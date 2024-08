La ‘novia de El Chapo’: el caso que se le escapa a las autoridades mexicanas

En junio del 2015, Lucero Guadalupe Sánchez López parpadeaba hasta 59 veces por minuto. Padecía un tic nervioso que había desarrollado de tanto repetir ante las cámaras de televisión, que no había visitado al narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1.

En ese entonces ‘El Chapo’ —el capo más peligroso del mundo— estaba recluido en esa cárcel, mejor conocida como El Altiplano, después de haber sido capturado por las autoridades mexicanas en febrero de 2014, y Lucero era diputada por Sinaloa, un estado al norte de México, cuna del narcotraficante.

La historia de aquella visita se convirtió en un escándalo, cuando a algún jefe de información, se le ocurrió rebautizar a Lucero como la ‘Chapo Diputada’. Dicen que ahí, le estalló el tic.

Hasta las revistas del corazón se sumaron: que si Lucero y ‘El Chapo’ se enamoraron cuando ella era muy pobre; que venía un bebe en camino; que Lucero era la debilidad del narco.

A la televisora con mayor alcance a nivel nacional, cercana al gobierno, incluso le filtraron una fotografía donde supuestamente Lucero presentaba una identificación oficial en el área de seguridad y guarda del penal.

Sin una indagatoria oficial, pero sí gracias a la prensa, quedó indisolublemente ligada al narcotraficante.

En ese entonces, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que abriría una investigación en contra de la diputada sinaloense por delincuencia organizada y falsificación de documentos, ya que según la autoridad, había ingresado al penal con una identificación falsa.

A pesar de las múltiples declaraciones de funcionarios en su contra y a casi tres años, las autoridades mexicanas no han logrado comprobar la relación de la sinaloense con ‘El Chapo’ Guzmán.

Documentos obtenidos por VICE News demuestran que la PGR incluso se ‘deshizo’ de la única evidencia en contra de la exdiputada. A través de un oficio admiten que borraron la cinta que demostraba que Lucero visitó al capo en prisión.

En un oficio que firma el Director de Monitoreo a Centros Penitenciarios Federales y Puntos Estratégicos en México, fechado en mayo del 2015, admiten que no cuentan con las videograbaciones, debido a que su sistema «se reinició a los 27 días».

«Al respecto hago de su conocimiento que esta Dirección a mi cargo no cuenta con las videograbaciones solicitadas», respondieron a través del oficio con terminación 1920/2015.

Imagen por VICE News

****

Lucero Sánchez nació en Cósala, un pueblito enclavado en la sierra sinaloense de apenas 6.000 habitantes. En 2013 la joven de apenas 24 años ganó la diputación por el conservador Partido Acción Nacional (PAN), rompiendo récord de votación en la historia de ese lugar. Para los pobladores de la zona, Lucero los representaba: era una joven humilde que trabajó limpiando casas, a la que le habían asesinado a su esposo a balazos. En la campaña los pobladores hacían burritos, que vendían y el dinero lo aportaban a su campaña.

Pero Lucero se volvió noticia nacional en 2015, cuando Televisa trasmitió un reportaje donde se le exhibía entrando al penal a visitar a Guzmán Loera. La fotografía de la mujer, extraída de un supuesto video, dio la vuelta en los medios mexicanos.

Posteriormente, ella fue detenida el 20 de enero de 2016 en Culiacán Sinaloa, cuando se trasladaba a bordo de su camioneta en la que llevaba a su hijo pequeño al hospital por una quemadura en el brazo, y según una queja presentada por Lucero ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos así fue la detención:

—¡Ya bájese licenciada, no nos obligue a bajarla a la fuerza!

—¡No me voy a bajar, oigan están cometiendo abusos contra mi y mi familia!

—¡Pues es una orden superior!

—¡Bueno déjame aunque sea ir a mi casa a dejar a mis hijos y por algo de ropa!

En la calle a punta de rifles, pistolas rodeada de carros blindados y hombres encapuchados, se la llevaron en un vehículo sin placas, dejando a su niño de un año en una banqueta.

Esta información se encuentra en un expediente que guarda la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre este caso.

Ese día la trasladaron al aeropuerto de Culiacán con rumbo a Ciudad de México, para que se presentará a declarar sobre su supuesta relación con Guzmán Loera.

«Mientras yo caminaba las cámaras me retrataban y tomaban video reporteros vestidos de federales. Y yo exclamé: ‘otra vez armando el show’, una mujer me respondió que todavía venía el verdadero show. Me hacen un recorrido para que los medios me graben y tomen fotografías, y luego me suben algunos pisos y me recibe el ministerio público federal», cuenta la exdiputada según el expediente de la CNDH.

Lucero asegura que estuvo más de 12 horas detenida, la interrogaron y la retuvieron prácticamente «secuestrada». Cuando finalmente se iba le prometieron que sólo faltaba un interrogatorio más, donde en lugar de agentes del ministerio público había algunos medios de comunicación que trataron de engañarla.

«Estoy casi segura que era Televisa. Me puse histérica, cuestioné, ellos respondían que era solo parte del proceso penal. Entonces dijo que ‘era solo una entrevista’, y yo le dije con voz molesta. ‘¿No que no eras reportero?’».

****

En enero del 2017, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fue extraditado a Estados Unidos. Una corte federal en Nueva York lo solicitó por lavado de dinero y tráfico de drogas. El narcotraficante hizo todo lo posible por mantener su caso en México, pero su equipo de abogados fracasó.

En cambio Lucero —a quien dejaron libre tras ese interrogatorio— tomó el 21 de junio un vuelo de su natal Sinaloa a la ciudad de Tijuana: el objetivo era llegar a Estados Unidos, y pedir asilo político para sus hijos, según declararía después.

Según ella desde que se revelara la supuesta relación sentimental con Guzmán Loera y se esparciera el rumor de que el bebé era hijo del capo, había sido amenazada por narcos enemigos del exlíder del Cártel de Sinaloa. Por eso quería huir.

Según la acusación de la Fiscalía Federal del Sur de California trató de ingresar a EE.UU. a las 9:30 de la mañana por la garita Cross Borde Xpress. En base al testimonio del agente que la detuvo, al buscar su nombre en la computadora, se dio cuenta que había una investigación en EE.UU. en su contra.

Imagen por VICE News

Desde el año 2012 autoridades de seguridad de ese país, habían intervenido las llamadas de distintos miembros del Cártel de Sinaloa.

Parte de la investigación en poder de VICE News, revela que Lucero se hacía llamar en la organización «Piedra», y participó activamente en el lavado de dinero y distribución de droga dentro del cártel.

Para el año 2013 la joven utilizó un teléfono de la compañía Iusacell, y el mismo Joaquín Guzmán le ordenó que consiguiera un teléfono a otro miembro de la organización, para comunicarle que recibiría 10.000 dólares derivado de ganancias del narcotráfico.

Según las autoridades cuando Guzmán se escapó en julio del 2015 del penal de máxima seguridad del Altiplano pretendió esconderse con «su novia», una diputada de Cósala.

Las autoridades estadounidenses han expuesto documentos que probarían la culpabilidad de la joven exdiputada.

Desde aquel día que intentó cruzar a California, Lucero se quedó en calidad de detenida en una prisión en la ciudad de San Diego y apenas este 25 de agosto fue trasladada a Washington donde enfrentará cargos más firmes en su contra.

En cambio las autoridades mexicanas aseguran que la evidencia en contra de Lucero, sencillamente se borró.

