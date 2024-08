«La música es un medio increíblemente poderoso», aquí nuestra charla con Debit

Animus trata sobre la lucha interna del cuerpo de género entre la conciencia personal y la conciencia social de su sexualidad en un espectro de sexo codificado. La clave para controlar la propia animadversión es reconocerla cuando se manifiesta y discernirla aparte de nuestra realidad. <a href=»http://naafi.bandcamp.com/album/animus»>Animus by Debit<<span id=»selection-marker-1″ class=»redactor-selection-marker»></span>/a>





Hace un par de semanas, N.A.A.F.I. lanzó al mundo Animus de la artista Delia Beatriz aka Debit, un Suceso —así, con S mayúscula— cuyas implicaciones generales vale la pena desglosar brevemente punto por punto para dejar claro por qué la mayúscula:

– Por un lado, se trata del primer LP lanzado por un sello que hoy por hoy concentra la fuerza colectiva del grupo de productores/djs con mayor proyección global en el campo de la electrónica leftfield mexicana, lo cual no es poca cosa considerando que en el mundo de la música orientada al dancefloor, el flujo de lanzamientos, por obvias razones, es más bien una cascada continua de EPs y sencillos.

– Así, los álbumes en este territorio son más bien un espécimen raro. Y cuando además tienen detrás un sustento conceptual sólido y a esto se le suma una narrativa creada a través del sonido respaldando todo el lanzamiento en su conjunto —o si lo prefieres a la inversa, da igual—, la sumatoria se ostenta aún más como una rara avis.

– Súmale a todo esto que en Animus trabajó también la artista Barbara Sánchez Kane.

Y para cerrar, y en términos estrictamente personales, ésta es la segunda ocasión que percibo a N.A.A.F.I. no únicamente haciendo entrega de un material impecable, sino llevándose a sí mismo, como sello más allá de sus «fronteras» —atención con las comillas— sonoras, desbordándose fuera sus propias delimitaciones estilísticas y conceptuales. ¿Quieres saber cuándo fue la primera? cuando publicaron materia de otra mujer: Smurphy. Olvídate de ajustes de cuotas de género, simplemente N.A.A.F.I. está donde debe estar.

Si me estás siguiendo en esta breve explicación ya puedes intuir que no soy de los que llaman artista a cualquiera que hace circular sus tracks, Animus fue justamente el motivo por el cual sumé a Debit en nuestra lista de artistas a seguir para este 2018, no es sólo una colección de creaciones para el dancefloor, es toda una travesía donde los tracks con una cadencia apta para la pista se encuentran con creaciones de ambient, si esto llegara a nosotros en forma de vinilo, bien podría ser una entrega a la altura de un lanzamiento, por ejemplo, de PAN.



Así que tuvimos que hablar con Debit de todo esto

Noisey en Español: Hola Delia ¿cómo ha sido el lanzamiento de Animus? ¿lo presentaste ya en vivo en Brooklyn? ¿qué respuesta tienes por parte de los medios?

Debit: La respuesta mediática ha sido definitivamente positiva, me imagino que por la complejidad de la obra las preguntas de la prensa alrededor de ésta han sido muy interesantes y profundas; todas las entrevistas han sido un reto y me han obligado a pensar y en profundizar aun más mis ideas sobre Animus. No es una obra chiquita ni fácil, pero todo el apoyo que ha recibido me pone contenta, nunca hay que menospreciar la capacidad de recepción de la gente. Aún no hago la premiere de la obra, pero llevo un tiempo desarrollando el live de animus, tengo una premiere en dos semanas en un sitio muy relevante llamado Secrete Project Robot.

¿Qué hace relevante a SPR? ¿Qué tienes en mente para la premiere, además obviamente de tocar en vivo?

