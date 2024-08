La nueva voz femenina en A Place to Bury Strangers

Justo antes de tener la entrevista con uno de los integrantes de APTBS, caí en cuenta que nunca sentí que hubieran pasado tres años desde que salió el Transfixiation. Cuando conseguí el disco, lo escuché hasta el cansancio y además me esmeré en perseguir a la banda en dos ocasiones para no perderme el poder del álbum en vivo. Fue uno de mis favoritos de aquella época y para ser sincera, estuvo increíble alargar la satisfacción de tenerlo, pues así no sufrí tanto la espera de tener canciones nuevas.

Con el teléfono en mano, me emocionaba saber a quién me tocaría entervistar; platicar con Oliver o Dion ha de ser toda una delicia, pero para mi sorpresa me confirmaron de último momento que la charla sería con Lia Simone Braswell, nada más y nada menos que la nueva baterista de la banda.

El disco nuevo se llama Pinned y yo como Lia, estoy encantada de tener una vez más un disco que con tan bella simpleza, provoque una sensación de caos en mi interior.

«Creo que no lo había aterrizado bien, pero hasta ahora que he empezado a hacer entrevistas ya me di cuenta que esto es real. Estoy muy emocionada con todo lo que está ocurriendo, es increíble que Oliver y Dion me dieran la oportunidad de unirme a la banda y no solo eso, sino agregarme al proceso de hacer un disco nuevo, añadir toques nuevos al sonido de la banda y sentir el proceso en vivo. Hasta hoy, este ha sido uno de los esfuerzos más grandes que he hecho en mi vida y ha sido una transformación total en todos los aspectos. Mucha de mi energía continúa transformándose y ahora APTBS es parte de ello. Poco a poco nos hemos estado aclimatando a convivir a nuestro estilo y ha sido muy divertido.»

Alguna vez, con mis múltiples ideas vagas como fan de la banda, pensé que no sonaba tan descabellada la idea de incluir una voz femenina que acompañara los tonos graves de Oliver, pero para encanto mío, y quizás de muchos, la mezcla de matices vocales ocurrió en el disco Pinned.

«Hace dos años me crucé con Oliver y Dion en dos de sus shows, todavía tenían al baterista anterior; de alguna forma ya sabían que él no renovaría su aplicación con la banda y como a mi siempre me ha gustado lo que han hecho, me pidieron que algún día fuera a tocar con ellos para ver qué sucedía. Después ya comenzaron a salir las composiciones nuevas y grabaciones en estudio, todo ocurrió muy rápido, pero de alguna forma nos gustaba la forma en la que nos habíamos ajustado a implementar ideas nuevas. Fue un disco de transición».

Ahora tengo doble actividad en la banda y me encanta. He disfrutado mucho no solo ser la baterista, sino también acompañar con voz varias de las canciones que grabamos para el Pinned. Para mi fue increíble que Oliver y Dion hicieran esto posible.»

Antes de unirse a APTBS Lia había estado viviendo en Los Angeles y como todo músico del área, llegó a tener muchas bandas más, en algún momento fue parte de Le Butcherettes, pero no fue hasta que conoció a Dion en uno de sus shows, cuando la conexión sucedió.

«Tocando en vivo, siempre tuve la necesidad de ejecutar algo más caótico, poderoso; de manera intuitiva ya estaba buscando algo nuevo. Ahora con APTBS es increíble que pueda compartir con la gente esa catarsis que emana al estar con ellos.

Y algo que me encanta es que no solo soy parte de la ejecución, sino también al mismo tiempo me convierto en espectador de lo que Oliver o Dion puedan hacer en el escenario. Son roles a veces improvisados los que tenemos en vivo y lo disfruto mucho. Nos complementamos perfecto. Tocamos con el corazón, lo entregamos todo, desmadramos todo y hasta cierto punto es difícil de explicar lo que a veces hacemos, pero nos gusta.

Aunque la gente no lo perciba, estamos en una posición super vulnerable, pues exponemos nuestras emociones al 100 y eso es justo lo que hace único a cada show.

«Es muy intenso ser parte de APTBS, algo en mi se ha liberado y lo encuentro muy positivo».

Los títulos de las canciones del ‘Pinned’ al leerse en conjunto, parecieran ser un haiku que te dice que no importa en dónde estés parado, el punto es que hay que continuar en movimiento para sobrevivir. Cuando se lo comenté a Lia le resultó peculiar, pues las letras del álbum reflejan mucha de la incomodidad política que estaban experimentando al momento de hacer el nuevo disco.

«Oliver escribió la mayoría de las canciones pero resonaban con el resto de la banda, pues el panorama político que vivíamos con el nuevo presidente, nos envolvió en un manto de caos e incertidumbre. Fue así que decidió que tenía que existir un sentimiento de apoyo y unión para hacer mejor las cosas. Generar una vibra positiva era la meta.»

A Place to Bury Strangers tiene un disco que finalmente podrá ser digerido por más gente gracias a la colaboración de Lia Simone. Tal vez suene más pop, tal vez lo sientan más sutil, pero en definitiva no pierde la cadencia que hace a la banda una de las más caóticas de nuestros días.

Tocarán el 8 de junio en la Ciudad de México, VA-YAN.

