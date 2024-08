La lotería mexicana reinterpretada con personas y objetos reales

Artículo publicado por VICE México.

En un paquete de lotería mexicana común se encuentran 54 tarjetas y un set de tableros, y cada tarjeta cuenta una parte de México a través de un personaje, símbolo u objeto. Es un juego en el que cada imagen está —o estuvo— arraigada a la cultura mexicana pero, ¿qué pasa cuando el tiempo avanza y estas representaciones cada vez se alejan más de lo que realmente es México?

Cuevawolf, una artista mexicana viviendo en Nueva York, se hizo esta pregunta y fue así que decidió transformar el estereotipo mexicano, pero afincándose en una tradición: la lotería mexicana. Partiendo de esta idea, Andrea Cueva y el fotógrafo The Chocky decidieron poner en marcha el proyecto “Viva la lotería”, una recreación de las 54 tarjetas de la lotería, pero con objetos y personas reales con la intención de transformar los viejos arquetipos mexicanos en nuevas perspectivas, convirtiendo a “La dama” —aquella figura conservadora y adinerada— en una mujer liberal, desafiante y segura de sí misma. O a “El valiente” en una audaz e intrépida heroína mexicana.



Para la realización de esta serie, Cueva invitó a un gran grupo de mexicanos viviendo en NY a trabajar con ella en la producción; además, el reparto que participó para generar todas las fotos fue completamente mexicano. Platicamos con Andrea para conocer más acerca de este proyecto mexicano nacido en Nueva York.



VICE: ¿Qué fue lo más complicado?

Cuevawolf: Todas las fotos fueron retadoras ya que para reflejar la esencia de México en cada carta, me comprometí a obtener casi todos los objetos, accesorios, artesanías y hasta las telas de fondo, en México.

Pero para fotografiar la fruta, por ejemplo, tuve que esperar y programar la sesión de fotos en su mes de temporada y madurez. Y para que los personajes fueran completamente mexicanos, invité a mis amigos y les pedí que me conectaran con sus conocidos mexicanos en Nueva York. Me puse a buscar a gente en Instagram, y fui a todas las fiestas mexicanas en la ciudad, sólo para conocer a nuevos mexicanos que pudieran ser un personaje de mi proyecto.

¿Y la más complicada de realizar?

Si tuviera que escoger una de las 54 imágenes como la más difícil, escogería a La Chalupa. Conseguir la canoa y transportarla al estudio fue toda una odisea. Pero la imagen que tuvo más mano de obra fue la de El Paraguas, ya que cada gota de cristal fue colgada mano, una por una, de acuerdo con la posición deseada en el cuadro de la foto.

¿Cuál es tu favorita?

¡Estoy tan apegada al proyecto que todas las fotos son como si fueran mis bebés! Pero si tuviera que escoger una foto como mi favorita, sería la carta de La Dama por lo que simboliza en mi versión del juego y también porque es un autoretrato. La Dama, que usualmente es retratada como una mujer conservadora, en mi versión le doy vida como una mujer liberal, desafiante y segura de sí misma.

¿Qué fue lo más y menos divertido de realizar esto?

Lo más divertido fue todo el proceso de recrear la lotería. Desde analizar cada una de las cartas a fondo para poder representarlas apropiadamente, el reto de buscar y encontrar cada artículo y modelo que representara la esencia de su carta, organizar, producir y dirigir cada una de las 18 sesiones de fotos que tomó para recrearla, y sobretodo, convivir, bailar y cantar con todo el equipo durante las sesiones.

Lo menos divertido fue coordinar las sesiones de fotos, ya que el proyecto fue ejecutado 100 por ciento en nuestro tiempo libre y todos los del equipo y modelos tenemos trabajos de tiempo completo. Le dedique todo mi tiempo libre por más de 13 meses a la pre producción, y la gran mayoría de las sesiones de foto fueron en fines de semana.

Si tuvieras que elegir sólo 3 para representar la identidad de México, ¿cuáles serían?

El Apache: porque representa nuestro origen.

La Bandera: porque representa el día de la Independencia de México y cuenta su historia con su escudo.

La Muerte: porque representa a el Día de Muertos, que es tan característico de nuestro país y cultura.

¿Cómo ha reaccionado el público extranjero ante el proyecto?

El público extranjero ha reaccionado de una manera muy bonita. Les encanta aprender más sobre México. Los que no sabían del juego, ahora me cuentan que gracias a mi versión ya saben qué es cuando lo ven en las calles o restaurantes. Muchos me preguntan que cuándo y dónde pueden comprar el juego. Otros se sorprenden al ver algo tan elegante y representativo del país, y quedan impresionados con la imágenes. Y la gran mayoría de los extranjeros me piden que siga narrando la cultura e historia de México en las historias de la cuenta en Instagram.

Si tuvieras que ponerle un soundtrack a este proyecto, ¿qué música usarías?

Soy fan de Natalia Lafourcade. Yo creo que le pondría la música de su álbum Musas.

