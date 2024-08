La inefable esencia de la garnacha en elegantes retratos a 35mm

Sigue nuestro contenido más sabroso en la Semana de la garnacha.

Toda la semana se ha dedicado con especial atención al tema de las garnachas. Una presencia metafísica, omnipresente e inmutable que, como todo concepto que se le asemeja, se escapa de las manos, sólo para llegar al punto de que hasta los académicos más especializados y a los pensadores que se plantean por años la cuestión ¿qué es, en realidad, una garnacha? Fallan inmisericordemente.

La respuesta, sólo puede variar a partir de los contenidos que alberga una garnacha, su método de realización, los elementos que la componen, sus acompañantes externos, etc. Entonces, con miedo a fallar como uno más, planteo que la esencia de la garnacha, si es cualquier cosa, radica en que es un escapista que baila y danza entre el aceite que derrama, sin apología alguna, entre nuestros dientes y la crema embarrada en nuestros dedos.

Como suele suceder también, las palabras muy probablemente no darán un abasto completo de lo que se puede comprender como una garnacha. Es por ello que la reportera de Creators, Hanna Quevedo, se lanzó a descubrir lo que las palabras no pueden capturar. Retratos del acto, de su creación y de su muerte, canalizan a la garnacha a un estadio estético en donde el único juicio posible no gira entorno a su apariencia sino a su verdadera esencia. Abajo, disfruta y antójate con elegantes retratos de garnachas capturados en todo el esplendor de los 35 MM.

Disfruta y piensa, ¿Qué podemos comprender como una garnacha?

