La nueva canción de Ariana Grande me tocó fibras que no sabía que existían

Siempre medito mucho sobre qué hace a una canción una buena canción pop. En una entrevista en 2002 con The Observer, Bruce Springsteen dijo de su proceso de composición: «los versos son el blues, el coro el evangelio», lo que significa que los versos están llenos de sufrimiento, y los coros suenan con optimismo, lo cual creo es una estrategia bastante segura. ¿Sabes quién también es bueno en eso? DJ Sammy. Sí, el DJ español que remezcló «Heaven» en 2002. Y mientras estamos en el tema: también Cascada, el ícono de la música dance que nos dio «Everytime We Touch». Creo que lo que estoy tratando de decir es que el techno europeo de principios de la década de 2000 nos dio montones de coros pop eufóricos para sumergirnos en ellos. Y Ariana Grande acaba de lanzar una nueva canción llamada «No Tears Left To Cry», y juro por Dios, el estribillo suena como si hubiera venido de ese momento y lugar.

«No Tears Left To Cry», producida por Max Martin e Ilya Salmanzadeh, y escrita por el equipo habitual de colaboradores de Martin, es mierda jodidamente iluminada. Cuando la escuché la primera vez, creo que me decepcionó que no sonara como «Into You» o «Greedy» en el sentido de que no resulta inmediatamente tan maximalista. Sin embargo, para la tercera o cuarta escucha, comenzó a calmar gradualmente todas mis ansias. Tengo una sed que ni siquiera me había dado cuenta que podía tener. Una sed escondida y enterrada, esperando ser despertada, es como recordar que realmente te gusta el sabor de la fruta de la pasión madura, o la adrenalina de golpear a alguien en los carritos de la feria, o la canción «Everybody’s Freee» de Rozalla. Es genial que haya hecho algo diferente, pero del mismo calibre, porque esa es una señal segura de que se está formando como ícono. Además, la chica tiene una ponytail baja. ¿Quién puede lograr eso en 2018? Ella.

Videos by VICE

También lanzó un video musical distópico orientado hacia el futuro para acompañar la canción, dirigido por Dave Meyers. La ves volando alrededor de un paisaje urbano nocturno de gravedad cero; todo se pone muy raro rápido. En un momento dado, ella se sienta con las piernas cruzadas junto a un montón de máscaras digitales de su propia cara, que están en tallos, y luego comienzan a cantarle. ¡Aquí vamos!

Es difícil decir si todo se siente oscuro o edificante, pero si tenemos en cuenta que muchos creen que la canción es un himno de recuperación postraumática tras el ataque terrorista del año pasado en Manchester (al final, una abeja vuela fuera de la pantalla, emblema utilizado para representar la resistencia de Manchester) este dualismo tiene perfecto sentido. «No Tears Left To Cry» es triste, pero también es muy dulce, y ahí radica su brillo.

Puedes seguir a Daisy en Twitter.

Este texto se publicó originalmente en Noisey UK