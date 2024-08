¿La mejor época de tu vida ya pasó? Little Jesus te ayuda con la nostalgia

Qué feo es pensar en las épocas que se fueron. En los momentos que ya no vuelven y solo son memorias. En que cada momento que nos detenemos a reflexionar nos estamos haciendo viejos y nos alejamos de lo mejor en nuestra vidas. En que “lo pasado pasado”, como sabiamente declama José José. En ese periodo de tiempo que podríamos definir como el mejor de nuestras vidas, y que probablemente ya fue. Qué feo. Ya se me revolvió el estómago.

Desde que los LiruYizu volvieron a la carga a inicios de este año han andado muy nostálgicos y melancólicos. Primero fue con “Los Años Maravillosos”, después con “Fuera de Lugar” junto a Girl Ultra, y ahora con “Disco de Oro”, tema donde nos volvemos a poner azules con esta pregunta que el quinteto capitalino pone sobre la mesa: ¿cómo sé si la mejor época de mi vida ya pasó? Pues no lo sabemos, y por eso sentimos añoranza por un futuro que no ha podido ser y por esas cosas raras que chance nos hacían sentir bien y ni al caso. Si a ese trágico tratamiento lírico le sumas unos tecladitos evocadores y un riff de depresión low-key, pues todo se pone más emocional. Pero también entregan un tratamiento visual dirigido por Iglú que de alguna forma retrata un aire esperanzador. En el video se ve a tres chicas pasándola salvajemente bien mientras hacen las cosas más sosas y sin sentido de la vida, en lo que deja una especie de reflexión de que disfrutemos esto, este instante, sea lo que sea, porque esta será la época que extrañemos mañana, y así de manera sucesiva.

“Disco de Oro” es además el nombre que llevará el nuevo disco que Little Jesus tiene ya listo para ser lanzado a finales de este mes, con mayor precisión, el día 24, santo de María Auxiliadora que no sé qué tenga que ver pero es bueno saber. Por lo pronto, escucha y mira el nuevo adelanto al inicio de la nota, y pues ya no hay que agüitarnos bb, estamos en la mejor época de nuestras vidas.

