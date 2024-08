La nueva expansión de ‘Civilization VI’ ha vuelto más complejo el juego

Cuando se trata del diseño de juegos de estrategia hay dos impulsos que compiten entre sí. El primero es buscar una simplicidad elegante, donde cada decisión que toman los jugadores es significativa, presenta consecuencias claras y es fácil de relacionar con los objetivos generales del juego. La complejidad y ambigüedad del conflicto, ya sea histórico o especulativo, queda abreviada en un puñado de decisiones transparentes. La forma en que los juegos de Civilization a menudo plantean una dura elección entre, digamos, construir una Maravilla o las nuevas unidades de un ejército, llega a la esencia de las tensiones cívicas y políticas sin abrumar demasiado al jugador con los detalles o el manejo del juego.

Pero el segundo impulso es nuestro deseo de poder jugar con cosas geniales. Lo que nos lleva a Civilization VI: Rise and Fall.

Esta expansión parece ser la respuesta a un intercambio de ideas, en el que uno se pregunta ¿No sería genial si…?», con el objetivo de dar vida a una dinámica histórica diferente, o tal vez simplemente traer de vuelta algún elemento favorito de un juego anterior de Civilization. ¿No sería genial si las ciudades pudieran separarse de ti si no tomas medidas para asegurar su lealtad? ¿O si pudieras nombrar gobernadores que otorgaran bonificaciones especiales a tus ciudades? O, espera, ¿qué pasaría si tus aliados pudieran convertirse en mejores aliados cuanto más tiempo mantuvieran su relación y cuanto más intercambios hicieran? Y, sobre todo, ¿no deberían las civilizaciones estar marcadas por épocas doradas de crecimiento y potencial renovados, o edades oscuras de capacidad disminuida a través de épocas diferentes?

Todos estos elementos ponen más énfasis en el camino que tomas en cada sesión de Civ, en lugar de tu estrategia general. Las ciudades pueden cambiar de manos pacíficamente, ya que las fronteras cambian en función de con quién se identifica el pueblo y no con la nación que las reclama. Las amistades pueden perdurar y profundizarse si las alimentas, convirtiéndose en algo más que matrimonios de conveniencia que serán descartados cuando se agote su utilidad. Exploración, descubrimiento, desarrollo… cada acto tiene el potencial de convertirse en un hito en la saga de tu pueblo y otorgarte puntos para iniciar una Edad de Oro.

Parece que Firaxis está tratando de alejarse de la visión darwinista de la historia donde el ganador se lleva todo, que ha sido parte de la serie desde el principio. No es accidental que esta expansión, entonces, presente al pueblo Cree liderado por Poundmaker y a las comunidades indígenas conocidas como mapuches, quienes introducen más estrategias de coexistencia e incluso resistencia en lugar de buscar el dominio total.

Estas son nociones interesantes que son la antítesis de una buena parte de lo que los juegos de Civilization siempre han sido: una marcha constante de progreso que lleva a las naciones elegidas a una fecha con destino histórico, mientras que otras se quedan atrás o son aplastadas por completo. No es sólo que los ganadores escriben la historia en Civ, sino que son los únicos que escapan al futuro. Rise and Fall intenta aplicar una continuidad retroactiva (retcon, en inglés) para otras culturas, cosmovisiones y valores en una historia que siempre ha estado llena de romanticismo nacionalista y colonial.

Pero la serie de Civ no está realmente diseñada para manejar todas estas ideas. Al hablar sobre las tensiones irreconciliables dentro de Rise and Fall, Rowan Kaiser señala que Firaxis está tratando de convertir Civilization en algo que no es y nunca ha sido, lo que resume muchas de las decisiones y ambiciones que han guiado la serie desde Civ V.

Si bien los juegos de estrategia de Paradox se han enfocado —incluso obsesionado— con los mecanismos que configuraron, guiaron y restringieron la política histórica, Civ nunca ha intentado ser una simulación de la historia, sino una partida de fantasía revestida con las mejores galas de la historia. Ahora, con Rise and Fall, trata de mantenerse fiel a esa identidad y al mismo tiempo reconoce que hay otras formas de construir una gran civilización además de apropiarse de las mejores tierras, eliminar vecinos con menores capacidades militares y, finalmente, tratar de escapar del planeta.

Pero todas estas nuevas ideas existen en los márgenes de los caminos históricos que Civilization VI ya ha marcado.

Los puntos que recolectas para generar una»Edad de oro» se te entregan a medida que el juego avanza. Si construyes una mina de diamantes porque es un valioso recurso de lujo, Rise and Fall te dirá: «¡Tu civilización ha creado su primer recurso de lujo!» Desbloquea la tecnología de «aprendizaje» para que puedas construir industria y recibir una notificación de que, ahora que tu civilización investigó su primera tecnología medieval, la Era Medieval realmente ha comenzado y te han otorgado puntos hacia una Edad de Oro. Es una nueva adición a Civ VI pero no una que realmente cambie muchos planes. Es más como si el juego te preguntara si puedes «recoger algunos puntos de Edad de Oro de la tienda en tu camino a casa».

Los niveles de Alianza terminan siendo más como puntos de lealtad y beneficios de membresía que un cambio radical en la diplomacia. Los gobernadores se sienten como una tarea de microgestión exigente e inflexible que debe atenderse además de la mecánica de gestión tradicional de tus ciudades. La lealtad a la ciudad sólo se convirtió en un problema cuando me expandí agresivamente fuera de mi área de inicio y en el patio trasero de otra persona y recibí suficientes avisos de que podrían producirse revueltas. Es un control más efectivo para la conquista militar, pero fuera de eso encontré que la lealtad era fácil de ignorar.

Rise and Fall presenta muchas ideas y posibilidades geniales para Civilization VI, pero las deja a un lado de los caminos enredados que hemos recorrido con tanta frecuencia. Están ahí, pero no tienes que pensar en ellas o comprometerte demasiado si no quieres.

La destreza de un diseñador de juegos es muy similar a la de un narrador en cuanto a cómo favorece la elegancia y la simplicidad. Intentas crear una narrativa clara y comprensible en la que las personas puedan ubicarse a sí mismas y a las ideas que son importantes en la historia, y el resto queda fuera o se ignora. Pero si bien este proceso es esencial para ayudar a las personas a darle sentido a un juego o una narrativa, inevitablemente promueve la idea de que los factores que sobrevivieron al proceso de corte son los únicos que importan y que los resultados estaban predeterminados de alguna manera.

Rise and Fall es consciente de que hay mucho más sobre la historia de la civilización humana que lo que un juego del mismo nombre podría y quizás debería intentar capturar. Pero ya tenemos una historia limpia y simple. Todo lo demás puede existir en los bordes, pero no es tan importante como para destinar toda nuestra atención a ello.