La máquina de noticias engañosas que ayuda a Iván Duque

Edson Rivaldo Martines es un barranquillero de 27 años que sigue casi religiosamente las noticias que aparecen en redes sociales sobre su equipo de fútbol, el Junior de Barranquilla. El pasado 17 de febrero, Facebook puso en su pantalla la siguiente publicación promocionada:



Martines marcó con un ‘me divierte’ la nota y su reacción fue una de las más de 10.000 interacciones que ha tenido esta publicación en redes desde que fue puesta al aire. Sin embargo, él no termina de explicarse por qué deporteok.com, una página de noticias deportivas que a primera vista no delata ninguna inclinación política, estaría interesada en dar a conocer las propuestas del candidato Iván Duque. No obstante, sí hay una razón.

Durante las últimas semanas, una red de portales especializados en motos, mascotas, maternidad y deportes ha estado publicando piezas de la campaña de Iván Duque e información engañosa para hacerlas pasar por noticias en redes sociales. La denuncia fue hecha por Emanuel Ariza (@DivisiónDeAriza en Twitter), un desarrollador de software que tiene 28 años y lleva 10 usando redes sociales.

El pasado 24 de febrero, Ariza reportó en su cuenta de Twitter estos contenidos y después de la denuncia —que hoy tiene más de 2.000 retuits— varios de estos contenidos fueron modificados o eliminados. Sin embargo, los servidores de Google y archive.org —un portal sin animo de lucro que permite guardar una página web de la manera que se veía en un momento determinado— aún guardan imágenes de las publicaciones originales, antes de que fueran editadas para borrar cualquier mención al candidato.

“Uno no encuentra las fake news, las fake news lo encuentran a uno”, trinó hace nueve días Emanuel Ariza, cuando Facebook le recomendó la siguiente publicación promocionada:

Se trataba de una suerte de fábula que ejemplificaba cómo una persona, según su nacionalidad, reaccionaría si una mosca caía en su taza de café. En el apartado de Colombia, la nota traía un mensaje en contra del columnista de El Espectador Ramiro Bejarano, la revista Semana, Daniel Coronell, el exfiscal Eduardo Montealegre, la unidad investigativa de El Tiempo, y varios críticos del expresidente Álvaro Uribe. El texto cerraba con una invitación a votar en la ‘Gran Consulta por Colombia’ del 11 de marzo y un enlace para conocer las propuestas del candidato Iván Duque.

“Para mí era clarísimo que estaba ante una publicidad política pagada —trinó Ariza unos minutos después— lo raro era la URL (la dirección web)”. La fábula uribista se encontraba albergada en los servidores de páginademascotas.com, un agregador de contenidos virales similar a Pulzo o Buzzfeed, pero especializado en contenidos para mascotas tipo: “ Si te gustan los perros rudos, ¡estas 5 razas te van a encantar!“. Para Ariza, la presencia de El cuento sobre una mosca que tienen revolucionadas las redes sociales (sic.) en este portal era sospechosa por tres razones. Primero: la publicación era la única que delataba una inclinación política en el portal. Segundo: a pesar de ser reciente, la publicación no se encontraba en la página del inicio del sitio web. Y tercero: la fábula uribista que invitaba a conocer las propuestas de Iván Duque era el contenido más popular en todo paginademascotas.com. Captura tomada por Emanuel Ariza el 24 de febrero a las 6:55 a.m. Contenido emocional predecible y positivo “Para los que no lo saben, es posible saber, entre otras cosas, a nombre de quién está registrada una página web en la página del ICANN (Organismo internacional que regula los nombres de dominio)”, trinó Emanuel Ariza, el sábado 24 de febrero a las 10:36 AM.

