La nueva canción de The Weeknd está haciendo enojar a la comunidad LGBT

El viernes pasado, The Weeknd estrenó un nuevo tema junto a Gesaffelstein en la tercera colaboración oficial entre Abel y el productor francés tras haber trabajado juntos en “I Was Never There” y “Hurt You”. incluidas en My Dear Melancholy.

“Lost In The Fire” está buena y todo, pero su letra tiene asuntos francamente muy raros que parecen no tener sentido en el contexto de la canción, por lo que han sido llevados al sitio de discusión con mayor legitimidad del siglo XXI: las redes sociales.

Videos by VICE

De entrada, hay un momento en el track donde The Weeknd canta “I just want a baby with the right one / ‘Cause I would never be the one to hide one” –o sea algo como “Quiero un bebé con la indicada / Porque nunca sería capaz de esconderlo”–, líneas que han sido vistas como una clara alusión –pedrada, pues– a Drake y la situación destapada por Pusha-T en “The Story of Adidon” acerca de su hijo oculto.

Y a la vez, también hay un apartado en la canción que muestra claramente que Abel no fue a sus clases de lógica y corrección política. Se trata del segundo verso del track, donde en palabras elegantes y resumidas, The Weeknd busca a una chica porque está aburrido, ignora su declarado lesbianismo, y le propone hacer un trío para “cogérsela hasta volverá heterosexual”.

Si tuviéramos que defenderlo, diríamos que siempre ha escrito cosas explícitas y sin una pizca de pudor, pero eso de decir que la homosexualidad solo es una fase o que su vigor sexual es capaz de cambiar las preferencias de una mujer sí está medio cavernícola. Como sea, la comunidad LGBT parece no estar muy contenta, y lo ha hecho saber a través de Twitter. The Weeknd no ha hecho ningún comentario oficial al respecto. Puedes leer la letra completa del verso en el tweet de abajo.

Well done to @theweeknd for managing to deride, fetishise and dismiss lesbianism all in one verse. pic.twitter.com/iefdhs8ACw — Marika Hackman (@MarikaHackman) January 11, 2019

Conéctate con Noisey en Instagram.