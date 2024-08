La nueva app de Ja Rule es básicamente igual a Fyre y la gente está muy enojada

Si para este momento todavía no has visto Fyre, el documental –coproducido por Netflix y, por si no sabías, Vice Studios– sobre uno de los fraudes masivos más grandes en la historia de la industria del entretenimiento, no sé qué estás esperando.

Uno de los protagonista del filme es el popular rapero de los dosmiles Ja Rule, quien fue parte crucial de la organización que llevó a “la fiesta más grande de la historia” directo al colapso. Y aunque la mayor parte de los culpables se han mantenido al margen de comentar –no digamos hacerse responsables– al respecto, Ja Rule parece estar haciendo todo lo contrario. ¿Qué harías tú después de haber timado a miles de personas y haber tenido que afrontar una demanda millonaria por ello? Obviamente, aprovecharías el hype mediático para promover tus nuevos proyectos y recuperar parte del dinero perdido sin importarte ni por un momento tu ética personal y las afectaciones que aún sufren aquellos a los que estafaste.

El lunes pasado, Ja Rule fijó a su Twitter un post que publicita su más reciente creación, ICONN, una app lanzada el año pasado que –según puede leerse en su sitio– es una “plataforma de booking de celebridades del mundo del entretenimiento y contratación de servicios de concierge creada por veteranos de la industria”. ¿Soy yo o ya había escuchado esto en algún otro lugar? Lo más cínico del asunto, es que en la información de la app también puede leerse que “el objetivo es solventar los problemas de décadas que los músicos y celebridades han tenido que enfrentar en términos de negociaciones y falta de pagos”. Además, el nombre de la nueva app puede interpretarse como un juego de palabras (I Con) que, traducido al español, significaría algo como “yo estafo”. LOL^100.

Si ya viste el documental, probablemente ya captaste a donde va esto, si no, te lo pongo en palabras más prácticas: Ja Rule está promoviendo –con un timing deliciosamente apropiado– una app que es básicamente igual a Fyre –causante de la catástrofe del festival–, donde entre tantos problemas de logística, salieron a reducir con claridad aquellos relacionados con el booking. ¿Ves? Hay más contradicciones aquí que “cabañas” en la película.

Desde luego, el tuit no fue muy bien visto y se lo hicieron saber, pero parece que al rapero de Queens no le importa mucho, y no nos sorprende. Hace unos días, durante uno de sus conciertos en New Jersey, Ja pidió a la gente que liberara su coraje y comenzó a gritar por voz propia “Fuck you, Ja Rule” con el dedo medio levantado a sí mismo. Claramente, la gente le hizo caso y lo siguieron.

Desde el lanzamiento del documental, Rule ha negado haber estado implicado de alguna forma en los sucesos que llevaron a su socio, Billy McFarland, a ser condenado a seis años de prisión.

