La nueva serie de Netflix ‘Castlevania’ te va a dejar con ganas de más

Este artículo fue publicado originalmente en Waypoint, nuestra plataforma dedicada a los videojuegos.

He esperado todo un puto año por esto, y son solo cuatro capítulos de 25 minutos. Tengo que admitirlo, estoy un poco decepcionado con lo que Netflix hizo de Castlevania, pero como un fanático de vieja data de las series de juegos, soy consciente del hecho que podría haber sido mucho peor.



Videos by VICE

Yo amo Castlevania. Yo amo los juegos N64 sin rastro alguno de ironía. Yo de hecho califique los dos títulos 3D del PS2, y no odié por completo Lords of Shadow 2. Y aun así, he estado preocupado con que esta serie de Netflix pueda decepcionar de alguna manera. Incluso luego de escuchar que el escritor Warren Ellis y el productor Adi Shankar estaban preparados para involucrarse en el proyecto, y que iban a dar señales narrativas de Castlevania III: Dracula’s Curse (el primer juego de Castlevania en tener algunos de los personajes actuales en él), seguía precavido en cómo iría a terminar todo.

Y henos aquí, cuatro capítulos cortos después, y quedé con ganas de más. Eso es algo bueno, por supuesto,. Pero también es una señal de que Castlevania no me dejó del todo satisfecho. Por ahora.

Es fácil de ver, incluso para aquellos que no conocen las Grandes Dinastías de Rinaldo Gandolfis, dándole un episodio completo para mostrar los motivos de Drácula y darle a los espectadores el chance de sumergirse en este mundo de tipos religiosos y bravos y bestias satánicas. Casi no se mete en ningún «camino para los fanáticos», ofreciendo unos cuantos nodos esporádicos para el nicho seguidor de Castlevania, pero no es muy profundo.

No hay cabezas de medusa voladoras o candelabros cayéndose de las paredes, pero la serie de Netflix sí tiene un Belmont peliando contra el ejército de Drácula con un látigo, y la historia es contada de una manera en la que le permite a cualquiera, sin importar su experticia, de meterse en el cuento. Y es ridículamente violenta, mucho más que los juegos. Ningún capítulo se desarrolla sin que haya una gran exposición de intestinos.

Entonces es una pena que todo termine apenas esté arrancando. La primera impresión es que estos capítulos son solo un prólogo para lo que se viene después: no es en sí una serie.

La única decepción real de Castlevania es su banda sonora. El ganador del Emmy, Trevor Morris, es el hombre detrás de la música, quien ya ha trabajado con programas de televisión como The Tudors, Vikings y Iron Fist. Pero más allá de la secuencia introductoria, no hay nada más que se le asemeje a la música legendaria de los videojuegos.

Son piezas blandas, supongo que «épicas», rodeadas por una orquestación atmosférica que distan mucho del sonido original de Castlevania.

Los cuatros capítulos se pueden disfrutar, y no pido más. Estos capítulos aseguran una segunda temporada. Denme más peleas entre Belmont y Drácula. Denme mejor música. Puta, denme más cabezas de medusa voladoras. Traigan más cosas que se asemejen a los icónicos juegos que inspiraron la serie.