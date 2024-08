La Marina de EE. UU. tiene patentes de tecnología que dice que “diseñarán el tejido de la realidad”

La Marina de los Estados Unidos tiene patentes de tecnología extraña y poco conocida. Según las patentes presentadas por la Marina, se está trabajando en un reactor compacto de fusión que podría proporcionar energía a las ciudades, un motor que funciona usando “reducción de masa inercial” y una “nave híbrida aeroespacial-submarina”. Apodadas las “patentes ovnis”, el portal The War Zone informó que la Marina tuvo que construir prototipos de algunas de las tecnologías más extravagantes para demostrar que funcionaban.

El Dr. Salvatore Cezar Pais es el hombre detrás de las patentes y The War Zone ha demostrado que él existe, al menos en papel. Pais ha trabajado para varios departamentos diferentes en la Marina, incluida la Naval Air Warfare Center Aircraft Division (NAVAIR/NAWCAD) y los Programas de Sistemas Estratégicos (SSP, por sus siglas en inglés). La misión de los SSP, según su sitio web, es “proporcionar soluciones estratégicas creíbles y asequibles”. Es responsable de desarrollar la tecnología detrás de los misiles nucleares clase Trident lanzados desde los submarinos.

Videos by VICE

Todas las patentes se basan unas en otras, pero en su esencia hay algo que Pais llama el “Efecto Pais”. Esta es la idea de que “se utilice el movimiento controlado de la materia cargada eléctricamente a través de vibración acelerada y/o giro acelerado sometidos a transitorios de aceleración suaves pero rápidos, para generar campos electromagnéticos de energía extremadamente alta o de alta intensidad”.

Básicamente, Pais afirma que utiliza campos electromagnéticos correctamente hilados para contener una reacción de fusión. Esa reacción de fusión de plasma que afirma haber inventado revolucionará el consumo de energía. Los expertos dicen que un reactor de fusión que realmente funcione conduciría a energía barata y ubicua.

Una de las patentes de Pais y de la Marina describe para qué se utilizarían el sistema de propulsión y la unidad de fusión: para hacer una “nave híbrida aeroespacial-submarina”. Según la patente, la nave podría viajar por tierra, mar y el espacio exterior a velocidades increíbles. Otras patentes inventadas por Pais y presentadas por la Marina incluyen un “superconductor de alta temperatura”, un “generador de campo electromagnético” y un “generador de ondas gravitacionales de alta frecuencia”.

Todo suena a ciencia ficción y la Marina también se ha mostrado escéptica. Las autoridades de la Marina dijeron que los inventos de Pais eran una tontería y sus patentes fueron sometidas a una extensa revisión interna en la NAVAIR. The War Zone obtuvo correos electrónicos sobre la pelea burocrática entre Pais y la Marina a través de una solicitud basada en la Ley de Libertad de Información y reveló que el científico loco ganó. Según las patentes, parte de la tecnología es “operable”. Eso significa que la Marina está afirmando que parte de la tecnología de Pais funciona y que sus oficiales ya han podido comprobarlo.

La física de lo que Pais afirma va más allá de toda consideración teórica y de la comprensión de los inexpertos en el tema y de este humilde reportero. Pero un artículo sobre su reactor compacto de fusión fue aceptado por el Institute of Electrical and Electronics Engineers Transactions on Plasma Science (IEEE TPS) y publicado en su edición de noviembre de 2019. “El hecho de que mi trabajo sobre el diseño de un reactor compacto de fusión haya sido aceptado para ser publicado en una revista tan prestigiosa como la IEEE TPS, debe decir mucho sobre su importancia y credibilidad, y debería eliminar (o al menos atenuar) todas las ideas erróneas que cualquier otra persona pueda tener con respecto a la veracidad (o posibilidad) de mis conceptos avanzados de física”, le dijo Pais a The War Zone en un correo electrónico.

“Hay que tener en cuenta que mi trabajo culmina con la habilitación del Efecto Pais (concepto físico original)”, continuó. “Esta radiación [electromagnética] de alta energía puede interactuar localmente con el vacío cuántico, en otras palabras, la estructura fundamental, a partir de la cual todo lo demás (incluido el espacio-tiempo) en nuestra realidad cuántica, emerge. La ingeniería del efecto Pais puede dar lugar a la habilitación de la coherencia cuántica macroscópica, de la cual, si has seguido de cerca mi trabajo, comprenderás la importancia”.

Si el correo electrónico que envió Pais te suena a que son puras divagaciones de un científico loco, no estás solo.

Sin embargo, el Pentágono tiene fama de fomentar la tecnología de punta. Hace más de 100 años, las armas nucleares eran ciencia ficción. El GPS, la red TOR y el internet en sí comenzaron como programas del Pentágono. Quizás la Marina pronto revolucionará la forma en que pensamos sobre la energía y el transporte.