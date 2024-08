La nueva cara de Monterrey en 6 productores (Primera parte)

Tierra industrial de cumbia rebajada por excelencia, pero también prolífica del hip hop y el estilo malandro. En esta primera entrega nos decidimos a explorar sus tendencias sonoras actuales en las manos de 6 productores que están representando el área con firmeza. Entrevistamos a cada uno de los personajes en cuestión para conocer aspectos básicos al respecto de sus procesos creativos, su perspectiva del panorama local-nacional y algunos otros datos curiosos.

Neqer

Alejandro Márquez es un productor multi-género de 20 años, vocalista inclinado por el rap y los coros pegajosos. Es la mitad del dúo HVRDS a.k.a «los duros», completado por Zizzy OG; además de ser parte activa de la plataforma SNIFFA. A su edad demuestra habilidades bastante avanzadas en ambas ramas, lo que resulta interesante viniendo de alguien que no pensaba dedicarse a la música. Comenzó a escuchar hip hop desde los 7 u 8 años, aunque en sus inicios se sentía más atraído por «el rollo del street art». De ahí tomó el pseudónimo Neqer, «así taggeaba, o ponía simplemente Ne. Te soy sincero, cuando pintaba me salían muy bien las letras n y e, sólo le agregué el qer. No tiene tanta profundidad, pero como ya todos me conocían por Neqer decidí dejarlo así».

A los 15 años trabajó de diseñador, se fue alejando de las pintas y comenzó a componer sus primeras canciones. Poco después conoció a Zizzy durante una sesión de freestyle. «Yo hacía algunos ritmos pero no eran gran cosa y prefería usar los de alguien más». A los 18 años conoció a Adrián Be, Erick Rincón, Billion Dollars y Maxx Gallo, fue cuando se clavó más en pulir su faceta de productor, básicamente viendo como trabajaban sus amigos. «Siendo que ninguno de ellos hace el mismo tipo de música que yo, fue como una cadenita. A Erick lo conocí como a principios del 2015, nos poníamos de acuerdo para vernos y trabajar cosas. En una ocasión fui a su casa, ahí estaba Adrián y escucho algo de lo que estábamos haciendo. El click fue inmediato. Me acuerdo que nos maquetamos tres tracks ese día».

En un momento se toma unas cheves con los compas que convive a diario, otro se meten todos al estudio y al siguiente están metidos en un festival masivo como Elusion Music Festival o la Red Bull Music Academy Block Party, compartiendo cartel con nombres como Nicky Jam, Gente de Zona, Zion y Lenox, Steve Aoki y Plastilina Mosh. «Hay muchas cosas que aún no asimilo, mejor sigo trabajando».

Comenzó utilizando FL Studio y ahora le da con Ableton Live. Sus sintetizadores favoritos provienen de Massive y para aspectos técnicos utiliza Waves. Es bastante disciplinado y produce pistas todos los días. Naturalmente su proceso para componer letras es diferente y más visceral que al crear beats. Aún así, no tarda más de una hora en tener la idea general aterrizada. Ha colaborado con Fntxy, Dardd, BrunOG y Pedro La Droga, eso hasta donde tenemos conocimiento, pues existe una alta probabilidad de que tenga más colaboraciones densas en camino. Actualmente está de tour con Finesse Records, en constante jale con HVRDS y produciéndole cosas bien pesadas a Jay Lee, un joven rapero de 16 años que lo tiene todo.

Hnry

Gustavo Contreras alías Hnry es el capo de Rebajado, un auténtico entusiasta de la cumbia rebajada y su lado más experimental. El nombre de su proyecto personal proviene de su primer perfil en línea, inspirado en Henry Chinaski, el alter ego literario del viejo indecente, Charles Bukowski. Tiene 29 años y comenzó en el mundo de la producción hace 5 años, prácticamente cuando se graduó de la universidad, donde estudió Ingeniería en Alimentos. «Mi hermano ya tenía un tiempo produciendo música y me enseñó a moverme en FL Studio. Por aquel entonces estaba muy metido en la movida global bass y el moombahton que andaban muy fuertes, así que empecé a experimentar con sonidos latinos».

Su primer material lo publicó con el sello Caballito de España y era una especie de «cumbia digital amateur». Es de Chihuahua pero llegó a Monterrey a sus 18 años. Siendo así, es importante tener en este artículo una mirada hasta cierto punto externa del lugar: «Escuchan cumbia en cada esquina, es una ciudad industrial, gris y bastante ruda. A la gente le gusta estar tomando un chingo de cheve, escuchar cumbias lentas o norteñas y andarse bronqueando por lo que sea. Creo que eso se ve reflejado directamente en todas las expresiones y movimientos culturales de la ciudad.» En su adolescente llegada a tierra regiomontana ya escuchaba música Latinoamericana, pero el adentrarse en la música colombiana lo hizo volcarse de lleno a los ritmos latinos.