La vida de los venues en Brooklyn es efímera, muchos no viven por mucho tiempo o se meten en algun acontecimiento politico que genera rechazo social; y SPR siempre ha sido un lugar muy progresivo y experimental, casi todos los lines up que programan ahi son avanzados de alguna manera u otra; los que trabajan ahí están involucrados directamente con la escena artística. La premiere será una cosa íntima en el marco de las fiestas Unseelie de mis amigos Dasychira y Qualiatik. Por ahora solo será la presentación auditiva, pero estamos generando la parte visual con un conjunto de artistas, en particular con Giselle Zatonyl. Esto consiste en desarrollar un mundo 3D, incluyendo mi avatar, así como una puesta en escena. Además, estamos preparando un video para el track Lamat.







En los medios se te ha llamado filósofa, y es que Animus viene acompañado de todo un statement en clave teoría crítica/queer, el cual cito a continuación:

«Animus trata sobre la lucha interna en torno a la sexualidad entre la conciencia personal y la conciencia social al interior de los cuerpos con género asignado, es decir, cuerpos con un espectro de sexo codificado. La clave para controlar la animadversión es reconocerla cuando se manifiesta y discernirla como algo aparte de nuestra realidad. ¿Cómo funciona para ti el hecho de amarrar ideas, conceptos y pensamiento en general, con lo que haces en música». ¿En qué momento y cómo es que todo el discurso alcanza a hacer sentido a través del sonido?

La música es un medio increíblemente poderoso que a veces no se eleva a sus capacidades artísticas o intelectuales máximas —porque la música sirve PARA MUCHOS propósitos y se experimenta de muchas maneras— y estoy tratando de tratarla como un medio y un lenguaje. Aunque es abstracto, hay una serie de significados culturalmente impuestos o tal vez innatos que pueden ser invertidos y derivados de esta línea de producción humana y realmente estoy tratando de aprovecharla. Es importante para mí producir un trabajo trascendental a nivel técnico, sociológico y emocional, por mucho que quiera intelectualizar las cosas, lo más importante, lo que finalmente perseguía es un sentimiento; quería provocar una respuesta y una experiencia a nivel físico-emocional, no generar esta respuesta trillada a la que estamos constantemente expuestos por parte de la industria musical: este discurso de «amor / desamor», quería ir a otras áreas de dolor y conflictos internos. El discurso, supongo, es entonces un canal para tratar de entender y socializar el instinto que se manifiesta y como produce. Supongo que hay dos formas en que puedo empezar a trabajar, ya sea a partir de una paleta de sonido o a partir de una idea a la que intento darle sonido. En el caso de Animus comencé con el sonido y luego comencé a ver cómo significarlo.

Es una sorpresa por demás agradable encontrar artista jóvenes enriqueciendo su propuesta sonora con discursos de esta profundidad. Todo este tema de significación sumado a lo que sé de ti y tus intereses por lo transmedial, además de tu parte performativa, la cual va mucho más allá del performance laptop/controladores, me hace cuestionarme sobre tus antecedentes ¿De dónde vienes, Delia? sospecho que en esta parte podríamos también hablar de Bárbara…

Mi formación es en arte multimedia, donde la música y el sonido forman parte de una caja de herramientas para crear narrativas; admito que inicialmente mi motor principal era más literario, impulsado por contar historias. Cuando comencé a enfocarme en la música y profundizar en sus entornos, me di cuenta de que teníamos la capacidad de convertirnos en el mensaje, al menos estando en el escenario. el rendimiento / encarnación de estas ideas con ropa yy 3D podría ser el mensaje y podrían ser experimentadas y sentidas …

Siento que realmente cargo conmigo mi experiencia de PVD, la cual es en realidad una dualidad de conciertos académicos impulsados por tecnología y y experiencias con espacios DIY autogestionados por artistas. Ahora estoy tratando de divulgar lo intelectual y al mismo tiempo «intelectualizar lo pop». Bárbara es una referencia bien importante para mí; la moda es un medio mucho más permisivo quizás porque ser mucho más exclusivo que la música. Ella tiene la forma de empujar mucho más allá contenidos y conceptos de lo generalmente permitido por formatos y medios.

