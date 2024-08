La nueva canción de Charli XCX «5 In The Morning» es una bomba pegajosa de trap

Charli XCX acaba de lanzar una nueva canción titulada «5 In The Morning». Es el tipo de trap-pop pegajoso que la ha caracteriza. El track ya está en Spotify, después de haber sido parte de los shows teloneros de Charli en en el tour Reputations de Taylor Swift. El sencillo sigue la línea estética de sus colaboraciones en PC Music, y está producida por The Invisible Men, un trío que también trabajó para «Fancy» de Iggy Azalea. «5 In The Morning» es, para decirlo claramente, una bomba con los gritos de Charli «It’s 5 in the morning/I’m going all in/I’m busy ballin».

«5 In The Morning» es la primera canción solista de Charli desde su mixtape Pop 2, lanzada a finales del año pasado. También participó en el nuevo track de Rita Ora «Girls» con Cardi B y Bebe Rexha. Esta mañana en Twitter, Charli dijo que «5 In The Morning» es el primer single de todo lo que nos espera para este año. Escribió: «Este año estrenaré mucha música nueva, tanta que se hartarán de mi». Y sí, es probable.

Videos by VICE

Conéctate con Noisey en Instagram.