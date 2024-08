La mayoría de personas quiere una pareja inteligente, pero no tanto

Este artículo fue publicado originalmente en Tonic, nuestra plataforma especializada en temas de salud

La popularidad de las aplicaciones de citas puede llevarlo a uno a creer que la apariencia física es lo que la gente más prioriza en la búsqueda de una pareja. Sin embargo, según un estudio reciente, no lo es.

El estudio de casi 200.000 adultos, quienes recibieron una lista de veintitrés características, se trataba de escoger las tres cosas más importantes en una pareja potencial. Cuarenta y nueve por ciento de los hombres y cuarenta y cuatro por ciento de las mujeres incluyeron inteligencia dentro de su selección. Aunque resulte difícil de creer, hubo más hombres y mujeres que escogieron la inteligencia en su top tres, por encima de una «buena apariencia».

Aunque parezca evidente que la inteligencia sea considerada atractiva, lo que es menos evidente es qué tan inteligentes queremos que sean nuestras parejas. Además, ¿por qué deseamos parejas inteligentes? ¿Es porque una conversación inteligente nos excita como dice una teoría popular de la sapiosexualidad? Gracias a un estudio publicado en la revista académica Intelligence, estamos más cerca de responder estas preguntas.

En el estudio, participaron 383 adultos, de los cuales aproximadamente la mitad eran estudiantes universitarios no graduados en Australia. La otra mitad, eran residentes estadounidenses de dieciocho a cuarenta años, los cuales fueron reclutados por Internet. Primero se pidió a los participantes que clasificaran la importancia de trece rasgos diferentes en una pareja romántica potencial, incluida la inteligencia. También informaron el grado en que se sintieron atraídos por las personas con siete niveles de CI diferentes, que van desde el percentil uno al noventa y nueve.

Los participantes también completaron un cuestionario diseñado para medir la sapiosexualidad, su atracción sexual a la inteligencia. Los ítems de la escala, por ejemplo, incluyeron «escuchar a alguien hablar muy inteligentemente me excita sexualmente» y «es necesario un nivel muy alto de inteligencia en un compañero para que me atraiga sexualmente».

De acuerdo con investigaciones previas, los participantes dijeron que la inteligencia era uno de los rasgos más importantes en una pareja romántica. De hecho, fue calificado como el segundo de los trece rasgos en la lista, justo detrás de «amabilidad y comprensión».

Sin embargo, parece que un CI más alto no siempre es necesariamente mejor: había un nivel óptimo de inteligencia cuando se trataba de la atracción, un hallazgo que aplicó tanto para hombres como para mujeres. Específicamente, aquellos con un coeficiente intelectual del noventa por ciento (que se traduce en una puntuación de 120) fueron calificados como los más atractivos de las siete categorías de inteligencia probadas. Dicho de otra manera, ser más inteligente que el noventa por ciento de la población fue visto como el nivel ideal de inteligencia para una pareja.

El único nivel más alto de inteligencia sobre el que preguntaron los investigadores —específicamente, un resultado del noventa y nueve por ciento, lo que significa un puntaje de 135— aún se consideraba atractivo en general. Sin embargo, no era tan atractivo como el de noventa por ciento. ¿Por qué pasa eso? No podemos explicarlo con certeza, pero puede ser porque hay una tendencia común a asociar niveles extremadamente altos de inteligencia con rasgos «geek» o «nerd».

Aunque la mayoría de la gente dijo que se sentían atraída por los altos niveles de inteligencia, ¿se excitaron necesariamente por eso? No tanto. Las puntuaciones en la escala de sapiosexualidad dieron como resultado una distribución normal casi perfecta (traducción: los datos dieron como resultado una curva de campana). Esto significa que la gran mayoría de la gente cayó en el medio, lo que sugiere que la inteligencia no los excitó o los dejó de excitar.

Entonces, aunque la mayoría de nosotros queremos tener una pareja inteligente, la razón por la que queremos que sean inteligentes no es porque nos haga más fácil venirnos. En cambio, la atracción por las parejas inteligentes probablemente tiene más que ver con el hecho de que la inteligencia señala otros rasgos deseables, como el éxito y el logro, o, como sostienen los psicólogos evolutivos, tal vez se deba al deseo de transmitir esa inteligencia a nuestros hijos.

Dicho esto, un pequeño número de participantes, alrededor del ocho por ciento, dijo que la inteligencia les resulta excitante sexualmente, de los cuales un poco más de la mitad (cincuenta y cinco por ciento) eran mujeres. Sin embargo, solo alrededor del uno por ciento dijo que considera que la inteligencia es muy valiosa. Una pequeña parte de personas informó que no pueden ser atraídas por otra persona a menos que sea inteligente, lo que sugiere que el CI puede adquirir una potencial cualidad fetichista para sapiosexuales.

Vale la pena señalar que alrededor del cinco al seis por ciento de los participantes fueron opuestos a los sapiosexuales: descubrieron que la inteligencia alta es un bajonazo. (No estoy seguro de que la «intelectofobia» sea una palabra, pero eso es lo que parecen ser estas personas). Una investigación futura podría ayudar a determinar por qué la inteligencia desanima a la gente y si esto significa necesariamente que ellos encuentran la falta de inteligencia como algo excitante.

Por otra parte, la propia inteligencia de los participantes no estaba relacionada con si fueron excitados o no por un CI alto. Entonces, nada de esto tiene nada que ver con lo inteligente que eres. Claro, este estudio, como todos los estudios, tiene limitaciones, incluido el hecho de que muchos participantes eran estudiantes universitarios, lo que significa que no reflejaban toda la gama de inteligencia. Sería útil realizar más investigaciones con una muestra más diversa.

En general, estos resultados proporcionan más evidencia del poderoso papel que desempeña la inteligencia en la atracción romántica. También proporcionan la primera evidencia científica de que existe la sapiosexualidad. Sin embargo, si bien la inteligencia es de hecho, un gran estímulo para algunas personas, también puede ser algo que verdaderamente desanime a los demás.

Justin Lehmiller es el director del programa de psicología social en Ball State University, una filial de la facultad del Instituto Kinsey, y autor del blog Sex and Psychology. Síguelo en Twitter @JustinLehmiller .