Para moldear su sonido, Hnry samplea un montón de loops, en cuanto a los vsts utiliza los primeros que encuentre, dependiendo del sonido que busque. «Algo que hago mucho es encontrar un loop corto que me guste y jugar con él, poniéndole efectos, duplicándolo, subiéndole, bajándole tonos, etc.»

En cuanto a su label, comenzó hace unos 3 años a raíz de una fiesta de cumbia digital, que llevó por título Rebajado. «Nos seguimos juntando para hacer cosas y se terminó quedando ese nombre». Hoy en día a parte del sello también hacen un podcast, un fanzine y siguen haciendo la fiesta periódicamente. Tienen 8 lanzamientos, 3 lps y 5 sencillos, «pocos pero matones». Están en puerta lanzamientos de Amantes del Futuro (Parte de Pao Pais antes Afrodita), R.C.A y uno del mismo Hnry. Nos recomienda escuchar a Hydroselekter, Regal86 y al Perro Sucio a.k.a El Catorce.

Sentidos Apuestos

Arnvs a.k.a No Peafowls a.k.a Arnoldo Cantú de 28 años y Luis Díaz de 27 conforman este singular dúo de vaporwave, que está de vuelta después de un año de receso. En primera instancia pensaríamos que se les ocurrió alentar música para hacer sus propias creaciones por el asunto de la música rebajada en Monterrey o en la ciudad cercana, Texas. La verdad es que, aunque si familiarizados, no están precisamente inspirados en el sonido rebajado de la cumbia. Tampoco les interesa escuchar a Dj Screw, pero si están conscientes de que alentar una canción definitivamente cambia la percepción de la versión original.

El detonante resultó ser este track rebajado de Luis Miguel que Arnvs escuchó en el blog Reyna Ventura, por allá del 2014, al momento que su amigo ya estaba familiarizado con el vaporwave. En el sitio de internet comentaron que así sonaría el vaporwave mexicano. «Fue un momento importante ver ese video. Me cambió la vida y desde entonces aprecio mucho la música de Luis Miguel», comenta Luis. Desde ahí comenzaron a hacer lo mismo con canciones que se bajan de youtube. «No tenemos un workflow definido, así como un día puede que no pase nada el día siguiente ya tenemos una rola completa. De hecho el EP Santo Clos lo hicimos en 3 sesiones».

Piensan que, en realidad lo que hacen no es «tan complicado», lo tardado es su proceso de preproducción; en lo que le «echan coco» puede que salga algo muy rápido, o puede que descarten todo el trabajo de la sesión. Trabajan con Ableton Live usando muchos de sus plug-ins nativos, al igual que los de Valhalla Room y CLA -2 A. «Creo que hay cosas que usamos que nadie se ha dado cuenta y deberíamos decir (risas). En el LP usamos bajo, voz y guitarra en un par de canciones lo cual es algo raro en vaporwave.»

Vale la pena mencionar que son uno de los pocos actos en vivo de vaporwave que hay, donde agregan a parte del gear ya mencionado una pequeña batería eléctrica, dos teclados midis, un controlador evolution y un launchpad.

Aunque sostienen que hoy en día el vaporwave ya no es un género tan relevante, y que el «tren del mame» de este género le llegó tarde a México, aún hay afición por ello, es algo con lo que se puede experimentar demasiado y de repente reciben correos de gente que les manda tracks. Eso sí, algunos literalmente sólo le bajan el pitch a una rola y es cuando les recomiendan que le muevan más al software en cuestión. El objetivo para ellos en ese rubro sería lograr una versión extraña de una canción en sí.

Algo muy importante para mencionar es que son co-fundadores del sello de electrónica experimental Σшρτγ, junto con Gazrapse. Poco después se unió Uurah al equipo. Como muchos netlabels, sintieron la necesidad de exponer el trabajo propio y el de muchos productores de alcoba que en primera instancia no estaban tan dispuestos a exponer su trabajo.

También resultó en una gran fuente de conexiones con distintos productores de mismo Monterrey y de otras partes del país. Piensan que hay muchos proyectos interesantes de todo tipo a los que la gente no presta atención y opta por centrarse en un espectro muy pequeño de actos musicales. «Me sorprende que hay música muy influenciada por la escena inglesa, he escuchado jungle, dub, bass, grime, garage, IDM, cosas bien experimentales», menciona Luis. «Creo que la gente que tiene esa variedad de proyectos le ha pasado lo mismo que a mi, que medio se amarga y prefiere quedarse en su casa a veces (risas)», comenta Arnvs.

Aún así, con Σшρτγ, se dieron a la tarea de hacer un impresionante compilado enfocado principalmente en el ambient que proyecta de alguna manera como están visualizando el panorama de la electrónica experimental en el país. Contando ese release, llevan en total 17, todos disponibles en bandcamp.