Su búsqueda arrojó un nombre: Camilo Andrés Sastoque Rivera, un exempleado del diario El Tiempo y más recientemente del agregador de noticias colombiano Pulzo.com. Según un comunicado publicado por Pulzo el mismo sábado, a las 7:18 p.m., Sastoque únicamente trabajó para este medio entre el 1° de septiembre de 2015 y el 31 de enero de 2016. Según su sitio web, Emotions Media Group es “Una empresa especializada en la generación de rendimiento digital a través de contenido emocional y predictivo”, que cuenta entre sus clientes con empresas como Efecty y Olímpica. El sitio también afirma que la compañía cuenta una audiencia de 43 millones de personas que se reparte en 18 portales distintos, entre ellos elnoti.com, paginademascotas.com, okmotos.com, deporteok.com, mamasybesosok.com y una página de moda asociada al presentador Sergio Barbosa. Al menos dos de estos portales cuentan con páginas de Facebook en las que se presentan como “Medio de comunicación-Noticias”. Emotions Media Group también tiene su propio portal, en el que también se describe como “Medio de comunicación/noticias · Periódico” y registra en dicha red social 1’502.863 seguidores –200.000 más que la página oficial de El Heraldo y 500.000 menos de los que registra la revista Semana. Sin embargo, el representante legal de la compañía, Camilo Sastoque, sostiene que: “Nosotros no somos un medio, somos una empresa privada que tiene unas páginas con segmentación de audiencias por intereses de navegación”.

Emotion Media Group, Ariza —quien durante todo el tiempo estuvo Al navegar en los portales deAriza —quien durante todo el tiempo estuvo trinando sus hallazgos en tiempo real— encontró otros siete contenidos relacionados con la campaña presidencial en algunas de las páginas. De estos siete contenidos, seis hacían mención al candidato Iván Duque y sus propuestas.

A su vez, el título El cambio climático afecta a todos, incluidas tus mascotas. ¿Sabes por qué? en realidad conduce a un artículo con cinco propuestas de Iván Duque para combatir el cambio climático en el que se puede leer el siguiente aparte:

“Las temperaturas más elevadas han convertido la estación de gatitos en un evento de todo el año en lugar de un ritual de la primavera. Como ocurre en algunos países. Estas son algunas de las propuestas de Iván Duque para ayudar a solucionar esta problemática en Colombia:”

Otros contenidos, como los artículos titulados: ¿Cómo subirá Iván Duque el salario de los trabajadores? , y ¡ Adiós al impuesto del IVA! Así sea dos veces por mes. ¿Qué opinas?, presentaban como noticias reproducciones literales de las propuestas del candidato.

Otro contenido, titulado ¿Cuántos community managers tiene Gustavo Petro? reproducía una denuncia no confirmada que el analista Rodolfo Correa realizó en televisión hace unas semanas en el canal Cosmovisión de Medellín y en la que acusaba a Petro de tener un ejército pago community managers para que hablaran bien de él en redes.

Cambios en las publicaciones: ¿control de calidad?

“ÚLTIMA HORA, Empezaron a bajar los links calumniosos, pero la previsualización de los mismos no miente jajaja” trinó la cuenta @DivisiondeAriza a la 1:35 p.m., del 24 de febrero.

Según, Ariza a medida que sus trinos comenzaron a ganar atención, los contenidos de los portales de Emotion Media Group fueron modificados.

Una captura guardada en los servidores de archive.org muestra que hasta las 3:47 p.m. del 24 de febrero de 2018, el enlace http://paginademascotas.com/cu… contenía las palabras Iván Duque un total de nueve veces: una en la última frase del texto y las demás en otras cuatro publicaciones recomendadas desde este enlace. El contenido, como existía en ese momento, incluía también una invitación a votar en la ‘Gran Consulta por Colombia’ al final del texto y cuatro enlaces a la página oficial de la campaña de Duque insertados en las palabras: ‘uribista’, ‘naciones unidas’, ‘candidato’ e ‘interpretar la realidad’.



Hoy en día, el enlace http://paginademascotas.com/cu… contiene la misma fábula que Ariza leyó y republicó en su cuenta de twitter el 24 de febrero. Sin embargo, el párrafo final, donde se encontraban las invitaciones a votar en la ‘Gran Consulta por Colombia’ y a conocer las propuestas de Duque, ya no se encuentra en la página. Los enlaces al sitio oficial de la campaña de Duque también fueron eliminados, las publicaciones recomendadas desde el enlace cambiaron y las palabras ‘Iván Duque’ se encuentran un total de cero veces en toda la página:

