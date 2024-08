La nueva rola de Protistas te hará bailar mientras lloras por tu ex

Luego de tres años de su último disco, Protistas lanza «Entre los dos no sumamos uno», nuevo sencillo que proviene de su cuarto álbum de estudio. El desamor ha dado nacimiento a más rolas que cualquier espermatozoide a seres humanos luego de dos copas de más en alguna habitación barata del globo terráqueo, y obviamente «Entre los dos no sumamos uno» no es la excepción.

Uno de los versos toca como razón del aparente rompimiento el no escuchar las mismas bandas: «Ya no escuchamos ni las mismas bandas, eso demuestra por qué rompimos». Y probablemente esto sea excusa de sobra para muchísima gente y rompan relaciones. Al menos eso está mejor que tronar por whatsapp, creo.

En un guiño más bien obvio a The Cure, Protistas trata de hacernos bailar mientras cantamos sobre nuestra mala suerte en las relaciones. Ay, Robert Smith y su rímel en los ojos sigue dominando al planeta.

El próximo disco de Protistas se espera para octubre. Y ya pudimos escuchar «Mantis Religiosa«, el primer sencillo. Escucha «Entre los dos no sumamos uno» arriba.

