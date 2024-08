¿La mona mata? 16 mitos y realidades de los inhalables

Cada que alguien se refiere a drogas inhalables pensamos inmediatamente en el thinner, en las monografías de los años 80 que mostraban a niños aspirando solventes o en el puño semi cerrado pegado a la nariz con el dedo índice en medio de los ojos, sosteniendo una estopa mojada. Los relacionamos con marginación, con delincuencia, con abandono y también con reggaetón y rock urbano.

Pero recordemos que además del thinner, también el cemento, los poppers y hasta el aire comprimido son inhalables, por ello entrevistamos al doctor Alberto Gutiérrez Novelo, especialista en adicciones del Instituto Nacional de Psiquiatría, para saber realmente cuáles son los efectos de estas sustancias en el organismo:

La mona mata: Depende

El consumo de está sustancia sí puede matarte. Una de las consecuencias de su abuso es que tu organismo podría generar una broncoaspiración —una asfixia provocada por la sustancia— que bloquea tu sistema respiratorio y causa la muerte. Otra podría ser mediante un paro cardíaco que resulte fatal. E incluso por alguna situación externa que cometas debido a la alteración de tus sentidos, como no medir el riesgo al cruzar la calle o al estar en un lugar alto. Además, los efectos tóxicos del thinner afectan tu cerebro y por lo tanto el funcionamiento de tu organismo.

Lección: Mejor no te monees.

Te causan depresión: Cierto

El thinner afecta a tu sistema nervioso central. Hace que te sientas adormecido y cansado. A mediano y largo plazo puede producirte problemas de tipo psiquiátrico como la depresión. Pero eso también depende de tu contexto, el ambiente que te rodea, y la cantidad y frecuencia con que consumas.

Lección: no se mezcla la tristeza con las drogas.

Te provoca dolor de cabeza: Cierto

La sustancia es un represor que genera rápidos cambios a nivel cerebral que te pueden causar no sólo dolor de cabeza, si no también sedación, somnolencia e incapacidad para concentrarte. Pero de la misma forma que el punto anterior, depende de la dosis que ingieras. Si es una dosis muy alta puedes incluso perder completamente la conciencia.

Lección: no consumas algo sin conocer antes su efectos.

Si consumes te cambia el color de ojos y labios: Cierto



Son signos de consumo que, debido a la forma en cómo lo ingieres, puedes presentar irritación en la nariz, en la boca o en los ojos. Te causa mal aliento, los labios se te ponen azulados, la piel pálida y los ojos vidriosos.

Lección: si te importa tu físico no consumas esto.

Te quedas loco: Depende

El thinner produce cambios en la membrana celular y afecta tus neurotransmisores, lo que modifican tu conducta. También lesiona de manera considerable la mielina, una estructura que recubre los nervios del cerebro, eso le causa una atrofia y disminuye su capacidad funcional. A largo plazo te afecta en tu motricidad, en la capacidad de tu memoria y hasta en la visión, lo que te puede causar ceguera. Es decir, si bien no te quedas loco por inhalar una vez, sí tendrás severas afectaciones cerebrales con el consumo prolongado.

Lección: recuerda que no son sustancias de uso recreativo.

Te daña el riñón y el hígado: Cierto

Buena parte de los compuestos de los inhalables pasan por el hígado convirtiéndose en ácido benzóico y esto hace que la carga de trabajo que tienen órganos como el hígado y el riñón sea mayor. Eso puede provocar insuficiencia hepática e insuficiencia renal a largo plazo.

Lección: si quieres tus órganos no inhales.

Son menos dañinos si se agrega un sabor: Falso

No te confundas, el sabor no cambia la composición química de la sustancia, pero sí cambia la percepción que tienes al consumirla. Es decir, si te sabe a guayaba o a fresa es menos incómodo que el olor natural del activo, pero eso no quiere decir que te afecte menos.

Lecciones: no por saber mejor el daño es menor.

Provoca que las personas sean más agresivas: Depende

Los cambios en tu conducta se pueden presentar desde tus primeras ingestas. Manifiestas una especie de euforia y desinhibición que te puede llevar a actuar de manera impulsiva o agresiva ante cierto tipo de situaciones.

Lección: no consumas si presentas cuadros de agresividad.

Te quita el hambre (cemento): Cierto

En casi todos los inhalables hay una inhibición no sólo del hambre, también te quitan el sueño o el frío. Es por ello que el consumo durante muchos años fue muy amplio entre las personas sin hogar.

Lección: no suplantes tu alimento.

Causa daños en los dientes (cemento): Cierto

Es una sustancia química que está en exposición directa en las mucosas y eso provoca que el tejido pierda irrigación, se atrofie y afecte también las piezas dentales. Tus dientes pueden presentar caries o infecciones severas y, sin duda, el cemento te puede tirar los dientes.

Lección: recuerda que son productos altamente tóxicos.

Te causa náuseas (aire comprimido): Cierto

No es aire puro. Está mezclado con nitritos, una composición química que al entrar en tu cuerpo te causa no sólo náuseas, también mareo y somnolencia, e incluso puede provocarte vómito.

Lección: mejor limpia tu computadora.

Es una sustancia inofensiva (aire comprimido): Falso

Los efectos del aire comprimido son similares a los que sientes cuando consumes demasiado alcohol. Son represores de tu sistema nervioso central. Por eso puedes caerte o desmayarte. Pero lo más peligroso, dependiendo tu nivel de consumo, es que puedes morir súbitamente: si alguien te asusta o te estresas demasiado, la descarga de adrenalina afecta la conducción eléctrica a nivel cardiaco y puede causarte la muerte por un infarto.

Lección: cuida a tu corazón.

Te causa vértigo (aire comprimido): Cierto

Sin duda, el vértigo es uno de los efectos que sentirás por el nivel de intoxicación en tu cuerpo. Recuerda que son sustancias con un alto contenido tóxico que son bastante peligrosas en tu organismo.

Lección: ten presente siempre los efectos de las sustancias que ingieres.

Te causa euforia (Poppers): Cierto

Su consumo dilata tus vasos sanguíneos, te ruborizas, te desinhibes y entras en un estado de euforia. La sustancia relaja tus músculos y eso facilita las conductas sexuales. Pero sus efectos secundarios son similares a los de otros tipos de inhalables que pueden generarte problemas a largo plazo en tu salud.

Lección: sé feliz sin dañar tu salud.

Los inhalables generan psicosis: Cierto

Uno de los efectos principales, causado por el consumo de este tipo de productos, son los delirios y la psicosis, debido a la pérdida del contacto con la realidad, lo que genera problemas no sólo al consumidor, sino también a las personas de su entorno. En algunos de los casos, esos efectos pueden ser reversibles, dependiendo del nivel, frecuencia y tiempo de consumo, pero en otros pueden presentarse a lo largo de la vida.

Lección: piensa en tu futuro y en las personas que te rodean.

Es fácil dejar de consumir esas drogas: Depende

A pesar de que no generan una dependencia tan grande como la heroína o la cocaína, sí es difícil para el consumidor abandonarlos. Se presenta una molestia intensa en el organismo con la supresión del producto y se genera un cuadro de abstinencia, que aunque es tolerable requiere de ayuda profesional.

Lección: si eres dependiente consulta a un médico.