La nueva moda entre los tíos de TikTok es hacer de maltratadores

Hoy en día, encontramos todo tipo de personajes en TikTok, pero una especie que sobresale por encima de todos son los e-boys. Se les reconoce por el pelo desaliñado, los collares y las camisetas de los 90 que llevan encima de una de manga larga. A menudo se les ve haciendo vídeos con canciones populares o guiñando a sus seguidores. Ahora, estos tiktokeros han creado una nueva moda.

Al buscar “crazy boyfriend” [novio loco] o “psycho ex” [ex psicópata] en TikTok, aparecen una tirada de vídeos en los que los e-boys miran seriamente a la cámara, gritan o hacen una mueca amenazante. Es lo que se conoce como PDV (punto de vista) en la aplicación.

Una publicación, en la que sale un chico con un bate de baseball y se pasa el dedo por el cuello, tiene 20 200 me gusta. El título: “Soy tu ex loco y todavía te quiero. Tienes que dejarlo con tu novio o saldrá mal parado”.

Estos chicos, que sonríen con satisfacción o tratan de poner caras serias seductoras mientras maltratan a su novia imaginaria, no parecen estar usando la plataforma para condenar la violencia de género. En su lugar, han confundido el ser “un chico malo” con ser un maltratador. Y, al igual que con otros muchos vídeos de chicas en TikTok que simulan escenas de violencia doméstica, miles de jóvenes ven estos vídeos a diario.

El usuario de TikTok Ryan Esling de 16 años tiene más de 580 000 seguidores en la aplicación. Dice que su vídeo, en el que interpreta a un exnovio loco que mata a su ex, está inspirado en la serie You de Netflix, en la que aparece un personaje similar. “Me inspiré en esta serie para crear personajes diferentes, porque parece atraer al público adolescente sobre todo”, dice Ryan. “Me encontré con muchos comentarios de chicas que dicen que es atractivo”.

Este tipo de publicaciones, por lo general, reciben comentarios positivos de las usuarias. En un vídeo, en el que se ve a un chico fingiendo que mata a su novia por ponerle los cuernos, se ven comentarios de chicas que dicen: “Yo nunca te pondría los cuernos”, “mariposas” y “ESTO ES GENIAL”.



Estos vídeos también se enfrentan a críticas, obviamente: en uno, una chica comentaba que le había hecho recordar ciertos episodios, mientras que otra decía: “¿Podemos dejar de glorificar las relaciones abusivas? No estarías haciendo tiktokcitos monos sobre este tema si realmente supieras lo que significa pasar por eso”.

Nadie debería idealizar a los maltratadores por unos cuantos me gusta, pero ¿por qué parece que algunas chicas disfrutan tanto con estas publicaciones?

Una usuaria de TikTok, que no quiere ser nombrada, dice que es el personaje de “chico malo”, más que la violencia que se muestra, lo que ella encuentra atractivo.

“Es por la forma en la que en la televisión, en la mayoría de películas y series, muestran al ‘chico malo’ como si fuera misterioso y atractivo, lo cual hace que muchas chicas, y chicos también, se sientan atraídos de manera inconsciente a este tipo de persona”, explica. “A mí no me atrae que esté haciendo de psicópata, sino el hecho de que puedo relacionarlo con personajes que me gustaban de películas o series de televisión”.

Kim, una veinteañera, sigue a Jordy Boulet-Viau, un tiktokero famoso que ha publicado varios vídeos de “novio psicópata” en la aplicación.

“A mí no me gusta para nada que me griten, y no me gustaría que mi novio me hiciera daño”, dice Kim. “Pero creo que todo el mundo tiene alguna fantasía, aunque no quiera que ocurra en realidad”.

“Los vídeos de Jordy me parecen sexy”, continua. “Aunque son muy tóxicos y preocupantes, me parecen algo atractivos, porque demuestra que le importa. Sé que es demasiado en una relación normal, pero en estos vídeos, para mí, se muestra carismático”.

Otra usuaria de TikTok, Selena McDowell dice que un montón de gente idealiza el abuso en la aplicación: “Francamente, creo que me han desensibilizado. Veo series sobre policías y crímenes todos los días, así que no me asusto o molesto con lo que debería.

“Además, si el vídeo no tuviera filtros y música, tendría un efecto diferente. En mi opinión, es la edición lo que hace que a la gente le guste”.

Lucy Hadley, directora de campaña y política de la organización contra el maltrato Women’s Aid, dice que los vídeos son preocupantes. “Es alarmante que, mientras que las supervivientes nos dicen que los casos de maltrato están aumentando durante el confinamiento, estos comportamientos celosos y controladores se estén idealizando de esta manera”.

De media, cada semana, dos mujeres mueren en el Reino Unido a manos de sus ex o parejas. Además, Lucy dice que una investigación entre Cosmopolitan y Women’s Aid halló que un 64 por ciento de las adolescentes han experimentado comportamientos violentos o abusivos, aunque no los reconocieran como tales.

Un novio violento no es un “chico malo” o un personaje que se deba ensalzar en las redes sociales. Pero como todo en este mundo, si existe en la vida real, existe en TikTok.

