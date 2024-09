«La Montaña» de Games of Thrones es oficialmente el segundo hombre más fuerte del mundo

Júlíus Björnsson es un as para los deportes de fuerza bruta. Convertido en estrella por la serie televisiva Game of Thrones, el colosal islandés de 2.06 metros y 205 kilos, suele destacar en las competiciones del hombre más fuerte del mundo, a pesar de no haber ganado un solo titulo. Luego de terminar en tercer lugar en 2012, 2013 y 2015, este fin de semana quedó en la segunda posición en los ensayos llevados a cabo en Botsuana, misma clasificación que en 2014 y 2016. Este año el temible personaje fue derrotado por el británico Eddie Hall, apodado «La Bestia», convirtiéndose en el primer campeón británico en 24 años.

«La Montaña» puede quedar tranquila después de quedar por encima de la estrella de la competición, el estadounidense Brian Shaw, el cuatro veces campeón del mundo. Además, el gigante islandés sigue ostentando el récord mundial en una de las disciplinas más complicadas: el lanzamiento de barril de cerveza (barril de 60 kilos lanzado a 7 metros y 15 centímetros). Sin importar sus marcas y el número de campeonatos que tenga, Björnsson puede presumir ser el concursante más famoso de la competición.