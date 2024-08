La importancia del “Soul Makossa”

El año era 1982 y yo tenía en mis manos una copia en cinta del Thriller de Michael Jackson. Los videos de “Beat It”, “Billie Jean” y el icónico “Thriller” se repetían sin cesar una y otra vez. Recuerdo que las escenas del proceso de transformación de Michael Jackson en licántropo me enchinaban la piel. Para cualquier persona que vivió durante los ochenta, ver a Michael recostado con su blazer blanco significa remitirse a las escenas de los videos de esas grandes canciones, todos ellos memorables: el video mató a la estrella del radio.

Después de algunas semanas de haber superado la euforia de solo escuchar esas tres canciones sin cesar, decidí escuchar el casete de principio a fin sin adelantarle hasta encontrar los acordes de “Thriller’” Por supuesto, no es mi intención refrendar lo grande que es el disco en su totalidad: eso se ha hecho hasta el hartazgo. La mancuerna Jones-Jackson solo puede ser comparada con Pippen y Jordan o Maradona y Caniggia: implacables.

A la postre y después de escuchar la cinta una y otra vez, dejé de lado esas tres canciones para enfocarme en temas como “Human Nature”, “P.Y.T. (Pretty Young Thing)” y la que se convertiría en mi favorita de ese álbum: “Wanna Be Startin’ Somethin’”, que es con la que abre esa obra mayor del más pequeño de los hermanos varones Jackson.

https://www.youtube.com/watch?v=3ibDF4MLIqo

Todas y cada una de las canciones de ese disco de Michael tienen una historia detrás y “Wanna Be Startin’ Somethin’” no es la excepción. El cuarto sencillo del Thriller no tenía un video como los tres anteriores y es una canción disco múltiples veces sampleada y considerada uno de las himnos relevantes dentro de la obra de Jackson y Jones, por la complejidad de sus arreglos y su ya mencionado ritmo disco infeccioso. De acuerdo a su historia oficial, la rola había sido considerada para que La Toya Jackson la interpretara pero no fue el caso.

No podemos pasar por alto que una de las virtudes de Michael Jackson era identificar ganchos y ritmos en otras canciones y utilizarlos para sus propias composiciones. Si ponen atención, el beat de “Billie Jean” tiene grandes reminiscencias a “I Can’t Go for That” de Hall & Oates. De acuerdo a Daryl Hall, durante la grabación de “We Are the World”, Jackson se acercó a él para comentarle que había usado el beat de esa canción para hacer el de “Billie Jean”. A juzgar por la evidencia, el viejo Daryl no miente cuando cuenta esta historia.

En el caso de “Wanna Be Startin’ Somethin’” al minuto cuatro con cuarenta y cinco segundos aparece el famoso corillo Mama se, mama sa, mama ku sa que le da ese toque tribal al clímax de la canción y es básicamente su columna vertebral. El hook está inspirado en el clásico de afrofunk camerunés ‘Soul Makossa’ editado originalmente en 1971 por el saxofonista Manu Dibango.

El “Soul Makossa” tiene una historia interesante. Se hizo famosa a principios de los setenta en la naciente escena disco de Nueva York y era una de las favoritas de DJs como David Mancuso.

Desde su aparición en las pistas de baile en clubes neoyorquinos, la canción de Dibango ha sido versionada muchas veces y adaptada en casos como el de Michael Jackson y más recientemente Rihanna. Es considerada una de las piedras angulares donde se fundó la música disco de los setenta.

Debido a los retos de distribución durante la década mencionada y la alta demanda por poder obtener una copia física del disco Soul Makossa, varias bandas reintepretaron la composición que daba nombre al álbum, original de Dibango, aprovechando el momento. Durante esos años bandas como la Lafayette Afro Rock Band, Nairobi Afro Band y Afrique, editaron sendas versiones del tema de Dibango. De acuerdo al oráculo llamado whosampled.com, la canción ha sido versionada 16 veces y sampleada otras 50.

De entre todas las versiones realizadas, una de las más recordadas es la que interpretan los Fania All-Stars en su disco Latin-Soul-Rock editado de forma original en 1974. La versión, como la mayoría de las rolas grabadas por los Todo-Estrella de Fania, es en vivo y cuenta con la participación de Manu Dibango, quien es presentado por el maestro de ceremonias durante el concierto de Fania en San Juan de Puerto Rico, justo en la inauguración del estadio Roberto Clemente.

La versión fue interpretada y grabada justo en la cúspide de las presentaciones en vivo de los Fania All-Stars, que venían de grabar los dos volúmenes en vivo en el Cheetah, (en su momento los discos ‘en vivo’ más vendidos por una banda latina), y de haber llenado el Yankee Stadium para una de sus presentaciones más célebres. Los días en que Pacheco y Masucci usaban un auto como oficina habían quedado atrás.

Para el Latin-Soul-Rock la alineación de la banda incluyó nombres como Mongo Santamaría, Ray Barretto, Billy Cobham, Bobby Valentín, Roberto Roena y Larry Harlow. Todos ellos líderes de sus propias bandas y exitosos vendedores de discos durante los sesenta y setenta.

Esos son solo algunos de los nombres de la banda que acompañó a Dibango en el escenario para interpretar “Soul Makossa”. La grabación tiene importancia porque con tantas versiones de la canción rondando por aquellos años los Fania All-Stars le dieron a Dibango el crédito que merecía su canción. Podemos escuchar un agradecido Dibango durante la introducción de la rola en la grabación en vivo.

‘Soul Makossa’ es una de la grabaciones que durante la segunda mitad del siglo pasado lograron que músicos de occidente voltearan a ver lo que estaba sucediendo en África con la fusiones de música occidental y ritmos folklóricos de la región y su influencia junto con la obra de Fela y Mulatu Astatke son responsables de que hoy en día se sigan buscando discos en lo profundo del Continente Madre.

