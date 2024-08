La nueva canción de CHVRCHES tiene un «drop» pero es tan buena que no importa

Durante mucho tiempo he guardado silencio sobre La Maldición del Drop, la cual realmente ha infectado la música popular mainstream. ¿Quién sabe cuántos coros eufóricos potenciales se nos han quitado para ser reemplazados con ese drop de beat tan en voga donde literalmente no pasa nada? ¿Cuántos momentos que podrían cambiar vidas, atrapados dentro de paredes sudorosas de clubes nocturnos y fiestas caseras, se nos han robado porque esos coros nunca existieron («nuevas reglas«), suspiro.

Sin embargo, incluso un purista como yo a veces se ve obligada a admitir que, por supuesto, hay algunas excepciones: no todos los drops se crean iguales. Es una buena noticia que CHVRCHES haya puesto su giro en el drop con su nueva canción «Miracle», porque es bueno lo que han hecho (escuchen la canción arriba). Mezclaron suficientes elementos inesperados y no se siente genérica (hay, por ejemplo, una sensación real de influencias de bandas como The Cardigans y Garbage) y es por esta razón que la considero bastante chévere.

El lanzamiento de la canción, que es otro sencillo del próximo álbum de la banda Love Is Dead (el 25 de mayo) coincide con el anuncio de que CHVRCHES financió el programa Girls Rock de Glasgow para 2018. Girls Rock es una organización global que dirige campamentos de verano y escuelas para mujeres jóvenes para involucrarse en la música. En Twitter, Girls Rock Glasgow dijo:

En un momento en que sabemos lo difíciles que puede ser para las mujeres a todos los niveles entrar o ser parte de la industria de la música, es realmente genial ver a un grupo de músicos en la cima de su creatividad respaldar y, de manera crucial, financiar programas como Girls Rock. Esperemos que más músicos sigan los pasos de CHVRCHES: tanto involucrándose en causas musicales que valgan la pena, como en sacar buenas canciones pop. Solo cuidado con el drop.

