomándose selfies alegremente mientras caminaba por el Puente de Brooklyn por primera vez. Era el verano de 2013, y RP había sido despedido de su trabajo en Lowe’s. Estaba en la ciudad para tocar su primer show en Nueva York en 2013 – un logro que debía haber llegado hace un tiempo, considerando que es reconocido por ser el originador del footwork, un género híper-cinético hecho a base de sampleos que sirve como musicalización para las compañías de baile en Chicago.

En los dos años que han transcurrido desde nuestro último encuentro, el footwork se convirtió en un nombre de uso doméstico dentro de los círculos del underground, junto a una afiliación cercana con el pesado sello británico Hyperdub y ramificaciones que se extendían hasta Belgrado. Muchos de los viejos lobos de mar en Chicago se habían embarcado en giras internacionales y habían conseguido espacios en festivales como Unsound en Cracovia, Decibel en Seattle y NRMAL en Monterrey.

Mira el video para «Your Choice,» del más recuente álbum de RP Boo: Fingers, Bank Pads & Shoe Prints

Dos compilaciones de footwork publicadas en Planet Mu, Bangs & Works Vol. 1 y 2, son ahora clásicos confiables. Y aunque la escena sigue resintiendo las consecuencias luego de la muerte del pionero del footwork DJ Rashad, nuevos productores y productoras como Jlin en Indiana están llevando el sonido hacia direcciones frescas y emocionantes.

Como uno de los fundadores del footwork moderno, RP Boo tiene un lugar especial en todo esto. Su álbum debut en 2013 llamado Legacy, un título que llama la atención tanto en su papel como originador (su track de 1997, «Baby Come On», es considerado el primero en la historia del footwork). RP siguió trazando los orígenes del footwork con otro EP en Planet Mu llamado Classics en abril de 2015, el cual conectó al género con sus predecesores, el ghetto house y juke de Chicago. (RP me dice después que Classics había sido titulado originalmente Correct Gaps.)

En otras palabras, le había pasado mucho a RP desde sus días trabajando con los anaqueles de Lowe’s. Pero cuando abre la puerta de su Airbnb en Brooklyn – donde tocará en un show llamado «Fathers of Footwork» en un espacio local a lado de DJ Spinn y Traxman – sigue portando esa entusiasta sonrisa que tenía mientras cruzaba el Puente de Brooklyn. Tomamos asiento en la sala. El sonido de los trenes que pasan interrumpe nuestra conversación de vez en cuando, pero a RP no parece importarle. Le pregunto cómo se siente respecto a este impulso tardío en su carrera. Su respuesta tiene más que un toque de Zen: «Todo comenzó cambiar luego de cumplir 40. No entendía nada antes, pero fue el momento indicado. No estaba bajo mi control, y estaba destinado a hacer esto. Y eso es sabiduría».

Foto por Wills Glasspiegel

El mes próximo, RP lanzará su próximo álbum en Planet Mu, titulado Fingers, Bank Pads & Shoe Prints. El título originalmente iba a ser Masterpiece, me dice, en continuación a Legacy y Classics. Pero al final decidió ir con un título que resume lo que el footwork significa para él: «los pads que tocas en la batería electrónica, y las huellas que dejas en el dancefloor cuando todo lo demás ya se ha ido».

Fingers reúne tracks nuevos que fueron producidos después de Legacy y tracks más viejos que RP había hecho a finales de los 90s. En relación a eso, su espíritu es más cercano al de Classics, en su intento por contextualizar el footwork dentro de un espectro musical más amplio. «Lo que Mike [Paradinas, el fundador de Planet Mu] hizo con el EP Classics fue preguntarle a mucha gente del mundo, ¿de dónde proviene el footwork? «, RP dice. ‘Porque nos hemos dado cuenta de que [el influyente sello de ghetto house de Chicago] Dance Mania había terminando para este momento y el footwork llegó al mismo tiempo, pero había un espacio. Yo tenía lo que hacía falta».

El Footwork comenzó a recibir atención fuera de Chicago a través de videos de YouTube con peleas de bailarines. «Cuando las redes sociales entraron en el juego, pudimos subir nuestros tracks. Se mostraba más acerca del footwork, nada de booty house», RP recuerda. «Pero Dance Macia y el booty house comenzaron a volverse grandes de nuevo, porque de ahí tomamos nuestra inspiración, y tocábamos esa música en el fondo de nuestros shows».

