La Nutella NO está destruyendo al mundo

Esta nota, publicada en MUNCHIES y en otros varios medios, resultó ser verdadera sólo hasta cierto punto. Ferrero, la compañía fabricante de Nutella, anunció en un comunicado de prensa, que está consciente del daño ambiental que causa el aceite de palma, y que por eso está cambiando sus procesos. Actualmente, dice, compra aceite de palma sólo a proveedores que operan con responsabilidad ambiental.

Se dice que Ferrero consume un sólido 25 por ciento de la producción mundial de avellanas. De hecho, en 2014 compró a un proveedor de avellanas turcas toda su producción del año, con tal de asegurarse de estar exento de las fluctuaciones en los precios del mercado. Las ventas globales de Nutella están a un nivel jamás conocido. El antiguo dueño de Ferrero, el multi, multi, multimillonario Michele Ferrero, fue el hombre más rico de Italia hasta su muerte en febrero de 2015.

A los niños les encanta. Cada puesto de crepas baratas en el mundo la aman. Nuestros escritores la aman. Hasta ISIS la ama. Sin embargo, en Francia, el país que consume más de un cuarto de la Nutella del mundo, anunció que quiere que la fiesta de avellana termine, porque al parecer nuestra querida golosina chocolatosa le estaba haciendo cosas horribles al planeta.

La Ministra de Ecología de Francia, Segolene Royal, advirtió en un primer momento que los habitantes del mundo necesitaban aprender a vivir sin, o al menos con menos, de esa sustancia dulce y adictiva. En una entrevista con el canal French TV Canal + Royal explicó que el aceite de palma, el segundo ingrediente más abundante en la Nutella después del azúcar, es el principal culpable de la deforestación, que tiene un impacto negativo y masivo en el medio ambiente.

Sin embargo no tardó ni 24 horas en decir que esto era falso, después de que se enterara de que es una de las pocas empresas que realmente son responsables con el medio ambiente, y que es injusto para una empresa como ésta cargar con la responsabilidad de toda la gente que violenta estas normas. De hecho, no sólo la presidenta intentó reparar este daño, también Greenpeace pidió oponerse al boicot a Nutella porque «un boicot general no va a resolver los problemas en su producción».

Si bien los ecosistemas están siendo sobreexplotados por muchas empresas, llevándose de paso a muchas especies vegetales y animales que están en crítico peligro de extinción (como orangutanes y rinocerontes), Ferrero trata de hacer las cosas de la mejor manera posible.

Así que no nos dejemos engañar, podemos seguir embarrándonos los dientes con Nutella.