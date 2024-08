La nueva película de Ted Bundy de Netflix tiene un problema evidente

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

“¿Recuerdas la noche en que nos conocimos?” Elizabeth “Liz” Kloepfer le pregunta a Ted Bundy a través de la partición de vidrio nublado de una cabina de visitas a la prisión, en los primeros momentos de la nueva película de Netflix Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile . La escena se traslada a un bar húmedo de la universidad, donde Bundy hace un guiño a Kloepfer desde el otro lado de la habitación. Se conectan por primera vez en un jukebox. “Este es mi último trimestre”, le dice a ella, sonriendo. “Será mejor que sea una buena”.

Este lindo encuentro encuadra la película como un drama romántico, pero no lo es, al menos en teoría. Es una película biográfica sobre uno de los asesinos en serie más brutales y notorios de la historia moderna.

El lanzamiento de Extremely Wicked viene solo unos meses después de la miniserie documental de Netflix Conversaciones con un asesino: The Ted Bundy Tapes ; Incluso fue hecha por el mismo director, Joe Berlinger. Pero Extremely Wicked , que debutó en Sundance este año, ofrece una versión un tanto ficticia de la relación de Bundy con la novia de la vida real, Kloepfer, mientras navegaba por sus propios juicios de homicidio. La película adapta una mezcla de imágenes de las pruebas, que se televisaron en ese momento (algunas de las cuales se muestran durante los créditos, lo que demuestra la adherencia de la película a su material de origen) y las memorias de Kloepfer, El príncipe fantasma: Mi vida con Ted Bundy , que detalla su tumultuosa relación de seis años. El título de la película es una referencia a la vergüenza de la condena real de Bundy, una caracterización entregada por el juez después de que Bundy fue sentenciado.

Efron hace un excelente Bundy. Puede que no sea solo un campanero muerto en apariencia solo, pero su desconcertantemente carismática entrega ofrece el mismo impacto óptico, una demostración de lo que un hombre blanco atractivo y seguro podría ser capaz de escapar, incluso cuando sabemos que su buen humor oculta un Mente retorcida, táctica. (Efron dijo que durante el rodaje, tuvo dificultades para ” separarse” del asesino en serie que confesó más de 30 homicidios). A pesar de pretender dar color al punto de vista de Kloepfer, Extremely Wicked se enfoca principalmente en Bundy: sus emociones, sus deseos, Su aislamiento, y su pérdida de libertad. Comienza con el momento de “encuentro lindo” en el bar, y desde allí, da amplitud y color a uno de los asesinos en serie más despreciables de la historia moderna. El espectador se asoma a Efron con un delantal y prepara el desayuno para la hija de Kloepfer; montajes de su fase de luna de miel en la casa de Kloepfer; sale en la cena. Este trabajo de piernas vende a Bundy como la figura encantadora que se sabía que era.

Esto es lo que no vemos: Bundy matando gente. Hay una dramatización única de un asesinato brutal, que se posiciona como su confesión en los momentos finales de la película. De lo contrario, Extremely Wicked solo describe los terribles crímenes de Bundy en el lugar de la corte o por medio de noticias televisadas, o sugiere que sigan escenas de él coqueteando con mujeres en bares. La omisión de los actos en sí hace que su identidad como un asesino en serie se sienta amorfa, más vinculada al conocimiento público de sus transgresiones que a su representación dentro del universo de la película en sí.



Y cuando no se está adueñando de los momentos más humanistas de Bundy, Extremely Wicked puede sentirse como una película de robo. Después de su captura, observamos a Bundy planeando su escape saltando repetidamente de la litera superior de la cama en su celda de la prisión. Su pre-juicio está salpicado de tomas amplias de la sala del tribunal, haciendo zoom en sus ventanas del segundo piso. Bundy solicita una llamada telefónica a su amada, una simulación obvia para conseguir un escape, y salta por una de esas ventanas a su libertad, la recompensa por sus ejercicios en la celda. Más tarde, Efron usa un cuchillo para cortar un agujero en el techo sobre la celda de la prisión y escapar por segunda vez.

Este es el problema con centrar una película en torno a alguien tan reprensible: es imposible alejarse sin apoyar activamente al protagonista de alguna manera, de manera muy parecida a cómo las pruebas televisadas de la vida real de Bundy inevitablemente lo hicieron popular y atractivo para varios espectadores. Extremadamente malvado retrata a Bundy como deshumanizado cuando es sometido a una búsqueda de desnudistas, y nuevamente cuando un director de la prisión arranca un dibujo de la hija de Kloepfer. Después de incluir tantos detalles que parecen rompedizar excesivamente la relación, captura, escape y acusación de Bundy, la película hace poco para proporcionar un contrapeso emocional que nos recuerde: este hombre violó, torturó y asesinó a docenas de mujeres.

Eso no quiere decir que no haya alivio, y tal vez una sensación de respeto, al evitar las imágenes gratuitas de las víctimas de Bundy. Es una opción audaz dada la conversación en curso sobre la representación de la televisión y el cine de mujeres como puntos de trama unidimensionales, objetivos de agresión sexual y violencia. Tal vez se deba argumentar que Extremely Wicked evita estas representaciones porque estaba dedicada al punto de vista de Kloepfer: que esto pretende explicar el ojo ciego de Kloepfer a la conducta de su novio. Pero la película, curiosamente, omite el hecho de que Bundy una vez intentó asesinar a Kloepfer al incendiar su hogar (una historia que está en las memorias de Kloepfer), en lugar de centrarse en la culpa y la incapacidad de Kloepfer para dejar de lado su amor por Bundy. Descubrimos, en el acto final de la película, que fue Kloepfer quien alertó a la policía sobre sus sospechas, después de ver un boceto “buscado” en el periódico que se parecía a Bundy.

En última instancia, Extremely Wicked convierte a Bundy en el mismo arquetipo de antihéroe atractivo que siempre ha estado disponible para un tipo específico de plomo masculino (blanco). Dexter es un ejemplo clásico, y más recientemente, el protagonista de Penn Badgley, Joe Goldberg in You, el thriller de acosadores de Netflix. Fans of You estaban tan cautivados con el encanto juvenil de Goldberg que muchos de ellos enraizados en el personaje a pesar de los brutales asesinatos que comete en la serie.

La representación de Zac Efron de Bundy se encuentra en ese mismo continuo, con su carisma manipulador y sus persistentes reclamos de inocencia. Es tentador suspirar ante su sonrisa, o alegrarse cuando se escapa de la prisión. Pero mientras la película se detiene para ver, esta vez, la historia no es realmente ficción.

Este artículo apareció originalmente en VICE US.