«Yo no comencé a hacer footwork de la nada. La gente depende de mí para obtener inspiración, de la misma manera en que dependo de DJ Deeon, el pionero del ghetto house».

Lo que RP hizo para que el ghetto house avanzara hacia el footwork fue mover el groove de esa simetría del cuatro cuartos hacia la polirritmia. La agrupación de varios ritmos uno sobre otro es ahora parte distintiva del sonido de RP Boo, uno que se le acredita al simple hecho de no tener las herramientas que necesitaba: «Todo se hacía en la drum machine R70 de Roland y una Akai S01. En ese entonces, debías tener un chip para expandir la memoria y el tiempo de sampleo. Pero nunca tuve nada de eso, tenía que hacer lo mejor que podía con lo que tenía – lo cual era limitado, pero sabía cómo utilizarlo de acuerdo con mis capacidades».

RP Boo con Traxman y DJ Spinn en el reciente show «Fathers of Footwork» en Brooklyn (Foto por el author)

Su uso de las síncopas extrañas está por todo Fingers, pero se encuentra mejor ejemplificado en tracks como «Your Choice» (que viene con un hermoso y abstracto video que estrenamos en exclusiva), y «Bang’n On King Dr»—ambos producidos a finales de los 90s. El segundo es un homenaje a la avenida del Dr. Martin Luther King Jr. en el sur de Chicago, una calle que atraviesa 14 millas a través de los diversos barrios de negros de la ciudad. Cada año, es la sede del festival afroamericano más antiguo de los Estados Unidos—una tradición que también ha sido instrumental para la escena del footwork de Chicago. «Al final del desfile hay un parque. Vamos ahí, tenemos una carne asada, y bailamos» RP dice. De ahí la línea «in the park we battle», que se repite en varios sampleos.

RP afirma que fue el primero en comenzar a mezclar en estos desfiles de mediados de los 90s. «Comencé con House-O-Matics [un grupo de baile en Chicago al que pertenecían RP Boo, Spinn y Rashad, y el cual sirvió como el molde para Teklife] en el desfile acompañado por un montón de música house, y me dije a mi mismo: se ven bien», recuerda. «Dos años después, conocí al presiente Ronnie Sloan y él me dijo: ¿podrías mezclar en el desfile?»

Tracks como «Sleepy,» «Bang’n On King Drive,» y «Heat From Us» debutaron durante los sets de RP en estos desfiles antes de surgir en el nuevo álbum. «Estaba en la plataforma de un camión con bocinas y tornamesas. El legado sigue vigente a la fecha. Eso es algo que inicié», dice.



Foto por Wills Glasspiegel

Aunque mucho de lo que hay en Fingers es un retroceso a los años formativos del footwork. RP también utiliza tracks más recientes para comentar lo que ocurre en la actualidad. En «Finish Line D’jayz», la frase «motherfuck your favorite DJ» se repite una y otra vez, convirtiéndose en una amenaza en contra de la competencia y peleas dentro del creciente grupo de productores de footwork en Chicago.

Cuando le pregunto a RP cómo se siente respecto a la globalización del footwork y los (inevitables) cargos por apropiación cultural, me dice, «No hay odio fuera de chicago. El problema es con la gente de adentro. Los de afuera están buscando una historia, y es triste darles respuestas que no quieren escuchar – en relación a la negatividad». Nos habla acerca de fricciones y rivalidades entre varios DJs locales que no escribiré aquí para no alentar el fuego. «Hay mucho ruido. ¿Por qué tenemos un problema con esta persona? No dije nada y no me concierne involucrarme», concluye, antes de cambiar el tema y enfocarnos en el futuro. «Ahora estoy lidiando con los sellos discográficos, y quiero que me acepten por quien soy. Voy a confiar en ellos, y les voy a ser leal. Pero el poder que yo les doy es limitado. No hay nada en este mundo que esté garantizado».

Mientras otro tren ruge fuera de la venta, RP se estira y se levanta. Ha decidido cruzar el Puente de Brooklyn antes de su show – un viaje que se ha convertido en una especie de ritual mientras está en Nueva York. Antes de separarnos en esta noche de verano, me deja con un pensamiento más: «Mi sonrisa es genuina. No estoy presumiendo – si puedo hacer esto a mitad de mis 40s, yo digo que no hay que darse por vencido. Rashad no era Jesús, ni yo tampoco».

Michelle Lhooq es la editora web de THUMP.