Conocí a Barbara el año pasado en Fashion Week y resulta que ella había ido a la escuela de diseño con mi hermana pequeña; así que hicimos clic socialmente y nos causamos curiosidad una a la otra, y mientras desarrollaba Animus, me di cuenta de que sus conceptos sobre el «masculino sensible» estaban en la misma línea de investigación que los estudios sobre animus/anima. La materialidad de su trabajo, los recursos folclóricos y las siluetas de metal se sintieron como una manifestación literal de mis sonidos, así supe que ella tenía que hacer mi portada. Lo que es muy satisfactorio es que durante ese tiempo, ella me pidió que hiciera una banda sonora para su primera instalación / performance para un museo, por lo que ahora nuestras dos creaciones están ligadas y tienen elementos la una de la otra. Bárbara es una de las artistas más emocionantes de mi generación.

Hablemos de NAAFI

Entré en contacto con NAAFI cuando fui a tocar a Mutek en 2013 con un proyecto anterior llamado HDXD. Fuimos compañeros y luego amigos y luego nos hicimos muy íntimos con todos, individual y colectivamente, cuando empezaron a venir a Nueva York, en el verano de 16 cuando me volví solista, me sugirieron que produjera algo para ellos. así que abrí mi proceso creativo y comencé a colaborar con ellos. Cuando iba a CDMX literalmente solo y producía y hablaba de compras con ellos, así que creo que en mi caso fue primero una asimilación social y cuidarnos, y más tarde hubo correspondencia artísticamente. Creo que nuestra cercanía les permitió aceptar mi trip musical de la manera en que lo hicieron; he sentido tanto apoyo porque aunque estoy segura de lo que estoy haciendo todavía hay una parte de mi que se siente insegura. Me encanta que llegué a ser su apuesta salvaje Y su presencia en EE. UU. Y que no me veo ni actúo en ningún modo clásico. Con ellos no siento ninguna presión, solo soy yo misma. Creo que puedo estar en el lado más nerd de su tripulación pero contribuyo con mucho insight a su alrededor.

Sí, yo no iría tan lejos como para decir que no siento una relación directa con «tu sonido» y el «sonido Naaafi» (lo que sea que eso signifique), pero curiosamente, ésta es la segunda vez que escucho un lanzamiento de parte del sello que me sorprende mucho, principalmente porque creo que desborda sus «límites». Y no deja de ser curioso que la primera vez haya sido con Smurphy. De tu álbum puedo decir muchas cosas, pero, por ejemplo ¿un lanzamiento mitad ambient en NAAFI? ¡vamos!

Estoy de acuerdo; creo estar en plena conversación con el sonido y el catálogo, quiero decir, estudié literalmente todo lo que se había publicado antes de trabajar en algo para ellos. Pero es verdad, creo que NAAFI se puede percibir de una manera particular y, al final, somos más que eso. Smurphy abrió de manera imprecisa el camino, creo que sentí la licencia para hacer el trabajo que quisiera porque el catalogo se expande en este sentido. Y es verdad, no creo que nadie esperara que NAAFI publicara ambient, pero es curioso porque muchos de los productores del crew lo hacen y se involucran en este género … también el ambient ha tenido un renacimiento (al menos en Nueva York) y fue solo una cuestión de tiempo antes de que alcanzara este nivel de atención. Me siento aliviada de que nadie limite externa o internamente nuestro potencial sónico, después de todo, somos el grupo más interesante de productores en México que conozco ¡en la historia!

De acuerdo con el renacimiento ambient, supongo que sabrás de este portento recopilatorio Mono No Aware, lanzado por PAN Records el año pasado, es de hecho un renacimiento en pleno del ambient ¿Cuándo volverás a México a presentarte?

Sí, amo a PAN, Bill Kouligas es un visionario, y esa recopilación es hermosa. Algunos de esos artistas son amigos míos, otros son influencias. Estoy lista para saltar al circuito de festivales, y realmente pienso que es la hora, aún no he sido bookeada pero mi sueño actual es presentar Animus en Mutek, di algunos cursos el año pasado en el CCE, así que quizás vuelva a pasar eso pronto, fue una experiencia extremadamente satisfactoria. También estoy abierta a presentaciones fuera de festivales.

