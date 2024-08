‘La leyenda de Zildo’, el final feliz que siempre quisiste para Link

El sueño húmedo de todo gamer ha llegado. Uno de los videojuegos más queridos ahora tiene una parodia porno. Producida por Horny for Hyrule!, WoodRocket y Pornhub, a principios de este mes se estrenó The Legend of Zildo, la película porno inspirada en La Leyenda de Zelda. Este video es protagonizado por April O’Neil, Codey Steele, Gabriella Paltrova, Seth’s Beard, Cassandra Cain, y dirigida por Vuko (C*ckraiser) y Mrs. Myers (Fortnut).

Captura de pantalla vía Pornhub.

La trama parte en que la Princesa Zildo ha sido secuestrada por el malvado y azul Ganondong. Será la misión de nuestro héroe de orejas puntiagudas, Dink, salvar al la Princesa. En la historia también podemos encontrar a otros personajes memorables de Ocarina of Time, como el gran Deku Tree, o Navi, el hada que en todo momento acompaña a link y que en esta aventura tiene también su propia escena erótica.

Videos by VICE

La versión SFW del trailer la puedes encontrar WoodRocket.com o en su canal de Youtube. También puedes ver gratis The Legend of Zildo en WoodRocket.com y en Pornhub, mientras que la versión extendida solo la podrás encontrar en la versión premium de la plataforma.

Mira el trailer de esta nueva zaga del nuestro puntiagudo héroe a continuación: