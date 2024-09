La industria italiana de prosciutto está molesta por el informe de la OMS sobre los riesgos de la carne en la salud

¿Es esto simplemente una especie de pesadilla retorcida e interminable? ¿En verdad las últimas 48 horas se han introducido en nuestra conciencia colectiva? ¿Será que al final despertaremos para descubrir que todo en realidad era el sueño fantástico de algún niño débil mental, à la St. Elsewhere?

Es una pregunta que parece estar en muchas mentes después de que la Organización Mundial de la Salud con sede en la ONU hiciera lo inimaginable esta semana y emitiera un informe que clasifica a las carnes procesadas como cancerígenas a la par del tabaco, el arsénico, el alcohol, y el asbesto.

Por desgracia, esto no es un sueño, y el mundo, por desgracia, tiene que aprender a lidiar con esta noticia, o enfrentar las consecuencias sombrías.

Pero para algunas naciones, y para sus fabricantes de carne, el problema parece no estar en el informe en sí, sino más bien en lo que está catalogado como «carne procesada». Está, por ejemplo, la gente orgullosa y noble de Parma Ham Consortium de Italia, una organización fundada hace cinco décadas, que se ha encomendado la carga virtuosa de custodiar el antiguo proceso de hacer prosciutto tradicional.

El Consorcio quiere que sepas que el prosciutto es especial. «El Prosciutto di Parma no es una carne o salchicha procesada, sino un producto que se madura durante un largo período de tiempo», explicó un portavoz del Consortium para The Guardian. La gente de Parma tiene un problema con el estudio de la carne vacuna, y parece estar relacionado en gran medida al hecho de que aquellos que no lo conocen podrían comparar cruelmente al rey de los embutidos con los plebeyos humildes como el tocino o la salchicha.

Explican: «Sin querer debatir los méritos de cómo esta investigación define las ‘carnes procesadas’, es importante ser claro en varios aspectos para no crear alarmismo sin sentido».

Y bien, ¿cómo podría el Parma Ham Consortium librarnos de dicho «alarmismo sin sentido»? Bueno, parece que quieren que sepamos que el jamón de Parma, también conocido como prosciutto, es en realidad un producto estrictamente regulado con una denominación de origen, como el Champagne o el Spettkaka sueco. «Está controlado, es genuino y completamente natural. No se utilizan aditivos ni conservadores para prepararlo. Su éxito no solo se debe a su sabor, sino también al hecho de que es parte de una dieta equilibrada y completa», dicen.

Pero serías muy tonto si piensas que Italia y su Parma Ham Consortium son los únicos en el mundo que no están muy satisfechos con el informe de la OMS.

De hecho, todo el mundo está enojado.

El Ministro de Agricultura de Austria, Andra Rupprechter, al enterarse del informe, lo llamó una «farsa». Afirmó que las salchichas de Austria «son y siguen siendo las mejores». De acuerdo con The Local, afirmó además que la OMS estaba propagando el miedo, y rápidamente tomó el asunto en sus propias manos al tuitear una selfie donde el ministro está comiendo un plato abundante de embutidos.

De la misma manera, los españoles están magníficamente enfurecidos «La European Meat Manufacturing Industry considera inapropiado atribuirle un mayor riesgo de cáncer a un solo factor», decía un comunicado dado a The Local por Nieves Herranz García, del sector cárnico español. «Existe amplia evidencia científica para demostrar los beneficios del consumo de carne dentro de una dieta saludable», afirmó el comunicado.

¿Los argentinos? ¿Las personas cuya cocina es casi sinónimo de la carne de vaca? Tampoco están contentos, por decir lo menos. La diseñadora de moda Marcela Duhalde le dijo a The Guardian: «Todo lo que me gusta no es saludable: la carne, el alcohol, las drogas y otras cosas. Prefiero morir antes que renunciar a todo. No tengo la energía para ser feliz sin ellos».

Y los franceses, como seguramente ya adivinaron, no quieren escuchar nada de esto. Una mujer parisina dijo: «Si te da cáncer entonces que así sea. No podría vivir sin ella». Un veterano de 83 años de edad intervino: «Sobreviví a la Segunda Guerra Mundial y eso no me mató, así que al diablo con lo que dicen». Y un carnicero, como era de esperar, dijo: «Dejaré de beber alcohol y fumar, si es necesario, pero nunca podría renunciar a la carne, ya que es esencial para mi dieta», dijo.

Tal vez tengamos que conseguir a D.A.R.E. y a Daren the Lion para que den su opinión con un PSA de la era de Reagan sobre los males de la carne. Sin duda, todos pueden reunirse alrededor de Daren mientras mata al Baconator: el más malvado de los villanos, alrededor del año 2015.